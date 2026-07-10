Panna młoda, odcinek 151: Bójka Beyzy i Deyry wymknie się spod kontroli, a szef Hancer zrobi się strasznie podejrzany - ZDJĘCIA

Spis treści
"Panna młoda" zagościła w ramówce TVP2 zimą tego roku. Serial zadebiutował w Turcji w 2024 roku, a w Polsce pojawił się 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce innej popularnej telenoweli - "Miłości i nadziei". Widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów. Poniżej przedstawiamy szczegóły wydarzeń ze zbliżającego się, 151. epizodu.
"Panna młoda" odc. 151 - ZDJĘCIA
Co przyniesie 151. odcinek "Panny młodej"? Emisja 22 lipca 2026
W 151. odsłonie tureckiej produkcji "Panna młoda" Hancer podejmuje się pracy u tajemniczego szefa. W tym samym czasie w rezydencji wybucha potężna kłótnia, podczas której Derya daje mocną nauczkę Beyzie. Z kolei Yonca, która za chwilę będzie rodzić, zwraca się o pomoc właśnie do Deryi. Ta ostatnia przeżywa szok, gdy odkrywa powiązania Yoncy z Nusretem oraz Mukadder.
PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość. Paweł doprowadzi do pojednania Rogowskich w nowym sezonie? Najpierw pobije Artura, a potem to - ZDJĘCIA
"Panna młoda" w Polsce - kiedy finał i ile będzie odcinków?
Telenowela "Panna młoda" wyróżnia się imponującą długością. Obecnie składa się z trzech sezonów, w których znajduje się aż 325 epizodów. Każdy z nich trwa około dwóch godzin, dlatego na polskim rynku zostaną one odpowiednio skrócone, co doprowadzi do niemal dwukrotnego zwiększenia ich liczby. Co więcej, produkcja wciąż powstaje w Turcji, przez co ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Jedno jest pewne: losy Hancer i Cihana będziemy śledzić w Polsce jeszcze przez wiele lat.
Obsada "Panny młodej" - kto wciela się w główne postacie?
W głównych rolach w serialu możemy podziwiać Talyę Çelebi (jako Hançer) oraz Türkseve'a (w roli Cihana). Na ekranie pojawiają się także inne, wyraziste postacie, wśród których warto wymienić:
- Cana Tarakçı jako Cemila,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yoncę,
- Ceren Yuksekkaya jako Deryę,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emira,
- Çisel Kuskan jako Beyzę,
- Deryę Deniz Değirmenci jako Yasemin.
PRZECZYTAJ TEŻ: Grają razem w M jak miłość, a teraz dzielą się radosną nowiną! Posypały się gratulacje dla Krystiana Wieczorka i jego żony Marii - ZDJĘCIA