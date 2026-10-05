Panna młoda, odcinek 229. Konflikt Beyzy i awaria auta Cihana. Utknie z Hancer w lesie

Kasia Kowalska
2026-10-05 13:12

Serial "Panna młoda" skupia się na losach Hancer, która by pomóc bratu w opłaceniu leczenia, zgadza się na ślub z Cihanem. Z czasem to zaaranżowane małżeństwo zamienia się w prawdziwe uczucie. Co czeka widzów w 229. odcinku telenoweli? Emisja już w środę 21 października na antenie TVP2. Poniżej przedstawiamy szczegóły nowych wydarzeń.

Mężczyzna z ciemnym zarostem w granatowej marynarce patrzy prosto w obiektyw. O serialu Panna młoda czytaj na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Telenowela "Panna młoda" to stosunkowo nowa pozycja w ramówce TVP2. W Turcji serial zadebiutował w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą go oglądać od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zastąpił w harmonogramie produkcję "Miłość i nadzieja". Czego można spodziewać się po nadchodzących epizodach? Prezentujemy streszczenie wydarzeń z 229. odcinka serialu.

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Z którego serialu pochodzi ten kadr?

"Panna młoda" odcinek 229 - co się wydarzy? Kiedy emisja?

W 229. odcinku "Panny młodej" widzowie zobaczą, jak Beyza przygotowuje uroczystość odnowienia przysięgi małżeńskiej. Tymczasem Cihan i Hancer, wracając z ceremonii pogrzebowej pana Ihsana, doświadczają awarii samochodu i utkną w samym środku lasu. Z kolei Yonca postanawia obdarować Cemila pakunkiem wypełnionym smakołykami. Nie obędzie się również bez napięć, ponieważ wybuchnie spór między Beyzą a Sinem.

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"Panna młoda": Kiedy koniec serialu w Polsce i z ilu odcinków się składa?

Turecka produkcja "Panna młoda" należy do tych bardziej rozbudowanych seriali. Na ten moment zrealizowano trzy sezony, które łącznie obejmują aż 325 oryginalnych odcinków. Ponieważ w Turcji epizody trwają blisko 2 godziny, polski dystrybutor dzieli je na krótsze części, co sprawia, że łączna liczba odcinków wyemitowanych w naszym kraju podwoi się. Ponadto telenowela wciąż jest emitowana w rodzimym kraju, co oznacza, że ostateczna liczba odcinków pozostaje nieznana. Pewne jest natomiast to, że przed polskimi widzami jeszcze lata spędzone w towarzystwie Hançer i Cihana.

Kogo zobaczymy na ekranie? Obsada serialu "Panna młoda"

Główne postacie w serialu kreują Talya Çelebi, wcielająca się w Hançer, oraz Türkseve, grający Cihana. Kto jeszcze zasilił obsadę produkcji? Zobaczcie poniżej:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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