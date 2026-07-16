Panna młoda, odcinek 156: Hancer zemdleje po poznaniu prawdy o Cihanie! Zaplanuje zemstę

Produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w polskiej telewizji 20 stycznia 2026 roku, zastępując znany widzom format "Miłość i nadzieja". Turecka telenowela, która swoją oryginalną premierę miała w 2024 roku, od razu przyciągnęła przed ekrany rzesze fanów. W najnowszym, 156. epizodzie czeka nas sporo emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

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Streszczenie 156. odcinka serialu "Panna młoda". Hancer zapragnie zemsty

W odcinku 156 "Panna młoda" zaplanowanym na 28 lipca 2026 roku, Beyza postanowi odkryć karty i poinformuje Hancer o tym, kto tak naprawdę jest jej tajemniczym pracodawcą.

Tymczasem stan zdrowia Mukadder ulegnie drastycznemu pogorszeniu. Główna bohaterka, pełna żalu, zaplanuje surowo odpłacić się Cihanowi. Z kolei Sinem uda się dogadać z Melihem, a całe to napięcie doprowadzi w końcu Hancer do omdlenia.

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Kto jest kim w tureckim serialu "Panna młoda"?

Za sukces telenoweli odpowiadają głównie odtwórcy kluczowych postaci, czyli Talya Çelebi wcielająca się w Hançer oraz Türkseve grający Cihana. Kogo jeszcze można zobaczyć na ekranie?

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Ile odcinków ma serial "Panna młoda"?

Turecki format zalicza się do bardzo rozbudowanych projektów telewizyjnych. Na ten moment składa się na niego 325 oryginalnych epizodów podzielonych na trzy sezony, a każdy z nich trwa blisko dwie godziny. Ze względu na potrzeby polskiej telewizji, odcinki są dzielone, co sprawia, że nad Wisłą zobaczymy ich znacznie więcej. Ponieważ serial wciąż powstaje, nie da się jednoznacznie określić, kiedy historia dobiegnie końca. Polscy widzowie mogą szykować się na długie lata seansów.

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