Panna młoda, odcinek 74. Hancer doznaje wielkiego upokorzenia w rezydencji. Mukkader przesadzi

Produkcja "Panna młoda" to stosunkowo świeża pozycja w ramówce stacji TVP2. Ten popularny na świecie format miał swoją turecką premierę w 2024 roku, a polscy widzowie mogą śledzić losy bohaterów od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to tytuł ten oficjalnie zastąpił uwielbianą wcześniej "Miłość i nadzieję". Czego możemy spodziewać się po kolejnej odsłonie tej porywającej opowieści? Przygotowaliśmy szczegółowe omówienie wydarzeń z 74. epizodu.

Sonda "Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...? Hancer Cihan Cemil Beyza Mukkader Nusret Yonca Ktoś inny

Panna młoda odcinek 74. Emisja już 18 kwietnia na antenie TVP2

W nadchodzącej odsłonie widzowie zobaczą spory przełom, ponieważ Nusret wreszcie odkrywa prawdę o tym, że to wcale nie on jest biologicznym ojcem dziecka, którego spodziewa się Yonca. W tym samym czasie Beyza przeżywa prawdziwy dramat w związku z zaplanowaną w luksusowej rezydencji sesją zdjęciową. Zrozpaczony i oszukany Nusret postanawia błyskawicznie opracować okrutny plan zemsty wycelowany bezpośrednio w Mukadder oraz Cihana. Ten z kolei wpada w ogromną furię, gdy dociera do niego informacja, że jego własna matka brutalnie upokorzyła Hancer, rozkazując dziewczynie umyć swoje stopy.

Ile odcinków ma serial Panna młoda i kiedy finał w Polsce?

Telewizyjna "Panna młoda" zalicza się do grona najbardziej rozbudowanych formatów znad Bosforu. Obecnie twórcy zrealizowali już trzy pełne sezony, w ramach których wyemitowano aż 325 dwugodzinnych epizodów. Ze względu na lokalne standardy telewizyjne, na polskim rynku te długie fragmenty ulegną znacznemu podziałowi, co z pewnością podwoi końcową liczbę telewizyjnych odcinków dostępnych dla naszych widzów. Warto dodatkowo zauważyć, że produkcja wciąż powstaje na terenie Turcji, dlatego dokładny koniec całej opowieści pozostaje dla nas tajemnicą. Zagorzali fani Hançer oraz Cihana mogą więc spać spokojnie, ponieważ przed nimi przynajmniej kilka lat regularnych spotkań z ulubionymi postaciami.

Obsada serialu Panna młoda. Kogo zobaczymy na ekranie?

Pierwszoplanowe role w tej wciągającej opowieści otrzymali utalentowana Talya Çelebi, która wciela się w postać skromnej Hançer, oraz Türkseve, rewelacyjnie odgrywający bogatego Cihana. Ekipa pracująca przy tym telewizyjnym hicie składa się z wielu znakomitych artystów, którzy codziennie przyciągają przed ekrany miliony wiernych sympatyków. Obok głównych gwiazd na liście płac pojawiają się następujące osoby:

Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,

Betigül Ceylan wcielająca się w bezwzględną Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel występująca jako Gülsüm,

Elif Çapkin kreująca rolę Yoncy,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar w roli Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar grający Emira,

Çisel Kuskan widoczna na ekranie jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci domykająca stawkę jako Yasemin.