Panna młoda, odcinek 79. Szokujący plan Beyzy i trudna decyzja Yoncy

Kasia Kowalska
2026-04-14 15:42

Serial "Panna młoda" (oryg. "Gelin") przedstawia losy Hancer, młodej kobiety, która wcześnie straciła rodziców i musiała szybko nauczyć się samodzielności. Aby zdobyć pieniądze na leczenie brata, decyduje się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem. Z czasem biznesowy układ przeradza się w prawdziwe uczucie. Premiera 79. odcinka zaplanowana jest na piątek, 24 kwietnia w TVP2. Sprawdź, co wydarzy się w najnowszej odsłonie produkcji.

Kobieta z długimi, brązowymi włosami i kolczykami w kształcie serca, ubrana w białą bluzkę, patrzy w prawo z zamyślonym wyrazem twarzy. Odnosi się to do postaci Beyzy z serialu Panna Młoda, która w 79. odcinku przedstawia kontrowersyjny plan. Więcej o tym na Super Seriale.

i

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube Kobieta z długimi, brązowymi włosami i kolczykami w kształcie serca, ubrana w białą bluzkę, patrzy w prawo z zamyślonym wyrazem twarzy. Odnosi się to do postaci Beyzy z serialu "Panna Młoda", która w 79. odcinku przedstawia kontrowersyjny plan.

"Panna młoda" - turecki hit TVP2. Co czeka bohaterów w 79. odcinku?

Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w Polsce na antenie TVP2 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce serialu "Miłość i nadzieja". W swojej ojczyźnie tytuł miał premierę w 2024 roku. Widzowie z niecierpliwością czekają na kolejne zwroty akcji w życiu głównych bohaterów. Zobacz, co przyniesie 79. epizod telenoweli.

Streszczenie 79. odcinka serialu "Panna młoda". Emisja 24 kwietnia 2026 w TVP2

W 79. odcinku "Panny młodej" widzowie będą świadkami radykalnego kroku Cihana, który postanawia zerwać wszelkie kontakty biznesowe z Nusretem. Tymczasem pojawiają się dobre wieści dotyczące zdrowia Cemila – lekarz ostatecznie potwierdza jego powrót do pełni sił. Wdzięczny za wsparcie mężczyzna odwiedza Cihana, by osobiście mu podziękować. Z kolei Yonca staje przed bardzo trudnym wyborem i podejmuje decyzję o przerwaniu ciąży. W tej samej kwestii głos zabiera Beyza, przedstawiając niezwykle kontrowersyjny i ryzykowny plan.

Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra w tureckiej telenoweli?

Na ekranie w głównych rolach możemy podziwiać Talyę Çelebi, która wciela się w postać Hançer, oraz Türkseve, grającego Cihana. W produkcji występuje również plejada innych utalentowanych aktorów tureckich. Wśród nich znaleźli się:

  • Can Tarakçı odgrywający rolę Cemila,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel w roli Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya, która gra Deryę,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül wcielająca się w Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

Turecka produkcja należy do niezwykle rozbudowanych tytułów. Do tej pory zrealizowano trzy sezony, które łącznie składają się z 325 dwugodzinnych odcinków. W Polsce materiał ten zostanie odpowiednio podzielony, co oznacza, że liczba wyemitowanych u nas epizodów ulegnie podwojeniu. Warto zauważyć, że serial nadal jest nadawany w Turcji, przez co ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Jedno jest pewne – polscy fani Hançer i Cihana mogą liczyć na wieloletnią telewizyjną przygodę ze swoimi ulubionymi bohaterami.

