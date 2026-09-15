M jak miłość. Janek i Matylda zostaną parą? Znajdą szczęście najbliżej siebie - WIDEO

Rozwój wydarzeń w wątku Mateusza i jego paczki w "M jak miłość"

Janek i Matylda będą należeć do grona przyjaciół, którzy wspólnie przeżywają kolejne perypetie. Wiele wskazuje jednak na to, że ich relacja przestanie być jedynie koleżeńska. Janek zacznie spoglądać na Matyldę inaczej i zaprosi ją na randkę. Sam Jakub Sirko w „Kulisach M jak miłość” zasugeruje, że za tym spotkaniem będzie kryło się coś więcej niż zwykłe zainteresowanie koleżanką.

"Janek lubi romanse, zaprosił Matyldę na randkę, ale pod tym jest coś więcej. Zresztą ta przyjaźń, która nie do końca przyjaźnią jest... A może coś z tego będzie?" - zdradził aktor.

To właśnie ostatnie słowa mogą być tutaj kluczowe. Janek sam zacznie zauważać, że jego relacja z Matyldą nie przypomina już zwyczajnej przyjaźni. Być może oboje są znacznie bliżej stworzenia związku, niż do tej pory sądzili.

Mateusz zauważy, że szczęście może być bardzo blisko

Co ciekawe, historia Janka i Matyldy będzie też mocno pasowała do sytuacji całej paczki przyjaciół. W ich życiu nie brakuje skomplikowanych uczuć i nie zawsze udanych relacji. Dobrym przykładem jest Mateusz (Rafał Kowalski), który od dawna podkochuje się w swojej przyjaciółce Majce (Matylda Giegżno).

W przypadku Mostowiaka sprawa jest jednak znacznie bardziej skomplikowana. Majka wciąż ma uczucia do Tomasza (Chris Cugowski), dlatego Mateusz nie może po prostu liczyć na to, że dziewczyna odwzajemni jego miłość. Tymczasem historia jego przyjaciół może pokazać mu, że czasem uczucie znajduje się znacznie bliżej, niż można przypuszczać.

"To, co spotkało Janka i Matyldę to taki prawdziwy przykład tego, że czasami nie warto szukać daleko. Czasami wystarczy rozejrzeć się wokół siebie i docenić po prostu to, co mamy" - mówi Rafał Kowalski w „Kulisach M jak miłość”.

Matylda i Janek zostaną parą?

Czy te słowa będą dotyczyć wyłącznie Janka i Matyldy, czy może także samego Mateusza? Wiadomo już, że relacja Janka i Matyldy zacznie nabierać tempa i być może przerodzi się w prawdziwą miłość. Ich przyjaźń może okazać się początkiem uczucia, którego żadne z nich wcześniej nie planowało. Czy znajdą szczęście najbliżej siebie i wkrótce zostaną parą? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki „M jak miłość”.