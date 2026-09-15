Panna młoda, odcinek 206. Yonca decyduje się na porwanie, a Cihan dopada Hancer

Kasia Kowalska
2026-09-15 17:19

Turecka produkcja "Panna młoda" opowiada historię osieroconej Hancer, która zawarła małżeństwo z bogatym Cihanem, aby zdobyć środki na operację brata. Szybko jednak fikcyjny związek przemienia się w prawdziwe, głębokie uczucie. Widzowie TVP2 będą mogli obejrzeć 206. odcinek już we wtorek, 24 września. Oto co się w nim wydarzy.

Rudowłosa kobieta w czarnej bluzie z kapturem patrzy z niepokojem w bok. O serialu Panna młoda czytaj w SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

"Panna młoda" pojawiła się niedawno na telewizyjnej "Dwójce". Produkcja znad Bosforu zastąpiła "Miłość i nadzieję", rozpoczynając swoją emisję 20 stycznia 2026 roku (w Turcji serial debiutował w 2024 roku). Co przyniesie nowy epizod tej porywającej opowieści?

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"Panna młoda" - z kim powinien być Cihan?

"Panna młoda" odcinek 206 streszczenie wydarzeń

Szczegółowe streszczenie 206. odcinka ukazuje dramatyczne chwile. Beyza i Nusret dokonują szokującego odkrycia, uświadamiając sobie, że ciała Yoncy nie ma w grobie. W międzyczasie kobieta porywa swojego syna prosto z rezydencji. Hancer pragnie pomóc jej finansowo. Następnie, kiedy Cihan podwozi ją do bankomatu, odbywają ze sobą poważną, otwartą rozmowę.

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Aktorzy z serialu "Panna młoda" - kogo zobaczymy?

Gwiazdami serialu są Talya Çelebi, która odgrywa rolę Hançer oraz Türkseve wcielający się w postać Cihana. Kogo jeszcze możemy podziwiać na ekranie?

  • Can Tarakçı odgrywa Cemila,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel kreuje Gülsüm,
  • Elif Çapkin to Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya pojawia się jako Derya,
  • Sidal Damar odgrywa Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül wciela się w Mine,
  • Türker Kantar w roli Emira,
  • Çisel Kuskan występuje jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

Koniec emisji "Panny młodej" w Polsce? Gdzie obejrzeć cały serial?

"Panna młoda" należy do zdecydowanie obszerniejszych tytułów. Dotychczas wypuszczono trzy sezony, które obejmują aż 325 oryginalnych odcinków. Z racji, że tureckie produkcje trwają zazwyczaj około dwóch godzin, widzowie w Polsce zobaczą ich dwa razy więcej, ponieważ każdy zostanie podzielony. Należy zaznaczyć, że w Turcji serial jest wciąż kręcony, co sprawia, że ostateczna liczba epizodów jest zagadką. Pewne jest natomiast, że polscy fani będą śledzić zmagania Hançer i Cihana jeszcze przez długie lata, zanim doczekają się finału.

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