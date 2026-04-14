Panna młoda, odcinek 79. Szokujący plan Beyzy i trudna decyzja Yoncy

"Panna młoda" - turecki hit TVP2. Co czeka bohaterów w 79. odcinku?

Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w Polsce na antenie TVP2 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce serialu "Miłość i nadzieja". W swojej ojczyźnie tytuł miał premierę w 2024 roku. Widzowie z niecierpliwością czekają na kolejne zwroty akcji w życiu głównych bohaterów. Zobacz, co przyniesie 79. epizod telenoweli.

Sonda "Panna młoda" - z kim powinien być Cihan? Z Hancer Z Beyzą Z kimś innym

Streszczenie 79. odcinka serialu "Panna młoda". Emisja 24 kwietnia 2026 w TVP2

W 79. odcinku "Panny młodej" widzowie będą świadkami radykalnego kroku Cihana, który postanawia zerwać wszelkie kontakty biznesowe z Nusretem. Tymczasem pojawiają się dobre wieści dotyczące zdrowia Cemila – lekarz ostatecznie potwierdza jego powrót do pełni sił. Wdzięczny za wsparcie mężczyzna odwiedza Cihana, by osobiście mu podziękować. Z kolei Yonca staje przed bardzo trudnym wyborem i podejmuje decyzję o przerwaniu ciąży. W tej samej kwestii głos zabiera Beyza, przedstawiając niezwykle kontrowersyjny i ryzykowny plan.

PRZECZYTAJ TEŻ: Panna młoda, odcinek 80. Zaskakujący ruch Yoncy i bolesne rozczarowanie Hancer

Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra w tureckiej telenoweli?

Na ekranie w głównych rolach możemy podziwiać Talyę Çelebi, która wciela się w postać Hançer, oraz Türkseve, grającego Cihana. W produkcji występuje również plejada innych utalentowanych aktorów tureckich. Wśród nich znaleźli się:

Can Tarakçı odgrywający rolę Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel w roli Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya, która gra Deryę,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül wcielająca się w Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 897: Ferit udał się na schadzkę z Leylą i zawiódł córkę. Ayse mu tego nie daruje!

Ile odcinków ma "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

Turecka produkcja należy do niezwykle rozbudowanych tytułów. Do tej pory zrealizowano trzy sezony, które łącznie składają się z 325 dwugodzinnych odcinków. W Polsce materiał ten zostanie odpowiednio podzielony, co oznacza, że liczba wyemitowanych u nas epizodów ulegnie podwojeniu. Warto zauważyć, że serial nadal jest nadawany w Turcji, przez co ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Jedno jest pewne – polscy fani Hançer i Cihana mogą liczyć na wieloletnią telewizyjną przygodę ze swoimi ulubionymi bohaterami.

Finał "The Boys" wkurzy widzów. Jessie T. Usher (A-Train) i Karen Fukuhara (Kimiko) o 5. sezonie | Wywiady ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.