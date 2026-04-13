Dziedzictwo, odcinek 888: Egzekucha Nazli to kwestia czasu. Nana i Poyraz muszą działać szybko

Co wydarzyło się w 887. odcinku serialu Dziedzictwo?

W poprzednim 887 odcinku "Dziedzictwa" Yusuf trafił pod skrzydła Sahina, podczas gdy Poyraz i Nana bez ustanku szukali zaginionej Nazli. Porywacz o pseudonimie Trucizna zezwolił Poyrazowi na krótką wymianę zdań z siostrą, dzięki czemu kobieta mogła przekazać detale dotyczące swojego miejsca uwięzienia.

Pod naciskiem żony Sahin podjął ryzykowną decyzję o samodzielnym uwolnieniu siostry, przekazując małego Yusufa w ręce Trucizny. Równolegle Ferit i Ayse kontynuowali maskaradę przed Dogą, udając szczęśliwy związek, choć gra powoli ich wykańczała. Doga nie rezygnowała z kolejnych intryg, aby na nowo połączyć rodziców. Z kolei Aynur i Sinan zostali uwięzieni w magazynie wskutek niefortunnego wypadku, gdzie gosposia postanowiła twardo walczyć o swoje.

Dziedzictwo odcinek 888: Poyraz musi dokonać tragicznego wyboru

Doga, wspierana przez Nese, w 888 odcinku "Dziedzictwa" przygotowuje imprezę w ogrodzie i sprytnie ściąga na nią swoich rodziców, zmuszając ich nawet do wspólnego tańca. Zarówno Ayse, jak i Ferit za wszelką cenę starają się ukryć wracające do nich dawne uczucia.

Tymczasem Aynur niespodziewanie udaje się sforsować zablokowane drzwi magazynu, wprawiając Sinana w osłupienie. Przy tej okazji kobieta opowiada mu o swoich przeżyciach z lat dziecięcych. Mężczyzna nie daje po sobie poznać, jak bardzo poruszyły go te słowa.

Poyraz i Nana natrafiają na ślad zaginionej Nazli. Kiedy docierają na miejsce, okazuje się, że Trucizna zdążył zbiec dzięki zamontowanym podsłuchom. Zrozpaczony Poyraz otrzymuje od przestępcy brutalne ultimatum. Porywacz daje mu określony czas na wydanie Nany i Yusufa, grożąc egzekucją Nazli. Wbrew oczekiwaniom własnej rodziny, Poyraz odrzuca pomysł poświęcenia dwójki niewinnych ludzi.

Kiedy i gdzie oglądać 888. odcinek telenoweli Dziedzictwo?

Turecka produkcja jest emitowana przez cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli, dokładnie o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Premiera 888. epizodu została zaplanowana na poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły śledzić losów bohaterów w telewizji, mają możliwość nadrobienia wszystkich nowości oraz starszych odcinków za pośrednictwem internetowej platformy TVP VOD.

Fabuła i pełna obsada tureckiego serialu Dziedzictwo

Głównymi bohaterkami historii są Seher i Kevser, córki Yusufa. Choć ich rodzina nie opływa w luksusy, wszyscy cieszą się wspólnym szczęściem. Sytuacja zmienia się, gdy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowej familii Kyrymly. Kobieta rodzi syna, któremu nadaje imię na cześć swojego ojca. Z czasem bohaterka traci męża, a niedługo potem zapada na śmiertelną chorobę. Przed śmiercią błaga siostrę, by zaopiekowała się jej pięcioletnim dzieckiem. Po odejściu Kevser, mały Yusuf trafia pod kuratelę bezlitosnego Yamana. Od tego momentu Seher robi wszystko, aby odzyskać chłopca i wyrwać go z rąk surowego opiekuna.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi Halil Ibrahim Ceyhan w roli Yamana, Sıla Türkoğlu jako Seher oraz Berat Rüzgar Özkan odgrywający postać małego Yusufa. Na ekranie pojawiają się również Gülderen Güler grająca Kiraz, Melih Özkaya jako Ali, a także Tolga Pancaroglu wcielający się w Ziyę. Stawkę aktorów uzupełniają İpek Arkan w roli policjantki Duygu oraz Seda Dadaşova, która odgrywa postać jej siostry, Yasemin.