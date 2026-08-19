Barwy szczęścia. Psy ruszą za Kajetanem, a on wpadnie na kobietę jak z bajki. Zakocha się bez pamięci

Kajetan znajdzie trop prowadzący do Brzezin

Broda od pewnego czasu prowadzi prywatne śledztwo dotyczące swojego pochodzenia. W końcu trafi na informację, która wyda mu się przełomowa. Mężczyzna podejrzewany przez niego o bycie ojcem mieszka w Brzezinach.

Kajetan nie będzie chciał dłużej czekać. Wyruszy na miejsce, licząc na to, że wreszcie pozna prawdę o swoim pochodzeniu. Spotkanie okaże się jednak kompletnym rozczarowaniem. Zamiast serdecznego powitania czeka go agresywna reakcja gospodarza.

Mężczyzna poszczuje go psami, a Brodeckiemu nie pozostanie nic innego, jak ratować się ucieczką. W pewnym momencie znajdzie schronienie w pobliskiej remizie.

Ucieknie przed psami prosto w ramiona Janki

W remizie Kajetan będzie spodziewał się pustego pomieszczenia. Tymczasem na miejscu zastanie Jankę, która przygotowuje salę przed spotkaniem z sołtysem.

Widok dziewczyny całkowicie go zaskoczy. Broda zatrzyma się jak wryty i przez chwilę nie będzie w stanie wydusić z siebie słowa. Janka szybko zauważy, że niespodziewany gość nie pojawił się tam bez powodu.

– Co się dzieje? Ktoś pana gonił? – zainteresuje się Dąbrowska.

– Psy – odpowie Brodecki.

Po chwili doda, że nie były to jedyne „wściekłe” istoty, z którymi miał do czynienia.

– Takie wściekłe. I ich właściciel. Chyba też wściekły – stwierdzi, nie odrywając wzroku od Janki. – Długa historia...

Kajetan opowie jej, po co przyjechał do Brzezin. Wyjaśni, że chciał spotkać się z mężczyzną, którego uważał za swojego ojca, ale szybko przekonał się, że trafił na niewłaściwego człowieka.

– Myślałem, że to mój ojciec, ale okazało się, że nie. Może to i lepiej – westchnie.

Janka okaże się jego „aniołem”

Janka nie będzie chciała zostawić Kajetana samego z problemem. Poda mu butelkę wody i zaproponuje, żeby usiadł oraz spokojnie doszedł do siebie po szalonej ucieczce.

Dla Brodeckiego będzie to kolejny powód, by zachwycić się nową znajomą.

– O rany, jest pani aniołem – wyszepcze.

Janka potraktuje jego słowa z uśmiechem.

– A pan jest bardzo zabawny – odwdzięczy się za komplement i zaproponuje, by przeszli na ty.

Kajetan szybko poczuje się przy niej wyjątkowo swobodnie. Zacznie opowiadać o swoim śledztwie i o tropie, który doprowadził go do Brzezin.

Janka będzie znała mężczyznę, którego Broda podejrzewał o pokrewieństwo. Jej opinia na jego temat nie pozostawi złudzeń.

– Do starego Brzostowskiego? To chyba ślepy trop – stwierdzi Dąbrowska.

Wyjaśni Kajetanowi, że Brzostowski ma w okolicy opinię awanturnika i alimenciarza. Jednocześnie uspokoi nowego znajomego, że pozostali mieszkańcy Brzezin są zupełnie inni i z pewnością będą mogli mu pomóc.

Kajetan straci głowę dla Janki

Spotkanie w remizie nie potrwa jednak długo. Janka będzie musiała wracać do domu, ale pozwoli Kajetanowi zostać w środku.

– Spotkanie z sołtysem jest dopiero za godzinę – wyjaśni.

Przed wyjściem przekaże mu jeszcze, co ma zrobić po opuszczeniu remizy.

– Jak będziesz wychodził, zamknij salę z zewnątrz, a klucz zostaw pod donicą – poprosi i wybiegnie z remizy.

Mężczyzna będzie kompletnie oczarowany kobietą, którą poznał podczas ucieczki przed psami.

„Znalazłem miłość” – wyzna Broda

Po powrocie do Warszawy Kajetan od razu pojawi się w „Sezonovym”. Ania szybko zauważy, że jej pracownik zachowuje się zupełnie inaczej niż zwykle.

Broda będzie wyraźnie rozkojarzony, jakby myślami wciąż znajdował się w Brzezinach. Ania zacznie podejrzewać, że jego wyprawa zakończyła się sukcesem i mężczyzna wreszcie odnalazł ojca. Kajetan szybko wyprowadzi ją jednak z błędu.

– Na szczęście nie... Jego nie. Ale znalazłem coś innego – oznajmi.

Po chwili zdradzi, co tak naprawdę wydarzyło się w Brzezinach.

– Znalazłem miłość – szepnie.

Od tego momentu Brodecki przez kilka kolejnych dni będzie chodził z głową w chmurach. Zamiast analizować kolejne tropy dotyczące swojego ojca, będzie przede wszystkim myślał o Jance. Nie będzie mógł doczekać się kolejnego spotkania z dziewczyną.

Data i godzina emisji 3392. odcinka "Barw szczęścia"

Po wakacyjnej przerwie, na 3392. odcinek „Barw szczęścia” TVP2 zaprasza w poniedziałek 7 września o godzinie 20:05. Fani „Barw szczęścia” mogą oglądać serial również online w TVP VOD. W serwisie dostępne są odcinki produkcji, a także materiały dodatkowe związane z serialem.

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