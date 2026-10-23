Panna młoda, odcinki 243: Wielka awantura w salonie Yoncy. Hancer opuszcza rezydencję

Serial "Panna młoda" zadebiutował w Polsce 20 stycznia 2026 roku, zastępując produkcję "Miłość i nadzieja". Turecki hit, który nad Bosforem wystartował w 2024 roku, można oglądać na antenie TVP2. Przedstawiamy streszczenie wydarzeń z 243. odcinka tej popularnej telenoweli.

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"Panna młoda" - co wydarzy się w 243. odcinku?

W 243. odcinku serialu "Panna młoda" dochodzi do eskalacji konfliktów. Derya wpada we wściekłość, gdy odkrywa, że Cihan jest zatrudniony u Yoncy. Kobieta zjawia się w salonie i wszczyna ogromną awanturę, a następnie więzi Cemila w domu. W tym samym czasie Beyza wraz z adwokatem Berenem przygotowują się do zbliżającej się rozprawy. Napięta atmosfera panuje również w rezydencji, gdzie Mukadder nie szczędzi gorzkich słów Hancer, mówiąc jej wprost, co o niej myśli. W efekcie Hancer podejmuje radykalną decyzję i opuszcza dom.

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Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra Hancer i Cihana?

W głównych rolach w tureckim hicie występują Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve wcielający się w Cihana. Oprócz nich na ekranie pojawiają się między innymi:

Can Tarakçı (Cemil)

Betigül Ceylan (Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (Gülsüm)

Elif Çapkin (Yonca)

Ceren Yuksekkaya (Derya)

Sidal Damar (Sinem)

Günes Ebrar Özgül (Mine)

Türker Kantar (Emir)

Çisel Kuskan (Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (Yasemin)

"Panna młoda" - ile ma odcinków? Kiedy finał w Polsce?

"Panna młoda" to bardzo rozbudowana produkcja. Obecnie w Turcji wyemitowano trzy sezony, które łącznie dają mają 463 odcinki. Ze względu na to, że oryginalne odcinki trwają około dwóch godzin, w polskiej telewizji są one dzielone, co oznacza, że ich ostateczna liczba będzie ponad dwukrotnie wyższa.

Niedawno w Turcji ruszyły zdjęcia do 4 sezonu "Panna młoda", więc ostateczna liczba odcinków nie jest znana. Polscy widzowie spędzą zatem z Hancer i Cihanem co najmniej kilka lat, zanim zobaczą finał tej historii.

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