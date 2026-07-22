Panna młoda, odcinek 157: Cihan w szpitalu dowie się o ciąży Hancer. Nie uwierzy, że on jest ojcem dziecka? - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 157 - środa, 29.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Ciąża Hancer w 157 odcinku "Panna młoda" przestanie być tajemnicą! Nie zdoła już ukryć przed byłym mężem, że spodziewa się dziecka, bo kiedy dowie się, że to on jest tajemniczym szefem, który ją zatrudnia jako sprzątaczka w "swoim" domu, pokłócą się i zdenerwowana kobieta ucieknie przed ukochanym. Zemdleje jednak tuż przed bramą posesji, a przerażony Cihan od razu zawiezie ją do szpitala. Tam jednak nie będzie miał okazji zapytać Hancer, co jej dolega, bo od razu zostanie zabrana na badania.

Beyza w szpitalu z dzieckiem odciągnie Cihana od Hancer w 157 odcinku "Panna młoda"

W tym momencie na izbę przyjęć w 157 odcinku "Panna młoda" wbiegnie Beyza z dzieckiem płaczącym na rękach. Syn Yoncy, którego wykradła po porodzie, by wmówić Cihanowi, że to ich dziecko będzie na skraju śmierci głodowej. Noworodek będzie miał dopiero dwa dni i właśnie bez Beyzę jego życie będzie zagrożone! Dlaczego? Bo nie będzie karmiła maleństwa! Nawet mlekiem z butelki! Na widok żony i dziecka Cihan aż zblednie.

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- Od rana płacze. Próbowałam wszystkiego. Nosiłam go, kołysałam, ale nic nie pomagało… Zrobił się siny od płaczu. Nie chciał jeść ani pić… Cihanie, moje dziecko umiera… - Beyza odegra przed mężem niezłą scenę zrozpaczonej matki.

Co w 157 odcinku "Panna młoda" stanie się z synem Yoncy, którego ukradła Beyza?

"Syn" Beyzy i Cihan w 157 odcinku "Panna młoda" trafi na oddział noworodków, a pielęgniarka diabetologiczną zgłosi się do rodziców, by zawiadomić ich, że dziecko jest niedożywione.

- Dziecko miało silną hipoglikemię. Ponieważ przez dłuższy czas nic nie jadło, poziom cukru we krwi spadł do bardzo niebezpiecznego poziomu. Istniało realne zagrożenie życia.

- Co?! Dlaczego czekałaś tak długo? - Cihan obwini Beyzę o to, co stało się z ich synem.

- Chciałam karmić go piersią, ale nie mam mleka… Nie mogłam go nakarmić… Nie potrafię nawet zaopiekować się własnym dzieckiem… Co ze mnie za matka? - Beyza wybuchnie płaczem, a pielęgniarką spróbuje ją uspokoić, że dziecko wyzdrowieje, bo jego stan jest stabilny.

Ciężarna Hancer ucieknie ze szpitala przed Cihanem w 157 odcinku "Panna młoda"

Tymczasem w 157 odcinku "Panna młoda" Hancer po odzyskaniu przytomności ucieknie ze szpitala i wróci do domu swojego brata Cemila. Przede wszystkim dlatego, że będzie bała się spotkania z byłym mężem po tym, jak odkryła jego kłamstwo i to, że udawał jej szefa, żeby wciąż ją kontrolować. Kiedy Cihan zauważy, że jego ukochanej nie ma sali chorych, że Hancer uciekła ze szpitala bez słowa, zacznie się bać, że może się stać coś złego.

Tak w 157 odcinku "Panna młoda" Cihan dowie się, że Hancer jest w ciąży

Lekarz Hancer w 157 odcinku "Panna młoda" wezwie Cihana do swojego gabinetu, by porozmawiać z mężem pacjentki o wynikach.

- Twoja żona opuściła szpital bez naszej wiedzy, dlatego uznałem, że powinienem skontaktować się z tobą osobiście. Nie ma powodów do paniki, ale niektóre wyniki są poniżej normy. Organizm jest osłabiony i wymaga większej troski. W jej obecnym stanie takie zaniedbanie może być niebezpieczne.

- W jakim stanie? Nie rozumiem...

- Twoja żona jest w ciąży.

Na wieść o ciąży Hancer w 157 odcinku "Panna młoda" Cihan znieruchomieje i przez krótką chwilę nie będzie wiedział, co powiedzieć

- Hancer jest w ciąży…? - zapyta lekarza z niedowierzaniem.

- Tak. Gratuluję...

Nagle coś zmieni się w ostrym wyrazie twarzy Cihana. Napięcie ustąpi i pojawi się niepohamowana radości. Oczy wypełni blask, że spełni się jego marzenie o dziecku z Hancer. - Będę ojcem… - szepnie do siebie Cihan i po raz pierwszy od bardzo dawna uśmiechnie się.

Ta radość nie potrwa długo, bo wkrótce potem w 157 odcinku "Panna młoda" Cihan nabierze wątpliwości, że nie jest ojcem dziecka Hancer, że była żona zaszła w ciążę z kimś innym.

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