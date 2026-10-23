Panna młoda, odcinki 243: Wielka awantura w salonie Yoncy. Hancer opuszcza rezydencję

Kasia Kowalska
2026-10-23 13:05

Turecki serial "Panna młoda" opowiada historię Hancer, która w młodym wieku straciła rodziców i musiała szybko dorosnąć. Aby zdobyć pieniądze na leczenie brata, bierze ślub z Cihanem. Z czasem aranżowany związek przeradza się w prawdziwe uczucie. Co wydarzy się w 243. odcinku "Panna młoda", który wyemituje TVP2 w sobotę, 7 listopada?

Zapłakana Hancer z serialu Panna młoda ma smutną minę. O jej odejściu z rezydencji przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Serial "Panna młoda" zadebiutował w Polsce 20 stycznia 2026 roku, zastępując produkcję "Miłość i nadzieja". Turecki hit, który nad Bosforem wystartował w 2024 roku, można oglądać na antenie TVP2. Przedstawiamy streszczenie wydarzeń z 243. odcinka tej popularnej telenoweli.

Kultowe seriale: jak dobrze je pamiętasz?
Pytanie 1 z 20
"Przyjaciele": jak nazywał się bohater, którego Joey grał w "Dniach naszego życia"?

"Panna młoda" - co wydarzy się w 243. odcinku?

W 243. odcinku serialu "Panna młoda" dochodzi do eskalacji konfliktów. Derya wpada we wściekłość, gdy odkrywa, że Cihan jest zatrudniony u Yoncy. Kobieta zjawia się w salonie i wszczyna ogromną awanturę, a następnie więzi Cemila w domu. W tym samym czasie Beyza wraz z adwokatem Berenem przygotowują się do zbliżającej się rozprawy. Napięta atmosfera panuje również w rezydencji, gdzie Mukadder nie szczędzi gorzkich słów Hancer, mówiąc jej wprost, co o niej myśli. W efekcie Hancer podejmuje radykalną decyzję i opuszcza dom.

PRZECZYTAJ TEŻ: Akacjowa 38. Streszczenia odcinków 990-993. Co wydarzy się w listopadzie?

Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra Hancer i Cihana?

W głównych rolach w tureckim hicie występują Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve wcielający się w Cihana. Oprócz nich na ekranie pojawiają się między innymi:

  • Can Tarakçı (Cemil)
  • Betigül Ceylan (Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (Gülsüm)
  • Elif Çapkin (Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (Derya)
  • Sidal Damar (Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (Mine)
  • Türker Kantar (Emir)
  • Çisel Kuskan (Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (Yasemin)

"Panna młoda" - ile ma odcinków? Kiedy finał w Polsce?

"Panna młoda" to bardzo rozbudowana produkcja. Obecnie w Turcji wyemitowano trzy sezony, które łącznie dają mają 463 odcinki. Ze względu na to, że oryginalne odcinki trwają około dwóch godzin, w polskiej telewizji są one dzielone, co oznacza, że ich ostateczna liczba będzie ponad dwukrotnie wyższa.

Niedawno w Turcji ruszyły zdjęcia do 4 sezonu "Panna młoda", więc ostateczna liczba odcinków nie jest znana. Polscy widzowie spędzą zatem z Hancer i Cihanem co najmniej kilka lat, zanim zobaczą finał tej historii.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość, odcinek 1951: Natalka i Lipiński przyłapani przez Żaka! Doniesie Adamowi, co wyrabia jego żona? - ZWIASTUN

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz na treningu do "Tańca z Gwiazdami"