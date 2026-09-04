Panna młoda, odcinek 197: Zaskakujące decyzje. Beyza wyrzuci Gulsum z pracy

Turecka produkcja "Panna młoda" stanowi świeżą propozycję w ramówce stacji TVP2. W ojczystym kraju format zadebiutował w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą śledzić losy bohaterów od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to tytuł ten zajął miejsce popularnej "Miłości i nadziei". Poniżej ujawniamy szczegóły nadchodzących wydarzeń z najnowszego, 197. epizodu telenoweli.

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Streszczenie 197. odcinka serialu "Panna młoda". Premiera już 14 września 2026

W najnowszej odsłonie tureckiej telenoweli "Panna młoda" dojdzie do niespodziewanych zwrotów akcji. Bezwzględna Beyza podejmuje ostateczną decyzję i wyrzuca Gulsum z pracy. Tymczasem Engin desperacko, acz bezskutecznie próbuje namierzyć tożsamość tajemniczej pacjentki. Równolegle Cemil kategorycznie odmawia uczestnictwa we wspólnej kolacji, podczas gdy Sila i Engin chętnie korzystają z otrzymanego zaproszenia na posiłek.

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Liczba odcinków serialu "Panna młoda". Kiedy wielki finał telenoweli w TVP2?

Format "Panna młoda" zalicza się do wyjątkowo rozbudowanych tureckich produkcji telewizyjnych. Obecnie tytuł składa się z trzech sezonów, w których zawarto łącznie 325 pełnych epizodów. Ze względu na fakt, że oryginalne pasma trwają blisko dwie godziny, w polskiej telewizji poszczególne części zostaną podzielone, co ostatecznie podwoi ich ogólną pulę. Warto mieć na uwadze, że nad Bosforem wciąż powstają nowe materiały, dlatego ostateczna długość telenoweli pozostaje niewiadomą. Rodzimi odbiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ śledzenie losów Cihana oraz Hançer zajmie im co najmniej kilka najbliższych lat.

Obsada serialu "Panna młoda". Aktorzy występujący w tureckiej telenoweli

Kluczowe postacie w produkcji odgrywają Talya Çelebi wcielająca się w Hançer oraz Türkseve jako Cihan. Oprócz pierwszoplanowego duetu, na ekranie można podziwiać szerokie grono utalentowanych aktorów. Wśród nich znaleźli się:

Can Tarakçı w roli Cemila,

Betigül Ceylan odgrywająca Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin wcielająca się w Yoncę,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar odgrywająca Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan wcielająca się w Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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