Dziedzictwo, odcinek 903: Cennet i Cansel połączą siły przeciwko Nanie. Otrzymała uwłaczające zadanie - ZDJĘCIA

Kiedy oglądać 903. odcinek serialu "Dziedzictwo" w TVP1?

Po wyczerpującej zmianie w zakładzie fryzjerskim Cansel, Maryam wróci pod dach Cennet. W salonie bratowa Poyraza specjalnie obciąży dziewczynę najgorszymi obowiązkami podczas rzekomej praktyki. Kobieta celowo zleci jej najbardziej niewdzięczne prace, licząc na szybkie załamanie Nany i dbając o to, by niczego pożytecznego jej nie nauczyć. Mimo tych podłych zabiegów, lojalna opiekunka Yusufa dumnie zniesie wszelkie próby upokorzenia.

Zbliżający się epizod przyniesie dziewczynie kolejne zmartwienia, bo do dręczenia przyłączy się matka Poyraza. Wcześniej seniorka wyrzuciła Maryam i jej podopiecznego na bruk, ale para uciekinierów musiała poszukać u niej schronienia, gdy niebezpieczny Trucizna upozorował własną śmierć, by uśpić ich czujność i uderzyć ponownie. Taki nieoczekiwany rozwój wydarzeń bardzo rozzłości Cennet, która natychmiast zacznie knuć, w jaki sposób pozbyć się niechcianych lokatorów.

12

Cennet wymyśli okrutne zadanie dla Nany w 903. odcinku "Dziedzictwa"

Zaledwie chwilę po tym, jak Maryam przekroczy próg domu, matka Poyraza wręczy jej miskę, zmuszając do ręcznego prania sterty ubrań. Seniorka z premedytacją wykorzysta nieobecność syna oraz wcześniejsze obietnice dziewczyny, która zadeklarowała pełne wsparcie w domowych porządkach i chęć zapracowania na własne utrzymanie.

- Zepsuła się pralka. Trzeba wszystko uprać ręcznie. Tylko porządnie, żeby nie zostały plamy. Ma być białe jak śnieg - poleci jej Cennet.

Dla Nany od razu stanie się jasne, że intencje seniorki są identyczne jak te, którymi kieruje się Cansel – chodzi o czyste upokorzenie. Mimo to Maryam posłusznie przyjmie wyznaczone jej zadanie. Przy tej okazji spróbuje przekonać matkę gospodarza, że jej powrót nie wiąże się z żadnymi ukrytymi motywami wobec jej syna, jednak ta deklaracja spotka się z ogromnym sceptycyzmem.

- Pani Cennet, wiem, że nie chcecie nas tutaj, ale nie mam żadnego planu. Jestem tu tylko dla Yusufa, żeby go chronić. Nie mam innych zamiarów - wyjaśni Nana.

- To się okaże - uzna seniorka.

Niezłomna postawa Maryam. Nana nie ustępi w "Dziedzictwie"

W nadchodzącym odcinku Maryam jasno zakomunikuje, że jest gotowa na najwyższe poświęcenia, byleby tylko udowodnić czystość swoich intencji. Ta stanowcza postawa wcale nie ostudzi zapału Cennet, która ani myśli porzucać swoich wrogich zamiarów i dalej będzie próbowała złamać dziewczynę.

- Dla Yusufa zniosę wszystko - zapowie jej jego opiekunka.

- Życie w Cendere nie jest takie jak w rezydencji. Zapamiętaj to sobie - powie jej matka Poyraza, a gdy w 903 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana przytkanie, to Cennet zostawi ją ze stertą prania.