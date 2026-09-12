Panna młoda, odcinek 198: Podczas kolacji dojdzie do ostrych sporów. Ukrywane intrygi wyjdą na jaw

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"Panna młoda" to świeża propozycja w ramówce TVP2. Turecka produkcja miała swoją premierę nad Bosforem w 2024 roku, a polscy widzowie mogą ją oglądać od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zajęła miejsce serialu "Miłość i nadzieja". Zastanawiasz się, jakie losy czekają bohaterów? Oto szczegółowe streszczenie 198. odcinka.
"Panna młoda" - co czeka widzów w 198. odcinku? (15 września)
Zarys fabuły 198. odcinka tureckiej telenoweli "Panna młoda" zapowiada się intrygująco: Engin oraz Sila szykują się do wieczornego posiłku. Wszyscy zaproszeni uczestnicy spotkania gromadzą się w altanie. W trakcie trwania kolacji wybuchają różnorodne spory i ujawniają się ukryte intrygi.
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"Panna młoda" - obsada. Poznaj aktorów tureckiego hitu
Główne postaci w serialu odgrywają Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve jako Cihan. Na ekranie zobaczymy również:
- Cana Tarakçı w roli Cemila,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel wcielającą się w Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yoncę,
- Ceren Yuksekkaya jako Deryę,
- Sidal Damar w roli Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türkera Kantara jako Emira,
- Çisel Kuskan wcielającą się w Beyzę,
- Deryę Deniz Değirmenci w roli Yasemin.
"Panna młoda" - liczba odcinków i finał w Polsce
"Panna młoda" należy do grona rozbudowanych tureckich produkcji. Do tej pory powstały trzy sezony, obejmujące 325 epizodów. Ze względu na to, że każdy z nich trwa około dwóch godzin, w polskiej telewizji zostaną one podzielone, co podwoi ich ogólną liczbę. Warto zaznaczyć, że w Turcji serial jest nadal emitowany, więc ostateczna liczba odcinków pozostaje niewiadomą. Finałowy epizod w Polsce to perspektywa bardzo odległa - widzów czeka wieloletnia podróż u boku Hançer i Cihana.
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