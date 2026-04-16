Panna młoda, odcinek 85: Mukkander triumfuje, a Hancer rozpacza na wieść o ciąży!

Telenowela "Panna młoda" stanowi świeżą propozycję w ramówce stacji TVP2. Turecki format zadebiutował w swoim kraju w 2024 roku, natomiast polscy widzowie oglądają go od 20 stycznia 2026 roku. Produkcja zajęła stałe pasmo po serialu "Miłość i nadzieja". Sprawdzamy, jakie niespodzianki przyniesie 85. odsłona tej wciągającej historii.

"Panna młoda" odcinek 85: Cihan przekazuje matce "radosne" nowiny o ciąży Beyzy

W 85 odcinku tureckiego serialu "Panna młoda" główna bohaterka Hancer składa niezapowiedzianą wizytę Beyzy i odkrywa, że kobieta spodziewa się dziecka. Z kolei zaniepokojona Derya nabiera poważnych obaw, iż Cemil planuje ostateczne rozstanie. Niedługo później Hancer relacjonuje Cihanowi przebieg spotkania z Beyzą. Mężczyzna natychmiast dzieli się wieścią o ciąży ze swoją matką, co wprawia Mukadder w ogromną radość.

Aktorzy i bohaterowie tureckiej telenoweli "Panna młoda"

Czołowe kreacje w produkcji stworzyli Talya Çelebi, wcielająca się w postać Hançer, oraz Türkseve, odgrywający Cihana. Na ekranie towarzyszy im szeroka plejada lokalnych gwiazd i sprawdzonych aktorów. Poniżej pełne zestawienie obsady:

Can Tarakçı występujący w roli Cemila,

Betigül Ceylan grająca Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel kreująca postać Gülsüm,

Elif Çapkin jako serialowa Yonca,

Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül odgrywająca Mine,

Türker Kantar wcielający się w Emira,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

Liczba odcinków "Panny młodej". Kiedy zobaczymy wielki finał?

Omawiany tytuł zalicza się do wyjątkowo rozbudowanych formatów telewizyjnych. Obecnie nakręcono trzy sezony, obejmujące łącznie 325 epizodów. Ponieważ oryginalne wydania trwają blisko dwie godziny, w polskiej dystrybucji materiał zostanie podzielony, co niemal podwoi całkowitą liczbę odcinków. Prace na planie w Turcji nadal trwają, dlatego ostateczny bilans pozostaje nieznany. Rodzima widownia musi uzbroić się w cierpliwość, gdyż śledzenie losów Hançer i Cihana zajmie w Polsce jeszcze kilka lat.