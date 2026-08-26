Splątane losy, odcinek 34: Yasemin znów będzie cierpieć przez Meltem. Burak wkroczy do akcji - ZDJĘCIA

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Meltem nie odpuszcza Yasemin w 34. odcinku „Splątanych losów”
Konflikt między Meltem a Yasemin wciąż przybiera na sile. Widzowie pamiętają zapewne, jak w 19. odcinku Meltem oskarżyła rywalkę o łamanie procedur, by w ten sposób ją upokorzyć. Później, w 33. epizodzie, próbowała ją ośmieszyć w pracy na izbie przyjęć. Yasemin jednak wyszła z tej sytuacji obronną ręką, gdy bezbłędnie zdiagnozowała zapalenie wyrostka, zdobywając uznanie doktora Atilli. W najnowszym, 34. odcinku „Splątanych losów”, Meltem znów zaatakuje i zacznie jeszcze wyraźniej okazywać wrogość wobec dziewczyny.
Burak z „Splątanych losów” weźmie stronę Yasemin w odcinku 34.
Lekarz nie potrafi patrzeć obojętnie na to, jak traktowana jest jego ukochana. Burak zdążył już wyznać Yasemin miłość, a Meltem usłyszała od niego stanowcze odrzucenie. Choć dziewczyna prosiła go o utrzymywanie wyłącznie służbowych relacji, on wciąż daje po sobie poznać, jak bardzo przejmuje się jej sytuacją.
Gdy Meltem w 34. odcinku „Splątanych losów” przypuści kolejny atak, lekarz natychmiast zareaguje. Stanowczo obroni Yasemin i sprzeciwi się dalszemu jej poniżaniu. Pozostaje pytanie, czy ten krok Buraka spowoduje jeszcze większą kłótnię pomiędzy rywalkami.
Kiedy i o której oglądać 34. odcinek „Splątanych losów”?
Emisja 34. odcinka tureckiej produkcji „Splątane losy” odbędzie się w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku. Telewizyjna Jedynka wyemituje go dokładnie o godzinie 14:00. Fani serialu będą mogli zobaczyć go również na platformie TVP VOD.
O czym opowiadają „Splątane losy”? Kto znalazł się w obsadzie?
Turecka telenowela pod oryginalnym tytułem „Bizi Birleştiren Hayat” skupia się na historii Münevver Ketenci, majętnej i rygorystycznej mieszkance Stambułu. Pewnego dnia przed jej drzwiami staje pięcioletnia Mine. Kobieta z zaskoczeniem dowiaduje się, że to jej wnuczka, o której wcześniej nic nie wiedziała. Rozpoczyna więc poszukiwania swojej córki Pakize, z którą od dawna nie rozmawiała. Równolegle w serialu rozwija się miłosna historia Buraka i Yasemin.
Obsada prezentuje się następująco:
- Nilgün Kasapbaşoğlu wciela się w Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı gra Yasemin Kardan
- Emir Gülsever występuje jako Burak
- Şerif Bozkurt to serialowy Halil
- Yeşim Ceylan w roli Ayfer
- Doğaç Gözüdeli gra Kerema
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz to Ezgi
- Nesrin Yıldırım wciela się w Suzan
- Elifnaz Sabuncu gra Pınar