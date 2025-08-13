Rodzinka.pl 17 sezon. Julia Wieniawa powraca jako Paula. Zdradziła trochę za dużo? - ZDJĘCIA

Julia Wieniawa znów w „Rodzince.pl”

To właśnie „Rodzinka.pl” była przepustką Julii Wieniawy do świata show-biznesu. Jako Paula, dziewczyna Kuby Boskiego (Adam Zdrójkowski), szybko zdobyła sympatię widzów. Jednak w 2020 roku produkcja nagle zniknęła z anteny, a dalsze losy bohaterów pozostały niewiadomą. Teraz, po pięciu latach ciszy, serial powraca z nowym, 17. sezonem.

„Bałam się, co to będzie” – szczere słowa Julii

Podczas specjalnego wydarzenia medialnego „Domówka u Boskich” Julia Wieniawa nie kryła emocji związanych z powrotem na plan. Zdradziła także, dlaczego w natłoku pracy i różnych projektów mimo wszystko przyjęła ofertę od TVP, by ponownie wcielić się z rolę Pauli.

– Na początku bałam się, co to będzie, czy po tylu latach nadal będzie taka atmosfera, bo każdy poszedł w swoje strony, każdy ma jednak głowę trochę gdzie indziej. Ja poszłam bardzo mocno w muzykę, to jest teraz mój główny core i moje główne zajęcie. Stwierdziłam: dobra, to będzie też super odskocznia dla mnie, ale ja się wcale nie czuję jak w pracy, jak chodzę na plan „Rodzinki”. To jest taka bardzo atmosfera przyjaźni i wsparcia. Znamy się jak łyse konie – tłumaczy aktorka dla TVP.

Premiera "Rodzinki.pl" już we wrześniu

Premierę nowego, 17. sezonu zaplanowano na sobotę 6 września 2025 roku o godzinie 20:00 w TVP2. To pierwszy raz, gdy „Rodzinka.pl” pojawi się w takim dniu i o takiej porze. Widzowie zobaczą wtedy premierowy, 288. odcinek, a kolejne będą emitowane co tydzień w soboty. Dla niecierpliwych odcinki pojawią się wcześniej w serwisie vod.tvp.pl, ale dostęp do nich będzie płatny.

Sobotni hit TVP2

Zmiana pory emisji ma nieprzypadkowy cel – tuż po „Rodzince.pl” stacja pokaże nowy sezon „The Voice of Poland”. Sobotni wieczór stanie się więc wyjątkowo mocnym punktem jesiennej ramówki TVP2. Fani już odliczają dni, a Julia Wieniawa zdradziła, że praca nad nowymi odcinkami była dla niej nie tylko powrotem do przeszłości, ale też prawdziwą przygodą pełną śmiechu i wzruszeń.