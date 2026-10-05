Panna młoda, odcinek 229. Konflikt Beyzy i awaria auta Cihana. Utknie z Hancer w lesie

Telenowela "Panna młoda" to stosunkowo nowa pozycja w ramówce TVP2. W Turcji serial zadebiutował w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą go oglądać od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zastąpił w harmonogramie produkcję "Miłość i nadzieja". Czego można spodziewać się po nadchodzących epizodach? Prezentujemy streszczenie wydarzeń z 229. odcinka serialu.

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"Panna młoda" odcinek 229 - co się wydarzy? Kiedy emisja?

W 229. odcinku "Panny młodej" widzowie zobaczą, jak Beyza przygotowuje uroczystość odnowienia przysięgi małżeńskiej. Tymczasem Cihan i Hancer, wracając z ceremonii pogrzebowej pana Ihsana, doświadczają awarii samochodu i utkną w samym środku lasu. Z kolei Yonca postanawia obdarować Cemila pakunkiem wypełnionym smakołykami. Nie obędzie się również bez napięć, ponieważ wybuchnie spór między Beyzą a Sinem.

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"Panna młoda": Kiedy koniec serialu w Polsce i z ilu odcinków się składa?

Turecka produkcja "Panna młoda" należy do tych bardziej rozbudowanych seriali. Na ten moment zrealizowano trzy sezony, które łącznie obejmują aż 325 oryginalnych odcinków. Ponieważ w Turcji epizody trwają blisko 2 godziny, polski dystrybutor dzieli je na krótsze części, co sprawia, że łączna liczba odcinków wyemitowanych w naszym kraju podwoi się. Ponadto telenowela wciąż jest emitowana w rodzimym kraju, co oznacza, że ostateczna liczba odcinków pozostaje nieznana. Pewne jest natomiast to, że przed polskimi widzami jeszcze lata spędzone w towarzystwie Hançer i Cihana.

Kogo zobaczymy na ekranie? Obsada serialu "Panna młoda"

Główne postacie w serialu kreują Talya Çelebi, wcielająca się w Hançer, oraz Türkseve, grający Cihana. Kto jeszcze zasilił obsadę produkcji? Zobaczcie poniżej:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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