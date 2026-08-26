Panna młoda, odcinek 189. Cihan wpada w furię i wywiera presję na Hancer. Sila planuje opuścić miasto

Kasia Kowalska
2026-08-26 17:47

"Panna młoda" (tur. "Gelin") to historia młodej Hancer, która wcześnie straciła rodziców i musiała szybko dorosnąć. Aby zdobyć pieniądze na leczenie brata, dziewczyna przyjmuje ofertę zamożnej rodziny i zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z Cihanem. Z czasem biznesowy układ przeradza się w prawdziwe uczucie. 189. odcinek serialu zostanie wyemitowany w TVP2 w piątek, 4 września. Co dokładnie się w nim wydarzy? Sprawdźcie nasze szczegółowe streszczenie.

Cihan o zagniewanym spojrzeniu i zaciśniętych ustach. O jego furii w serialu Panna młoda przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

"Panna młoda" to nowa propozycja stacji TVP2. Produkcja zadebiutowała w Turcji w 2024 roku, a do polskiej telewizji trafiła 20 stycznia 2026 roku, zastępując telenowelę "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, jakie emocje czekają na bohaterów w najbliższych dniach? W poniższym streszczeniu ujawniamy, co przyniesie 189. epizod.

Rozpoznaj turecki serial po postaci!
Pytanie 1 z 12
Dziedzictwo czy Zakazany owoc?
Dziedzictwo czy Zakazany owoc?

"Panna młoda" - streszczenie 189. odcinka. Emisja w piątek 4 września 2026 roku

Oto dokładne streszczenie 189. odcinka uwielbianego tureckiego serialu "Panna młoda": Powodzenie zbiórki pieniędzy wywołuje wściekłość u Cihana i Beyzy. Cihan usilnie domaga się, aby Hancer zwróciła nieruchomość. Tymczasem Mukadder dowiaduje się, kto stoi za jej szantażem. Z kolei Sila ma zamiar wyprowadzić się ze Stambułu, jednak Engin wychodzi do niej z pewną ofertą.

PRZECZYTAJ TEŻ: Splątane losy, odcinek 34: Yasemin znów będzie cierpieć przez Meltem. Burak wkroczy do akcji - ZDJĘCIA

"Panna młoda" - poznaj obsadę tureckiej produkcji. Jacy aktorzy wcielają się w główne role?

W kluczowych bohaterów wcielają się Talya Çelebi, grająca Hançer, oraz Türkseve w roli Cihana. Wśród pozostałych członków obsady serialu znaleźli się również:

  • Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,
  • Betigül Ceylan jako serialowa Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,
  • Elif Çapkin, która gra Yoncę,
  • Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,
  • Sidal Damar kreująca postać Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan odgrywająca Beyzę,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Ile odcinków ma serial "Panna młoda"? Kiedy zaplanowano emisję finału w Polsce?

"Panna młoda" należy do grona wyjątkowo długich tureckich telenowel. Obecnie produkcja składa się z trzech sezonów, w których łącznie wyemitowano 325 odcinków. Z uwagi na fakt, że każdy epizod w oryginale trwa około dwóch godzin, polscy widzowie otrzymają je w krótszych fragmentach, co podwoi ich ogólną liczbę. Warto zaznaczyć, że w Turcji serial cały czas powstaje, przez co dokładna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Ostatni odcinek w Polsce zobaczymy więc z pewnością dopiero za kilka lat – przed nami długa, pasjonująca historia Hançer i Cihana.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 1016: Sinan osiągnie swój cel i zatrzyma Kivanca. Aynur stronie po stronie narzeczonego - ZDJĘCIA

Joanna Jabłczyńska nie zagra w nowym "Nigdy w życiu". "Myślałam, że jestem PEWNIAKIEM"