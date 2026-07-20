Panna młoda, odcinki 149-154: Yonca urodzi syna w strasznych okolicznościach! Derya odkryje jej sekret. Streszczenia odcinków od 20 do 25.07.2026

W najnowszych odcinkach serialu "Panna młoda" w lipcu 2026 roku nie zabraknie ogromnych emocji, a widzowie będą świadkami dramatycznych losów Yoncy oraz przerażającej próby samobójczej Mukkader. Zobaczymy również ostre konflikty, w tym bójki Hancer i Deryi z Beyzą. Zdesperowana Mukkader spróbuje rzucić się z balkonu, choć ostatecznie powstrzyma się przed tym krokiem. Najbardziej szokujące chwile przyniesie jednak poród Yoncy, która wyda dziecko na świat w potwornych bólach, a Nurset będzie gotów pogrzebać ją żywcem. Poniżej prezentujemy dokładne streszczenia odcinków 149, 150, 151, 152, 153 i 154 "Panna młoda"

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"Panna młoda" odcinek 149 - zaręczyny Sinem i Meliha

Hancer, sprzątając w rezydencji, wchodzi w ostry konflikt z Beyzą. W międzyczasie Cihan otrzymuje od Ertugrula surową nauczkę. Hancer skutecznie pozbywa się uciążliwego brygadzisty. Z kolei Melih oświadcza się Sinem, lecz na drodze do szczęścia staje warunek postawiony przez ojca dziewczyny.

"Panna młoda" odcinek 150 - problemy Emira i nowa praca Hancer

Derya nie jest w stanie opłacić szkolnej wycieczki, co doprowadza Emira do rozpaczy. Hancer niespodziewanie znajduje bardzo opłacalne zajęcie. Yonca w akcie desperacji szuka pomocy, podczas gdy Melih i Sinem układają wspólne plany na przyszłość.

"Panna młoda" odcinek 151 - Derya odkryje sekret Yoncy! Zacznie się poród

Hancer przyjmuje zlecenie od nieznajomej osoby. W posiadłości dochodzi do potężnej kłótni, podczas której Derya udziela Beyzie srogiej lekcji. Rozpoczyna się poród Yoncy, która błaga Deryę o wsparcie. Derya jest w szoku, gdy orientuje się, że Yonca ma powiązania z Nusretem i Mukadder.

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"Panna młoda" odcinek 152 - życie Yoncy zagrożonie podczas porodu!

Sytuacja Yoncy staje się krytyczna - niewłaściwe ułożenie dziecka sprawia, że kobiecie grozi śmierć podczas porodu. Fadime wraz z Aysu zaczynają podejrzewać, że ciąża Beyzy przebiega zbyt bezproblemowo, nie wykazując typowych dolegliwości. Hancer jest o krok od spotkania Cihana, który rzekomo ją zatrudnia. Beyza z niecierpliwością naciska na Yoncę, domagając się szybkiego rozwiązania.

"Panna młoda" odcinek 153 - przerażający plan Nusreta. Zabije Yoncę?

Do Cihana dociera informacja o planowanym za trzy miesiące wyjeździe Hancer. Po trudnej akcji porodowej, położnej udaje się odebrać niemowlę od Yoncy, która po wszystkim traci przytomność. Beyza z radością przejmuje noworodka. W tym samym czasie Nusret podejmuje drastyczną decyzję o zakopaniu nieprzytomnej Yoncy w ogrodzie.

"Panna młoda" odcinek 154 - Mukkader na krawędzi. Będzie chciała się zabić!

Yoncę ratuje Tayyar. Beyza jest kompletnie zdezorientowana i nie wie, jak zająć się dzieckiem. Mukkader dochodzi do momentu, w którym niemal odbiera sobie życie. Sinem przekonuje Meliha, by poinformował Fadime i Aysu o zbliżającym się ślubie. Zobaczywszy Cihana w towarzystwie Hancer, Beyza decyduje się na ucieczkę z noworodkiem.

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