Dziedzictwo, odcinek 897: Ferit udał się na schadzkę z Leylą i zawiódł córkę. Ayse mu tego nie daruje!

W 896. epizodzie Sinan mierzył się z wyzwaniem przygotowania uroczystego posiłku dla profesora. Dotknięta Aynur obiecała ugotować wyrafinowane potrawy, choć zupełnie nie potrafiła gotować. Tymczasem Ayse chciała uregulować kwestię edukacji Dogi, ale dziewczynka upierała się przy udziale obojga opiekunów w zapisach do szkoły. Derya za wszelką cenę blokowała komunikację między Ayse a Feritem, starając się jednocześnie rozkochać w sobie stróża prawa, który z czasem nabierał coraz większych podejrzeń. Zatroskana Cennet wypytywała syna o jego więź z Naną. Poyraz z uśmiechem rzucił, że stracił dla niej głowę. Przysłuchująca się z ukrycia Nana potraktowała ten żart poważnie i idąc później na herbatę, spodziewała się romantycznych deklaracji.

Dziedzictwo, odcinek 897. Pomyłka Nany i wściekłość Ayse

Nana wpada w pułapkę własnych podejrzeń. Podsłuchując rozmowę Cennet z Cansel, z przerażeniem odkrywa, że miłosne deklaracje Poyraza były jedynie żartem. Uświadamia sobie, jak bardzo go skrzywdziła, wymierzając mu niedawno siarczysty policzek. Czy starczy jej odwagi, by błagać o wybaczenie za ten niesłuszny wybuch agresji?

Tymczasem Ayse przeżywa prawdziwy koszmar. Gdy Ferit nie odbiera telefonu, przerażona kobieta szuka go nawet w szpitalach, drżąc o jego życie. Prawda okazuje się jednak bolesna – odnajduje go w parku, relaksującego się u boku pani prokurator, Leyli. Gdy wychodzi na jaw, że przez jego milczenie mała Doga nie poszła do wymarzonej szkoły, Ayse wybucha.

- Twoja córka bardzo cię potrzebowała. Kiedy nie mogłam się dodzwonić, pomyślałam, że coś ci się stało i zaczęłam szukać cię po szpitalach. A kiedy zobaczyłam cię po drodze, przyszłam. - O czym ty mówisz? - Mówię o tym, że jesteś człowiekiem, który nigdy nie dotrzymuje obietnic. Przyzwyczaiłam się już, że nie dotrzymujesz słowa wobec mnie, ale myślałam, że nie zrobisz tego swojej córce. Obiecałeś, że będziesz przy niej, kiedy tylko będzie cię potrzebować. A zniknąłeś dokładnie w chwili, gdy naprawdę cię potrzebowała. Pracowałaś w parku dla prokuratury? Rozwiązywaliście tam najważniejsze sprawy w swoim życiu, prawda? - Nie ma potrzeby tworzyć takich aluzji. Mówię ci, telefon był wyciszony, nie słyszałem. - Ty nigdy nie zostawiasz telefonu na wyciszeniu. - Mówię, że był wyciszony i nie słyszałem. Stało się coś, Ayşe? - Kiedy zapisywałam Dogę się do szkoły, chciała, żeby jej ojciec był przy niej. Kiedy nie przyszedłeś, ona też nie poszła. I nic już się nie da zrobić. Poznaje cię przez kolejne rozczarowania. Teraz Doga zobaczy, kim naprawdę jesteś. Ale skoro już wszedłeś w życie swojej córki, skoro mówisz, że jesteś jej ojcem, to będziesz przy niej. Masz dotrzymywać obietnic!

Konfrontacja w parku to dopiero początek kłopotów. Ayse zaczyna dostrzegać w zachowaniu Leyli coś niepokojącego. Jest przekonana, że pani prokurator prowadzi podwójną grę i celowo odciąga Ferita od jego ojcowskich obowiązków. Czy intuicja Ayse jest słuszna, czy to tylko zazdrość o dawną miłość? Atmosfera gęstnieje, a zaufanie rozpada się na kawałki.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 897. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: