Panna młoda, odcinek 229. Konflikt Beyzy i awaria auta Cihana. Utknie z Hancer w lesie

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Telenowela "Panna młoda" to stosunkowo nowa pozycja w ramówce TVP2. W Turcji serial zadebiutował w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą go oglądać od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zastąpił w harmonogramie produkcję "Miłość i nadzieja". Czego można spodziewać się po nadchodzących epizodach? Prezentujemy streszczenie wydarzeń z 229. odcinka serialu.
"Panna młoda" odcinek 229 - co się wydarzy? Kiedy emisja?
W 229. odcinku "Panny młodej" widzowie zobaczą, jak Beyza przygotowuje uroczystość odnowienia przysięgi małżeńskiej. Tymczasem Cihan i Hancer, wracając z ceremonii pogrzebowej pana Ihsana, doświadczają awarii samochodu i utkną w samym środku lasu. Z kolei Yonca postanawia obdarować Cemila pakunkiem wypełnionym smakołykami. Nie obędzie się również bez napięć, ponieważ wybuchnie spór między Beyzą a Sinem.
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"Panna młoda": Kiedy koniec serialu w Polsce i z ilu odcinków się składa?
Turecka produkcja "Panna młoda" należy do tych bardziej rozbudowanych seriali. Na ten moment zrealizowano trzy sezony, które łącznie obejmują aż 325 oryginalnych odcinków. Ponieważ w Turcji epizody trwają blisko 2 godziny, polski dystrybutor dzieli je na krótsze części, co sprawia, że łączna liczba odcinków wyemitowanych w naszym kraju podwoi się. Ponadto telenowela wciąż jest emitowana w rodzimym kraju, co oznacza, że ostateczna liczba odcinków pozostaje nieznana. Pewne jest natomiast to, że przed polskimi widzami jeszcze lata spędzone w towarzystwie Hançer i Cihana.
Kogo zobaczymy na ekranie? Obsada serialu "Panna młoda"
Główne postacie w serialu kreują Talya Çelebi, wcielająca się w Hançer, oraz Türkseve, grający Cihana. Kto jeszcze zasilił obsadę produkcji? Zobaczcie poniżej:
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
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