Panna młoda, odcinek 77: Cihan przekaże matce, że będzie miał dziecko z Hancer! - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-04-17 20:00

Pierwsza noc głównych bohaterów serialu "Panna młoda" całkowicie odmieni bieg wydarzeń. Cihan zyska pewność co do uczuć Hancer i postanowi bronić ich relacji przed całym otoczeniem. Główną przeszkodą na ich drodze okaże się jednak bezwzględna matka. W 77 odcinku telenoweli "Panna młoda" seniorka wprost zarzuci synowi, że dał się zmanipulować bezwartościowej kobiecie i powiela błędy ojca, niszcząc własną rodzinę. Rozwścieczony Cihan odpowie stanowczo, zapowiadając, że on i Hancer będą mieli dziecko! Przekonaj się, w jaki sposób zaborcza matka przyjmie te rewelacje w 77 odcinku "Panna młoda".

Cihan w czarnej koszulce polo i ciemnych spodniach, stoi naprzeciwko swojej matki, Mukkader, w białej bluzce i czarnej marynarce, z dłońmi skrzyżowanymi z przodu. Scena z serialu Panna młoda o ich trudnej relacji dostępna na Super Seriale.
Panna młoda odc. 77. Cihan Panna młoda odc. 77. Mukkader Panna młoda odc. 77. Cihan, Mukkader Panna młoda odc. 77. Mukkader
Galeria zdjęć 32

"Panna młoda" odcinek 77 - środa, 22.04.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 77 odcinku "Panna młoda" zakochani będą celebrować swoje uczucie tuż po skonsumowaniu związku. Cihan postanowi zorganizować poranny posiłek nad brzegiem morza, pragnąc w pełni wykorzystać czas spędzany wyłącznie w towarzystwie ukochanej Hancer. Małżonkowie nie zorientują się jednak, że z pewnego dystansu ich romantyczne spotkanie bacznie śledzi Mukkader

Relacja pary rozkwitnie natychmiast po ich pierwszej wspólnej nocy. Milioner zabierze swoją wybrankę do niezwykle malowniczego miejsca, zupełnie nie zdając sobie sprawy z faktu, że ktoś bez przerwy ich obserwuje z ukrycia.

Gdy małżonkowie wrócą do posiadłości w 77 odcinku "Panna młoda" Mukkader wpadnie w furię na widok ich autentycznej bliskości. Warto przypomnieć, że początkowo to właśnie ona zaaranżowała ten związek, traktując go wyłącznie jako chłodny kontrakt mający zapewnić narodziny prawowitego dziedzica potężnego majątku Develioglu.

Złowrogi scenariusz zakładał całkowite wyeliminowanie synowej tuż po wydaniu na świat potomka. Plany wyrachowanej matki pokrzyżuje jednak prawdziwe i głębokie uczucie, jakim jej potomek zapała do dziewczyny pochodzącej ze znacznie uboższego środowiska.

Polecany artykuł:

- Widzę, że jesteś bardzo szczęśliwy. Postanowiłeś pójść w ślady swojego ojca. Zaniedbujesz rodzinę dla kobiety, która nie jest tego warta!

Polecany artykuł:

- Mamo jak śmiesz porównywać mnie do tego człowieka? - rozgniewany Cihan od razu zareaguje na słowa matki.

- Czy kłamię? Owinęła się wokół ciebie jak trujący bluszcz. A ty nawet tego nie widzisz!

- Wystarczy. Hancer jest moją żoną. Nie tylko na papierze, ale i przed Bogiem. I kiedy nadejdzie czas, zostanie matką mojego dziecka. Chcesz tego czy nie, zaakceptujesz to. Bo nie pozwolę nikomu mówić o niej w ten sposób. Nikomu! - Cihan stanie w obronie Hancer, nieświadomy tego, do czego jest zdolna jego bezwzględna matka.

Wymowna scena rozegra się, gdy w 77 odcinku "Panna młoda" Cihan demonstracyjnie chwyci dłoń swojej wybranki na oczach matki. Seniorka rodu obdarzy wówczas niechcianą synową wyjątkowo chłodnym i pełnym nienawiści spojrzeniem. Przez całe dziesięciolecia to właśnie ta kobieta sprawowała autorytarne rządy w domostwie, pociągając za sznurki i decydując o losach obu swoich synów.

Bezwzględna Mukkader absolutnie nie zaakceptuje faktu, że jej potomek odważył się na tak otwarty akt nieposłuszeństwa względem jej woli.

- Zobaczymy… - powie do siebie Mukkader, która wytoczy wojnę przeciwko Hancer i nie zamierza jej przegrać. Zrobi wszystko, żeby odzyskać Cihana.

Polska na ucho
Życie jest zmianą
Polska na ucho
Mediateka.pl