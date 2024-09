Profilerka

Profilerka. Kiedy w TV? Ile odcinków liczy serial TVP? Dni i godziny emisji - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Wkrótce na ekranach TVP1 zagości nowa, ekscytująca produkcja - "Profilerka"! Serial, który z pewnością zatrzyma widzów przed telewizorami, pełen będzie mrożących krew w żyłach zagadek kryminalnych, które tylko najtwardsi będą w stanie rozwiązać! Główna bohaterka, Julia Wiger (Wiktoria Gorodeckaja), to kobieta z niebywałą intuicją, która nie cofnie się przed niczym, by dopaść bezwzględnego mordercę. Premiera już 7 września o godzinie 20:20 na TVP1! Zastanawiasz się, ile odcinków będzie liczyć ten serial? A może interesują cię szczegóły dotyczące obsady? Wszystko wyjaśniamy poniżej! "Profilerka" to z pewnością serial, który wprowadzi nową jakość do polskich kryminałów. Zobacz ZWIASTUN i ZDJĘCIA.