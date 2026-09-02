Dziedzictwo, odcinek 1023: Sibel będzie znała sekret Poyraza. Rozpocznie niebezpieczną grę [ZDJĘCIA]

Sibel dowiaduje się o planach Poyraza w 1023. odcinku "Dziedzictwa"

Poyraz znajdzie się w wyjątkowo skomplikowanym położeniu. Został zmuszony do brania udziału w nielegalnych walkach, mimo że wcześniej usiłował odciąć się od tego procederu. Mężczyzna postanowił jednak, że nie podda się biernie szantażowi i postara się obrócić sytuację na swoją korzyść.

W 1023. odsłonie „Dziedzictwa” kluczowa okaże się jego tajna współpraca z organami ścigania. Poyraz zjawił się na posterunku policji, gdzie zaoferował pomoc jako informator. Jego celem jest wsparcie funkcjonariuszy w ujęciu organizatorów nielegalnego procederu, jednak cała akcja wymaga pełnej konspiracji.

Sprawy znacznie się pokrzyżują, kiedy Sibel pozna część planów swojego byłego partnera. Kobieta będzie przekonana, że Poyraz z własnej woli wraca do świata mrocznych walk, nie mając pojęcia o jego potajemnych układach z policją.

Podwójna gra Sibel w 1023. odcinku serialu "Dziedzictwo"

Była dziewczyna Poyraza szybko zrozumie, że zdobyte informacje mogą stanowić potężną kartę przetargową. Sibel postanowi wykorzystać wiedzę o planowanym udziale mężczyzny w walkach dla własnych korzyści. Oznacza to, że Poyraz będzie musiał uważać nie tylko na przestępców z gangu, ale też na swoją byłą partnerkę, której działania mogą zniweczyć misternie przygotowaną operację.

Tajemnica Poyraza w 1023. odcinku „Dziedzictwa” może szybko wymknąć się spod kontroli, zwłaszcza że przed Naną ukrywa on swoje nowe zajęcie w obawie o jej bezpieczeństwo. Mściwa i nieprzewidywalna Sibel może bardzo mocno namieszać, co zmusi Poyraza do ogromnej ostrożności, aby nie popaść w konflikt ze swoją żoną.

Kiedy obejrzeć 1023. odcinek "Dziedzictwa"? Data i godzina emisji

Premierowe epizody telenoweli „Dziedzictwo” widzowie mogą śledzić każdego dnia o godzinie 16:00 na kanale TVP1. Odcinek oznaczony numerem 1023. zostanie wyemitowany w sobotę, 5 września 2026 roku. Wszystkie dotychczasowe odcinki dostępne są także online w serwisie TVP VOD.

Fabuła i obsada tureckiej telenoweli "Dziedzictwo"

„Dziedzictwo” (w oryginale Emanet) to pełen emocji serial o miłości, stracie i skomplikowanych relacjach rodzinnych. Początkowo historia skupia się na małym Yusufie, który po utracie rodziców trafia pod opiekę surowego Yamana. Sytuacja ulega zmianie, gdy w ich życiu pojawia się skromna ciotka chłopca, Seher. Pomiędzy nią a Yamanem z czasem, mimo wielu przeciwności losu, rodzi się głębokie uczucie, a ich relacja staje się oparciem dla Yusufa.

W późniejszych sezonach widzowie są świadkami dramatycznych wydarzeń. Yaman Kırımlı traci życie, a obowiązek opieki nad osieroconym Yusufem oraz pielęgnowania dziedzictwa rodziny spada na Nanę Maryam.

Życie Nany komplikuje się jeszcze bardziej, gdy grozi jej deportacja z kraju. Aby temu zapobiec i ochronić małego Yusufa, bierze fikcyjny ślub z Poyrazem. Związek z rozsądku niesie jednak za sobą szereg nowych wyzwań i emocjonalnych wstrząsów.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w Yamana Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili odgrywająca rolę Nany

Nik Xhelilaj grający Poyraza

Berat Rüzgar Özkan występujący jako mały Yusuf

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