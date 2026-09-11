Panna młoda, odcinek 202. Melih wyznaje miłość, a Cihan żąda wyjaśnień od Hancer

Turecki serial „Panna młoda” jest tegoroczną nowością na antenie telewizyjnej Dwójki. Produkcja miała swoją światową premierę w 2024 roku, a do Polski trafiła 20 stycznia 2026 roku, zajmując w ramówce miejsce po popularnej „Miłości i nadziei”. Poniżej przedstawiamy szczegóły tego, co spotka głównych bohaterów w najnowszej, 202. odsłonie serii.

Rozpoznaj turecki serial po postaci! Pytanie 1 z 12 Dziedzictwo czy Zakazany owoc? Dziedzictwo Zakazany owoc Następne pytanie

„Panna młoda” odcinek 202 – streszczenie. Engin chce zdobyć włosy Beyzy

W 202. odcinku tureckiej produkcji Engin podejmuje decyzję o zdobyciu włosów należących do Beyzy oraz jej dziecka. Równocześnie Derya po raz kolejny jest nakłaniana przez właścicielkę salonu fryzjerskiego do sfinalizowania zakupu. Z kolei Melih zdobywa się na odwagę i wyznaje miłość Sinem, mając jednocześnie do niej żal o to, że nie pojawiła się na uroczystości zaślubin. Natomiast Cihan wywiera presję na Hancer, oczekując, że kobieta wytłumaczy mu, co dokładnie miała na myśli.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 1034: Ezgi może stracić wszystko! Aynur zacznie zbierać dowody jej oszustwa - ZDJĘCIA

„Panna młoda” – kogo zobaczymy na ekranie? Obsada serialu

W głównych bohaterów tureckiego serialu wcielają się Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve, który odgrywa postać Cihana. Na ekranie towarzyszą im również inni aktorzy:

Can Tarakçı w roli Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel grająca Gülsüm,

Elif Çapkin wcielająca się w Yoncę,

Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül w roli Mine,

Türker Kantar grający Emira,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

„Panna młoda” – ile odcinków liczy turecki serial? Zbliża się finał?

„Panna młoda” zalicza się do grona najdłuższych tureckich produkcji telewizyjnych. Do tej pory serial doczekał się trzech sezonów, co daje łącznie aż 325 odcinków w oryginalnej wersji. Jako że każdy z nich trwa blisko 120 minut, polska telewizja podzieli je na krótsze fragmenty, co oznacza niemal dwukrotne zwiększenie liczby epizodów. Należy też wziąć pod uwagę fakt, że serial jest nadal emitowany w Turcji, więc jego ostateczna długość pozostaje tajemnicą. Oznacza to, że widzów w Polsce czeka jeszcze wieloletnia, pełna emocji podróż z Hançer i Cihanem, a na finał historii przyjdzie nam długo poczekać.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 1027: Wyjątkowa kolacja Sinana i Aynur. To dzień, w którym odmienią się ich losy - ZDJĘCIA