Panna młoda, odcinek 205. Engin przekonuje Cihana, że Beyza jest morderczynią

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"Panna młoda" zadebiutowała w 2024 roku w Turcji, a polscy widzowie TVP2 mogą ją oglądać od 20 stycznia 2026 roku, gdy zastąpiła popularną produkcję "Miłość i nadzieja". Jakie perypetie czekają bohaterów w nadchodzącym czasie? Prezentujemy szczegóły z 205. odcinka.
"Panna młoda" streszczenie odc. 205. Emisja w środę 23 września 2026
W 205. odcinku tureckiego hitu "Panna młoda", Engin stara się uświadomić Cihanowi, że Beyza przejawia mordercze skłonności. W tym samym czasie Mukadder konfrontuje się z Beyzą, żądając wyjaśnień dotyczących oskarżeń o rzekome morderstwo. Dodatkowo próba oszustwa przy testach na ojcostwo kończy się fiaskiem, a Cihan stanowczo domaga się ich przeprowadzenia.
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"Panna młoda" – ile ma odcinków i kiedy finał polskiej emisji?
Produkcja "Panna młoda" należy do jednych z najbardziej rozbudowanych tureckich tytułów. Obecnie składa się z trzech sezonów, w których zawarto aż 325 dwugodzinnych odcinków. W polskiej telewizji każdy z nich jest dzielony na pół, co oznacza, że liczba epizodów będzie dwukrotnie większa. Trzeba również wziąć pod uwagę, że serial wciąż powstaje w Turcji, przez co ostateczna liczba odcinków nie jest znana. Polskich widzów czeka więc bardzo długa, prawdopodobnie kilkuletnia przygoda z losami Hançer i Cihana, zanim dotrą do finału.
Obsada serialu "Panna młoda". Aktorzy i postacie
Główne postacie odgrywają Talya Çelebi, wcielająca się w Hançer, oraz Türkseve, jako Cihan. Na ekranie towarzyszą im m.in.:
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.