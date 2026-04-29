Panna młoda, odcinek 86: Tajne spotkanie Hancer z Beyzą. Wrabia Cihana w dziecko i wmówi jej, że chce się poddać aborcji - ZDJĘCIA

Zniknięcie Beyzy w 86 odcinku "Panna młoda" to podstęp

Zniknięcie Beyzy w 86. odcinku telenoweli „Panna młoda” okaże się jedynie chytrym podstępem. Podobnie jak rzekoma ciąża byłej żony Cihana, która w rzeczywistości nie spodziewa się potomka. Prawdziwą matką ma zostać Yonca, bliska przyjaciółka Beyzy, która zaszła w ciążę z Nusretem, ojcem intrygantki. Dziecko to tylko narzędzie do odzyskania Cihana i wyeliminowania Hancer z jego życia. Zaskakujące jest to, że główna rywalka stanie się nieświadomą sojuszniczką oszustki.

17

Hancer okłamuje Cihana w 86 odcinku „Panna młoda”

Podczas gdy w 86. odcinku serialu „Panna młoda” wszyscy będą bezskutecznie szukać Beyzy i zastanawiać się nad jej losem, Hancer odbierze od niej niespodziewany telefon. Beyza poprosi o spotkanie, a Hancer zgodzi się przybyć we wskazane miejsce. Ich rozmowę przerwie jednak Cihan. Biznesmen obdarzy żonę podejrzliwym spojrzeniem, wyczuwając, że ta coś przed nim ukrywa.

Hancer w 86 odcinku "Panna młoda" naprędce wymyśli historyjkę o chorej przyjaciółce, której obiecała pełną dyskrecję, próbując w ten sposób uniknąć niewygodnych pytań męża.

- Muszę znaleźć Beyzę, zanim coś jej się stanie. Wiesz, gdzie ona jest? Wiesz, gdzie ona może być?

- Czemu pytasz o to mnie?

- Wczoraj z nią rozmawiałaś? Powiedziała ci coś?

- Nie, ale gdy ją widziałam wyglądała źle. Oby nic jej się nie stało...

- Dlaczego zachowała się tak nieodpowiedzialnie?

- Jak będziesz jej szukał?

- Popytam wśród przyjaciół. Nikt mądry nie pomógłby jej w ucieczce. Posłuchaj, nie dzwoń do niej, nie angażuj się w to, jasne?

Beyza zmanipuluje Hancer w 86 odcinku „Panny młodej”

Niedługo później w 86. odcinku „Panny młodej” Hancer, w tajemnicy przed mężem, spotka się z Beyzą w parku. Zacznie namawiać ją do powrotu, jednak sprytna manipulantka szybko przekona ją, że w jej położeniu to niemożliwe. Beyza umiejętnie pokieruje rozmową, aby wzbudzić litość Hancer, opowiadając o swojej rzekomej ciąży i mężczyźnie, który nie chce uznać ojcostwa. Jej celem jest przeciągnięcie „przyjaciółki” na swoją stronę.

- Jesteś na złej drodze. Wszyscy bardzo się o ciebie martwią - Hancer z troską zwróci się do Beyzy, by wróciła.

- Wiem, postawiłam cię w trudnej sytuacji, lecz nie mam już nikogo. Pokłóciłam się z ojcem. Ja i dziecko jesteśmy całkiem sami. Nie powiedziałaś nikomu?

- Przecież ci obiecałam, ale martwi mnie ta sytuacja. Musiałam okłamać Cihana

- Nikt nie może wiedzieć, gdzie jestem...

- Jak długo chcesz się ukrywać? Twój ojciec i Cihan cię szukają...

- Ojciec wyparł się dziecka! Sama go nie wychowam. Skrzywdziłabym je...

- Co zamierzasz?

- A co mogłabym zrobić?

- Naprawdę chcesz usunąć ciążę? Jak możesz o tym myśleć? To zabójstwo? Myślałam, że pragniesz dziecka?

- Pragnę! To szaleństwo. Nie jest łatwo się poddać, ale stanęłam pod ścianą. Muszę, choć serce mi krwawi. Każdy dzień działa na moją niekorzyść. Muszę to zrobić! Podjęłam decyzję. To ryzykowne, bo płód jest duży. Znalazłam położną. Ma obskurny gabinet w twojej okolicy!

- To bardzo niebezpieczne! Słyszałam o tej położnej, to morderczyni!

- Nie dbam o to. Nie chcę już tego dziecka!