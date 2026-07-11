Panna młoda, odcinki 143-148. Cihan i Hancer razem za kratami aresztu! Engin znajdzie dowód, że to Beyza zabiła Yasemin. Streszczenia odcinków od 13 do 18.07.2026 - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 143 - poniedziałek, 13.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Mukadder zaczyna podejrzewać, że Beyza potajemnie ją podtruwa. Coraz bardziej obawia się o własne zdrowie. Tymczasem Derya odwiedza Cihana i donosi mu, że Hancer pracuje jako sprzątaczka, co - jej zdaniem - przynosi wstyd obu rodzinom. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy okazuje się, że Yonca zaraz urodzi. Nusret zaprasza Mukadder, by mogła poznać swojego wnuczka.

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"Panna młoda" odcinek 144 - wtorek, 14.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Mukadder postanawia pomóc Yoncy w ucieczce. Tymczasem napięcie między Cihanem a Melihem sięga zenitu. Przed domem Cemila dochodzi do bójki. O całym zajściu Gülsüm natychmiast informuje Beyzę. Ta wpada w furię, gdy odkrywa, że Cihan okłamał ją w sprawie wyjazdu. Sytuacja staje się jeszcze poważniejsza, gdy Nusret grozi Mukadder śmiercią

"Panna młoda" odcinek 145 - środa, 15.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Nusret i Beyza z napięciem wyczekują narodzin dziecka Yoncy. Sinem postanawia wrócić do rezydencji i uporządkować swoje życie. Cihan przekonuje Hancer, by porzuciła pracę i przestała brać na siebie tyle obowiązków. Yonca nie zamierza pogodzić się ze swoim losem. Szuka drogi ucieczki od Nusreta. Hancer, mimo sprzeciwu bliskich, przyjmuje ofertę z agencji pośrednictwa pracy.

"Panna młoda" odcinek 146 - czwartek, 16.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Engin odnajduje bransoletkę Beyzy. Sinem wyznaje Hancer prawdę o swoich uczuciach. Jej plany spotykają się ze sprzeciwem Cihana, który nie akceptuje obranej przez nią drogi. Hancer walczy o to, by się od niego uniezależnić.

"Panna młoda" odcinek 147 - piątek, 17.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan i Hancer, po wzajemnym złożeniu na siebie skarg, trafiają do jednego aresztu. Za kratkami między byłymi małżonkami dochodzi do kłótni. Cihan robi się agresywny wobec ukochanej, kiedy nie chce mu powiedzieć, czy w jej życiu pojawił się jakiś nowy mężczyzna. Hancer dalej ukrywa ciążę przed Cihanem. Sinem dochodzi do porozumienia z Melihem. Zdezorientowany Cemil zwraca się po radę do Ertugrula. W końcu Hancer opuszcza areszt i wraca do domu brata.

"Panna młoda" odcinek 148 - sobota, 18.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Hancer chce zdobyć pieniądze na szkolną wycieczkę Emira i bierze kolejne zlecenie, nie wiedząc, że trafi do willi rodu Develioglu. Na miejscu spotyka Beyzę, która otwarcie ją poniża. Napiętą atmosferę próbuje załagodzić Mukadder. Engin dopytuje Cihana o znalezioną bransoletkę. Przyjaciel nie rozpoznaje biżuterii Beyzy. Radzi jednak bratu zmarłej Yasemin, żeby nie szukał winnych jej śmierci.

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