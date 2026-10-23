Panna młoda, odcinki 243: Wielka awantura w salonie Yoncy. Hancer opuszcza rezydencję

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Serial "Panna młoda" zadebiutował w Polsce 20 stycznia 2026 roku, zastępując produkcję "Miłość i nadzieja". Turecki hit, który nad Bosforem wystartował w 2024 roku, można oglądać na antenie TVP2. Przedstawiamy streszczenie wydarzeń z 243. odcinka tej popularnej telenoweli.
"Panna młoda" - co wydarzy się w 243. odcinku?
W 243. odcinku serialu "Panna młoda" dochodzi do eskalacji konfliktów. Derya wpada we wściekłość, gdy odkrywa, że Cihan jest zatrudniony u Yoncy. Kobieta zjawia się w salonie i wszczyna ogromną awanturę, a następnie więzi Cemila w domu. W tym samym czasie Beyza wraz z adwokatem Berenem przygotowują się do zbliżającej się rozprawy. Napięta atmosfera panuje również w rezydencji, gdzie Mukadder nie szczędzi gorzkich słów Hancer, mówiąc jej wprost, co o niej myśli. W efekcie Hancer podejmuje radykalną decyzję i opuszcza dom.
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Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra Hancer i Cihana?
W głównych rolach w tureckim hicie występują Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve wcielający się w Cihana. Oprócz nich na ekranie pojawiają się między innymi:
- Can Tarakçı (Cemil)
- Betigül Ceylan (Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (Gülsüm)
- Elif Çapkin (Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (Derya)
- Sidal Damar (Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (Mine)
- Türker Kantar (Emir)
- Çisel Kuskan (Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (Yasemin)
"Panna młoda" - ile ma odcinków? Kiedy finał w Polsce?
"Panna młoda" to bardzo rozbudowana produkcja. Obecnie w Turcji wyemitowano trzy sezony, które łącznie dają mają 463 odcinki. Ze względu na to, że oryginalne odcinki trwają około dwóch godzin, w polskiej telewizji są one dzielone, co oznacza, że ich ostateczna liczba będzie ponad dwukrotnie wyższa.
Niedawno w Turcji ruszyły zdjęcia do 4 sezonu "Panna młoda", więc ostateczna liczba odcinków nie jest znana. Polscy widzowie spędzą zatem z Hancer i Cihanem co najmniej kilka lat, zanim zobaczą finał tej historii.
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