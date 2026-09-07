Panna młoda, odcinki 191-196. Cihan zatrzyma Hancer w starym domu! Beyza przegra kolejne starcie. Streszczenia od 7 do 12 września - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 191 - poniedziałek, 7 września 2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan chce podejść Hancer i wymyśla fortel z anonimowym darczyńcą. Dochodzi do przykrego spotkania Meliha z Sinem. Mąż Hancer pisze do swojej matki Fadime czuły list. Hancer odmawia przyjęcia gotówki na cele fundacji. Derya traci bransoletki na rzecz fryzjerki.

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"Panna młoda" odcinek 192 - wtorek, 8 września 2026, o godz. 17.20 w TVP2

Mukadder rozszyfrowuje podstęp Deryi. Hancer i Cihan znajdują w komputerze mejl Yasemin. Hilal próbuje poderwać Yigita. Hancer nadal nie wie, czy spotkać się z anonimowym darczyńcą.

"Panna młoda" odcinek 193 - środa, 9 września 2026, o godz. 17.20 w TVP2

Melih odnosi Cihanowi neseser z gotówką. Po awanturze policja wzywa Hancer i Beyzę na posterunek. Engin i Sila bardziej zbliżają się do siebie. Beyza wybija okno w starym domu i wrzeszczy na Hancer. Cihan odsyła ją do ojca.

"Panna młoda" odcinek 194 - czwartek, 10 września 2026, o godz. 17.20 w TVP2

Hancer i Melih przebywają w gościach u Engina i Sili. Cihan przynosi Enginowi odczytany ostatni mail Yasemin. Nusret Zarzuca Beyzie, że nie jest dobrą matką. Engin stwierdza, że rzeczony mejl jest bezpośrednio powiązany ze śmiercią siostry.

"Panna młoda" odcinek 195 - piątek, 11 września 2026, o godz. 17.20 w TVP2

Derya chce zostać fryzjerką i ćwiczy na Cemilu. Engin prosi o nagrania z monitoringu, by dowiedzieć się, kim była tajemnicza pacjentka Yasemin. Czy wyda się, że to Beyza, która ją zabiła? Cihan każe Hancer zostać w starym domu. Mukadder jest wściekła.

"Panna młoda" odcinek 196 - sobota, 12 września 2026, o godz. 17.20 w TVP2

Decyzja Cihana, że Hancer ma pozostać wzbudza liczne kontrowersje. Melih usiłuje rozwiać wątpliwości Cihana i udowodnić mu, że jego małżeństwo z Hancer jest prawdziwe. Pragnie zorganizować rodzinną kolację, by nie wzbudzać podejrzeń biznesmena. Engin usiłuje dowiedzieć się, kim była tajemnicza pacjentka Yasemin, ale nie trafia na żaden ślad Beyzy...

Beyza ma pretensje do Cihana, że zostawił Hancer i Meliha w starym domu, a ją wysłał do mieszkania Nusreta. Mężczyzna zapowiada żonie, że zostanie w jego rezydencji tylko dlatego,że jest matką jego syna - małego Cihana Gurura. Kolejn raz Beyza przegrywa z Hancer, ale tak tego nie zostawi.

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