Panna młoda, odcinek 151: Bójka Beyzy i Deyry wymknie się spod kontroli, a szef Hancer zrobi się strasznie podejrzany - ZDJĘCIA

Kasia Kowalska
2026-07-10 13:11

Turecki hit "Panna młoda" opowiada losy Hancer, która dla brata decyduje się na aranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem. Umowa szybko przeradza się w prawdziwe uczucie. Fani produkcji z pewnością czekają na 151. odcinek "Panna młoda", który zadebiutuje na antenie TVP2 w środę, 22 lipca. Oto szczegóły tego epizodu.

Zagniewana Derya krzyczy. Na miniaturze obok wściekła Beyza. O kłótni w serialu Panna młoda przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

"Panna młoda" zagościła w ramówce TVP2 zimą tego roku. Serial zadebiutował w Turcji w 2024 roku, a w Polsce pojawił się 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce innej popularnej telenoweli - "Miłości i nadziei". Widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów. Poniżej przedstawiamy szczegóły wydarzeń ze zbliżającego się, 151. epizodu.

"Panna młoda" odc. 151 - ZDJĘCIA

Co przyniesie 151. odcinek "Panny młodej"? Emisja 22 lipca 2026

W 151. odsłonie tureckiej produkcji "Panna młoda" Hancer podejmuje się pracy u tajemniczego szefa. W tym samym czasie w rezydencji wybucha potężna kłótnia, podczas której Derya daje mocną nauczkę Beyzie. Z kolei Yonca, która za chwilę będzie rodzić, zwraca się o pomoc właśnie do Deryi. Ta ostatnia przeżywa szok, gdy odkrywa powiązania Yoncy z Nusretem oraz Mukadder.

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"Panna młoda" w Polsce - kiedy finał i ile będzie odcinków?

Telenowela "Panna młoda" wyróżnia się imponującą długością. Obecnie składa się z trzech sezonów, w których znajduje się aż 325 epizodów. Każdy z nich trwa około dwóch godzin, dlatego na polskim rynku zostaną one odpowiednio skrócone, co doprowadzi do niemal dwukrotnego zwiększenia ich liczby. Co więcej, produkcja wciąż powstaje w Turcji, przez co ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Jedno jest pewne: losy Hancer i Cihana będziemy śledzić w Polsce jeszcze przez wiele lat.

Obsada "Panny młodej" - kto wciela się w główne postacie?

W głównych rolach w serialu możemy podziwiać Talyę Çelebi (jako Hançer) oraz Türkseve'a (w roli Cihana). Na ekranie pojawiają się także inne, wyraziste postacie, wśród których warto wymienić:

  • Cana Tarakçı jako Cemila,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yoncę,
  • Ceren Yuksekkaya jako Deryę,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emira,
  • Çisel Kuskan jako Beyzę,
  • Deryę Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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