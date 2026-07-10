Panna młoda, odcinek 152: Yonca nie przeżyje porodu? Beyza i jej ojciec zrobią wszystko, by odebrać jej dziecko!

Telenowela „Panna młoda” zadomowiła się na antenie telewizyjnej „Dwójki”. Oryginalnie emitowany od 2024 roku serial nad Bosforem, trafił do naszego kraju 20 stycznia 2026 roku, zyskując czas antenowy po zakończeniu „Miłości i nadziei”. Widzowie z niecierpliwością wyczekują, jak rozwiną się dalsze perypetie głównych postaci. Odkrywamy przed wami wydarzenia zaplanowane na 152. odcinek "Panna młoda".

„Panna młoda” odcinek 152 – ZDJĘCIA

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„Panna młoda” odcinek 152 sreszczenie. Kiedy oglądać w TVP?

Szczegóły akcji w 152 odcinku tureckiego serialu „Panna młoda” wyglądają dramatycznie: Yonca staje w obliczu zagrożenia życia z uwagi na nieodpowiednie ułożenie dziecka przed porodem. Z kolei Aysu i Fadime zauważają ze zdumieniem, że Beyza zdaje się nie odczuwać żadnych dolegliwości, które zazwyczaj towarzyszą zaawansowanej ciąży. Hancer niemal staje oko w oko ze swoim rzekomym szefem – Cihanem. Tymczasem Beyza niecierpliwi się i naciska na Yoncę, by rozwiązanie nastąpiło jak najszybciej.

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„Panna młoda”: Kto gra główne role w popularnym serialu?

Talya Çelebi, wcielająca się w Hançer, oraz Türkseve grający Cihana, tworzą główną oś fabularną telenoweli. Na ekranie towarzyszy im grono innych zdolnych aktorów:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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„Panna młoda” – ile odcinków liczy turecki hit? Kiedy wielki finał?

Produkcja „Panna młoda” należy do jednych z najbardziej rozbudowanych formatów tureckich na polskim rynku. Obecnie nakręcono trzy sezony, które dają imponującą liczbę 325 dwugodzinnych odcinków. Polska publiczność otrzyma te epizody w krótszych, okrojonych formach, co oznacza znaczne zwiększenie ilości odcinków – z reguły podwójnie. Nie można też zapomnieć, że w Turcji praca na planie wciąż wre, co stawia pod znakiem zapytania ostateczną objętość całego formatu. Finałowy odcinek zobaczymy więc w Polsce dopiero za parę ładnych lat, co dla miłośników opowieści o Hançer i Cihanie jest wspaniałą informacją.

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