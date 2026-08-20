Splątane losy, odcinek 29: Halil jest zdruzgotany po odkryciu mrocznej prawdy o ojcu Deniza - ZDJĘCIA

Dramat rodziny Deniza w 29. odcinku "Splątanych losów". Przerażające odkrycie Halila

Podczas podwożenia Pinar na zajęcia szkolne, Halil wpada na trop wstrząsającej tajemnicy. Odkrywa, że ojciec Deniza znęca się fizycznie nad rodziną, bijąc nie tylko chłopca, ale także jego matkę. Zszokowany tymi wydarzeniami Halil decyduje się również podjąć kroki w kwestii Tahsina. Inicjuje spotkanie z Remzim, jednak wymiana zdań nie przynosi przełomu ani żadnych przydatnych faktów.

Ezgi nie daje za wygraną w 29. odcinku "Splątanych losów". Kerem ma plan wobec Yasemin

Sytuacja wokół Yasemin staje się coraz bardziej napięta. Ezgi nie odpuszcza i nieustannie uprzykrza jej życie. Mimo tych trudności, specyficzna więź łącząca Yasemin i Buraka systematycznie się pogłębia, a para kontynuuje swoją grę opartą na jednym zdaniu. Do akcji wkracza także Kerem, który zaskakuje Yasemin propozycją wyjścia na obiad.

"Splątane losy" odcinek 29. Kiedy i gdzie oglądać? Emisja w TVP1

Premiera 29. odcinka tureckiej produkcji „Splątane losy” zaplanowana jest na poniedziałek, 24 sierpnia 2026 roku. Epizod zostanie pokazany o godzinie 14:00 na antenie stacji TVP1. Dla widzów preferujących platformy streamingowe, odcinek będzie również udostępniony w bibliotece TVP VOD.

Turecki serial "Splątane losy". Fabuła i pełna obsada produkcji

Telenowela „Splątane losy” (znana w oryginale jako Bizi Birleştiren Hayat) przedstawia historię Münevver Ketenci, zamożnej, ale despotycznej mieszkanki Stambułu. Jej poukładany świat wywraca się do góry nogami, kiedy pod jej drzwiami zjawia się pięcioletnia Mine – wnuczka, o której istnieniu kobieta nie miała pojęcia. To skłania Münevver do poszukiwań córki Pakize, z którą od wielu lat nie utrzymywała żadnych relacji. Równolegle rozwija się wątek rodzącego się uczucia między pielęgniarką Yasemin a lekarzem Burakiem. W rolach głównych i drugoplanowych występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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