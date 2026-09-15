Panna młoda, odcinek 205. Engin przekonuje Cihana, że Beyza jest morderczynią

"Panna młoda" zadebiutowała w 2024 roku w Turcji, a polscy widzowie TVP2 mogą ją oglądać od 20 stycznia 2026 roku, gdy zastąpiła popularną produkcję "Miłość i nadzieja". Jakie perypetie czekają bohaterów w nadchodzącym czasie? Prezentujemy szczegóły z 205. odcinka.

"Panna młoda" streszczenie odc. 205. Emisja w środę 23 września 2026

W 205. odcinku tureckiego hitu "Panna młoda", Engin stara się uświadomić Cihanowi, że Beyza przejawia mordercze skłonności. W tym samym czasie Mukadder konfrontuje się z Beyzą, żądając wyjaśnień dotyczących oskarżeń o rzekome morderstwo. Dodatkowo próba oszustwa przy testach na ojcostwo kończy się fiaskiem, a Cihan stanowczo domaga się ich przeprowadzenia.

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"Panna młoda" – ile ma odcinków i kiedy finał polskiej emisji?

Produkcja "Panna młoda" należy do jednych z najbardziej rozbudowanych tureckich tytułów. Obecnie składa się z trzech sezonów, w których zawarto aż 325 dwugodzinnych odcinków. W polskiej telewizji każdy z nich jest dzielony na pół, co oznacza, że liczba epizodów będzie dwukrotnie większa. Trzeba również wziąć pod uwagę, że serial wciąż powstaje w Turcji, przez co ostateczna liczba odcinków nie jest znana. Polskich widzów czeka więc bardzo długa, prawdopodobnie kilkuletnia przygoda z losami Hançer i Cihana, zanim dotrą do finału.

Obsada serialu "Panna młoda". Aktorzy i postacie

Główne postacie odgrywają Talya Çelebi, wcielająca się w Hançer, oraz Türkseve, jako Cihan. Na ekranie towarzyszą im m.in.:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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