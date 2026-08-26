Panna młoda, odcinek 189. Cihan wpada w furię i wywiera presję na Hancer. Sila planuje opuścić miasto

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"Panna młoda" to nowa propozycja stacji TVP2. Produkcja zadebiutowała w Turcji w 2024 roku, a do polskiej telewizji trafiła 20 stycznia 2026 roku, zastępując telenowelę "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, jakie emocje czekają na bohaterów w najbliższych dniach? W poniższym streszczeniu ujawniamy, co przyniesie 189. epizod.
"Panna młoda" - streszczenie 189. odcinka. Emisja w piątek 4 września 2026 roku
Oto dokładne streszczenie 189. odcinka uwielbianego tureckiego serialu "Panna młoda": Powodzenie zbiórki pieniędzy wywołuje wściekłość u Cihana i Beyzy. Cihan usilnie domaga się, aby Hancer zwróciła nieruchomość. Tymczasem Mukadder dowiaduje się, kto stoi za jej szantażem. Z kolei Sila ma zamiar wyprowadzić się ze Stambułu, jednak Engin wychodzi do niej z pewną ofertą.
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"Panna młoda" - poznaj obsadę tureckiej produkcji. Jacy aktorzy wcielają się w główne role?
W kluczowych bohaterów wcielają się Talya Çelebi, grająca Hançer, oraz Türkseve w roli Cihana. Wśród pozostałych członków obsady serialu znaleźli się również:
- Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,
- Betigül Ceylan jako serialowa Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,
- Elif Çapkin, która gra Yoncę,
- Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,
- Sidal Damar kreująca postać Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan odgrywająca Beyzę,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
Ile odcinków ma serial "Panna młoda"? Kiedy zaplanowano emisję finału w Polsce?
"Panna młoda" należy do grona wyjątkowo długich tureckich telenowel. Obecnie produkcja składa się z trzech sezonów, w których łącznie wyemitowano 325 odcinków. Z uwagi na fakt, że każdy epizod w oryginale trwa około dwóch godzin, polscy widzowie otrzymają je w krótszych fragmentach, co podwoi ich ogólną liczbę. Warto zaznaczyć, że w Turcji serial cały czas powstaje, przez co dokładna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Ostatni odcinek w Polsce zobaczymy więc z pewnością dopiero za kilka lat – przed nami długa, pasjonująca historia Hançer i Cihana.
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