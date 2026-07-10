Panna młoda, odcinek 151: Bójka Beyzy i Deyry wymknie się spod kontroli, a szef Hancer zrobi się strasznie podejrzany - ZDJĘCIA

"Panna młoda" zagościła w ramówce TVP2 zimą tego roku. Serial zadebiutował w Turcji w 2024 roku, a w Polsce pojawił się 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce innej popularnej telenoweli - "Miłości i nadziei". Widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów. Poniżej przedstawiamy szczegóły wydarzeń ze zbliżającego się, 151. epizodu.

"Panna młoda" odc. 151 - ZDJĘCIA

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W 151. odsłonie tureckiej produkcji "Panna młoda" Hancer podejmuje się pracy u tajemniczego szefa. W tym samym czasie w rezydencji wybucha potężna kłótnia, podczas której Derya daje mocną nauczkę Beyzie. Z kolei Yonca, która za chwilę będzie rodzić, zwraca się o pomoc właśnie do Deryi. Ta ostatnia przeżywa szok, gdy odkrywa powiązania Yoncy z Nusretem oraz Mukadder.

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"Panna młoda" w Polsce - kiedy finał i ile będzie odcinków?

Telenowela "Panna młoda" wyróżnia się imponującą długością. Obecnie składa się z trzech sezonów, w których znajduje się aż 325 epizodów. Każdy z nich trwa około dwóch godzin, dlatego na polskim rynku zostaną one odpowiednio skrócone, co doprowadzi do niemal dwukrotnego zwiększenia ich liczby. Co więcej, produkcja wciąż powstaje w Turcji, przez co ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Jedno jest pewne: losy Hancer i Cihana będziemy śledzić w Polsce jeszcze przez wiele lat.

Obsada "Panny młodej" - kto wciela się w główne postacie?

W głównych rolach w serialu możemy podziwiać Talyę Çelebi (jako Hançer) oraz Türkseve'a (w roli Cihana). Na ekranie pojawiają się także inne, wyraziste postacie, wśród których warto wymienić:

Cana Tarakçı jako Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yoncę,

Ceren Yuksekkaya jako Deryę,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emira,

Çisel Kuskan jako Beyzę,

Deryę Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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