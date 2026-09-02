Dziedzictwo, odcinek 1024: Szokujące sceny! Nana nakryje męża na schadzce z Sibel - ZDJĘCIA

Zniknięcie Poyraza w "Dziedzictwie". Perfekcyjny plan Sibel i Cansel

W 1024. epizodzie tureckiej telenoweli "Dziedzictwo" Nana wpadnie w panikę, czekając na powrót Poyraza do domu. Jej niepokój wzrośnie, ponieważ mężczyzna będzie miał wyłączony telefon i nie nawiąże z nią żadnego kontaktu. Wcześniej zadba o to Sibel, która wyłączy jego urządzenie po tym, jak z trudem zabierze go z nielegalnej walki, nafaszeruje lekami i poinformuje o wszystkim wspólniczkę, Cansel.

Sytuację w 1024. odcinku "Dziedzictwa" natychmiast wykorzysta przebiegła bratowa Kilica, która zasugeruje Nanie, by ta sprawdziła, czy jej mąż nie przebywa w warsztacie. Nieświadoma intrygi żona natychmiast posłucha tej rady, jednak na miejscu będzie czekał ją niezwykle bolesny widok.

Perfekcyjna inscenizacja Sibel: Nana świadkiem rzekomej zdrady w "Dziedzictwie"!

W 1024. odsłonie "Dziedzictwa" Nana przyłapie męża na gorącym uczynku, gdy ten będzie opuszczał warsztat w towarzystwie Sibel. Rywalka, doskonale zdając sobie sprawę z obecności zdruzgotanej żony, postanowi odegrać przed nią perfekcyjną scenę. Zacznie wykonywać w kierunku Poyraza bardzo czułe gesty. Troskliwie owinie szalik wokół jego szyi, pośle mu głębokie spojrzenie prosto w oczy, uśmiechnie się zalotnie, by uwiarygodnić rzekomy romans, a następnie pożegna się z ukochanym.

Po tym, co zobaczy w 1024. odcinku "Dziedzictwa", zdruzgotana Nana po cichu się wycofa, nie potrafiąc pojąć tego, co przed chwilą zaszło. Cała sytuacja będzie jednoznacznie wskazywać na zdradę Poyraza, choć w rzeczywistości do niej nie dojdzie, a wszystko będzie jedynie starannie zaplanowaną intrygą Sibel i Cansel. Wiarygodności całej inscenizacji doda fakt, że mężczyzna od jakiegoś czasu unikał żony, by ukryć przed nią swój udział w nielegalnych walkach.

– Nie… to niemożliwe… Jak mógł mi to zrobić? Jak mógł mnie tak oszukać?

Intryga Sibel i Cansel zatriumfuje: Małżeństwo Nany i Poyraza w "Dziedzictwie" zagrożone!

Załamana żona Poyraza w 1024. odcinku "Dziedzictwa" wybuchnie niepohamowanym płaczem. W jej głowie nie pozostanie już nawet cień wątpliwości, że ukochany przyprawia jej rogi z Sibel, a całą sprawę cynicznie przed nią zataja. Kobieta nie będzie miała pojęcia, że prawda będzie zupełnie inna, a ona sama padła ofiarą okrutnej manipulacji.

To wydarzenie z 1024. epizodu "Dziedzictwa" przyniesie opłakane skutki, z których ucieszą się wyłącznie autorki intrygi, czyli Sibel i Cansel. Właśnie na taki efekt będą liczyły przebiegłe kobiety. Ich plan powiedzie się w stu procentach, a przyszłość związku małżeńskiego Kiliców stanie pod wielkim znakiem zapytania!