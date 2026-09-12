Panna młoda, odcinki 197-202: Beyza wyda wyrok na Hancer! Engin pozna prawdę o ciąży i śmierci siostry. Streszczenia odcinków 14-19 września - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 197 - poniedziałek, 14.09.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Beyza zwalnia Gulsum. Engin bezskutecznie próbuje wpaść na trop tajemniczej pacjentki, ale mimo wysiłków nie zbliża się do rozwiązania zagadki. Gdy pojawia się pomysł wspólnej kolacji, Cemil stanowczo odmawia przyjścia. Zaproszenie przyjmują za to Engin i Sila.

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"Panna młoda" odcinek 198 - wtorek, 15.09.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Engin i Sila szykują się do wspólnej kolacji. W altanie stopniowo zbierają się wszyscy zaproszeni goście. Od początku czuć napięcie między poszczególnymi osobami. Gdy wszyscy zasiadają do stołu, rozmowy szybko przeradzają się w serię konfliktów i drobnych rozgrywek.

"Panna młoda" odcinek 199 - środa, 16.09.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Yonca rozpoczyna realizację zemsty i krok po kroku wprowadza w życie swój plan. Kolacja u Hancer i Meliha, która miała przebiec spokojnie, przybiera nieoczekiwany obrót. Cihan proponuje dziwną grę, która szybko odsłania ukryte intencje i prowokuje kolejne spięcia. Beyza szantażuje Gulsum, zmuszając ją do uległości.

"Panna młoda" odcinek 200 - czwartek, 17.09.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Hancer zjada zatrute ciastka. Dzięki szybkiej reakcji Cihana udaje się uniknąć tragedii. Gulsum próbuje bronić się przed cynicznymi oskarżeniami Beyzy. Melih jedzie do szpitala. Dochodzi do jego spotkania z Cihanem. Później godzi się z matką.

"Panna młoda" odcinek 201 - piątek, 18.09.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Melih odkrywa, kto stoi za próbą otrucia Hancer. Przypomina sobie podsłuchaną rozmowa Beyzy z Gulsum. Pełen nienawiści głos Beyzy i jej słowa, które wtedy zabrzmiały jak groźba: – Zabiję ją! Ją i to dziecko, które nosi pod sercem. Cokolwiek się stanie, nie pozwolę, żeby się urodziło!

Cihan szybko dostrzega, że mężczyzna w gruncie rzeczy niewiele wie o własnej żonie. Zaczyna to wykorzystywać w rozmowach. Engin i Sila przeglądają nagrania z kliniki i rozpoznają na nich Beyzę. Po kolejnych rozmowach z Silą, Hancer i Melihem Engin utwierdza się w przekonaniu, że to właśnie ona odpowiada za śmierć Yasemin.

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"Panna młoda" odcinek 202 - sobota, 19.09.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Engin postanawia zdobyć próbki włosów Beyzy i jej dziecka, licząc, że w ten sposób potwierdzi swoje podejrzenia. Tymczasem właścicielka salonu fryzjerskiego ponownie naciska na Deryę, by zdecydowała się na jego zakup. Melih wyznaje Sinem miłość. Jednocześnie wypomina jej, że nie pojawiła się na jego ślubie. Cihan coraz mocniej naciska na Hancer, domagając się, by wreszcie wyjaśniła, co naprawdę chciała mu powiedzieć.