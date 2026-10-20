Panna młoda, odcinek 239. Beyza wyznacza Gulsum ważną misję

Serial „Panna młoda” to stosunkowo świeża pozycja w ramówce TVP2. W Turcji zadebiutował w 2024 roku, a do polskich domów trafił 20 stycznia 2026 roku. Zastąpił tym samym emitowaną wcześniej telenowelę „Miłość i nadzieja”. Sprawdźmy, jakie niespodzianki przyniesie kolejny, 239. epizod tej pasjonującej opowieści.

Sonda "Panna młoda" - z kim powinien być Cihan? Z Hancer Z Beyzą Z kimś innym

Emisja 239. odcinka „Panny młodej” zaplanowana na 3 listopada 2026 roku

Oto, czego mogą spodziewać się fani tureckich seriali w najnowszym odcinku „Panny młodej”, nadawanym przez stację TVP2. Beyza poleca Gulsum potajemnie odebrać jej klejnoty z posiadłości. W międzyczasie Cemil decyduje się na szczerość i wyjawia Hancer, że podjął zatrudnienie w zakładzie fryzjerskim. Z kolei Engin dzieli się z Cihanem swoimi obawami i domysłami.

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Aktorzy grający główne role w serialu „Panna młoda”

Postacie Hançer i Cihana portretują odpowiednio Talya Çelebi i Türkseve. W produkcji występuje również szerokie grono innych utalentowanych aktorów, w tym między innymi:

Can Tarakçı w roli Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar w roli Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan grająca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Ilość odcinków „Panny młodej” i perspektywa zakończenia emisji w Polsce

„Panna młoda” należy do grona rozbudowanych seriali znad Bosforu. Obecnie tureccy widzowie doczekali się trzech sezonów, co daje łącznie 325 odcinków. Biorąc pod uwagę, że pojedynczy epizod w oryginale trwa blisko dwie godziny, polscy nadawcy dzielą je na krótsze części. Oznacza to znaczne zwiększenie całkowitej liczby odcinków wyświetlanych w naszym kraju. Warto również wspomnieć, że serial nadal jest produkowany w Turcji, więc jego ostateczna długość pozostaje tajemnicą. Ostatni odcinek w Polsce najpewniej zostanie wyemitowany za kilka lat, co wróży długą znajomość z Hançer i Cihanem.

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