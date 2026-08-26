Panna młoda, odcinek 189. Cihan wpada w furię i wywiera presję na Hancer. Sila planuje opuścić miasto

"Panna młoda" to nowa propozycja stacji TVP2. Produkcja zadebiutowała w Turcji w 2024 roku, a do polskiej telewizji trafiła 20 stycznia 2026 roku, zastępując telenowelę "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, jakie emocje czekają na bohaterów w najbliższych dniach? W poniższym streszczeniu ujawniamy, co przyniesie 189. epizod.

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"Panna młoda" - streszczenie 189. odcinka. Emisja w piątek 4 września 2026 roku

Oto dokładne streszczenie 189. odcinka uwielbianego tureckiego serialu "Panna młoda": Powodzenie zbiórki pieniędzy wywołuje wściekłość u Cihana i Beyzy. Cihan usilnie domaga się, aby Hancer zwróciła nieruchomość. Tymczasem Mukadder dowiaduje się, kto stoi za jej szantażem. Z kolei Sila ma zamiar wyprowadzić się ze Stambułu, jednak Engin wychodzi do niej z pewną ofertą.

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"Panna młoda" - poznaj obsadę tureckiej produkcji. Jacy aktorzy wcielają się w główne role?

W kluczowych bohaterów wcielają się Talya Çelebi, grająca Hançer, oraz Türkseve w roli Cihana. Wśród pozostałych członków obsady serialu znaleźli się również:

Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,

Betigül Ceylan jako serialowa Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,

Elif Çapkin, która gra Yoncę,

Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,

Sidal Damar kreująca postać Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan odgrywająca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Ile odcinków ma serial "Panna młoda"? Kiedy zaplanowano emisję finału w Polsce?

"Panna młoda" należy do grona wyjątkowo długich tureckich telenowel. Obecnie produkcja składa się z trzech sezonów, w których łącznie wyemitowano 325 odcinków. Z uwagi na fakt, że każdy epizod w oryginale trwa około dwóch godzin, polscy widzowie otrzymają je w krótszych fragmentach, co podwoi ich ogólną liczbę. Warto zaznaczyć, że w Turcji serial cały czas powstaje, przez co dokładna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Ostatni odcinek w Polsce zobaczymy więc z pewnością dopiero za kilka lat – przed nami długa, pasjonująca historia Hançer i Cihana.

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