Panna młoda, odcinek 149: Melih oświadczy się Sinem, ale jej ojciec postawi jeden warunek

Kasia Kowalska
2026-07-09 14:38

Turecki serial "Panna młoda" na dobre zagościł w domach polskich widzów, oferując pełną zwrotów akcji historię Hancer. Była sierota, która z rozsądku wyszła za mąż za zamożnego Cihana, by uratować brata, niespodziewanie odnajduje prawdziwą miłość. Co wydarzy się w 149. odcinku telenoweli "Panna młoda", który zadebiutuje w poniedziałek, 20 lipca na antenie TVP2? Sprawdźcie najnowsze streszczenie i zobacz, jak Melih oświadczy się Sinem.

Uśmiechnięta Sinem w jasnym hidżabie patrzy na czerwone róże. O jej oświadczynach przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube Ertugrul udziela Cihanowi gorzkiej lekcji. Hancer rozprawia się z nagabującym ją brygadzistą. Melih prosi o rękę Sinem, jej ojciec stawia warunek.

"Panna młoda" stosunkowo niedawno zadebiutowała w ramówce TVP2. Produkcja, która w Turcji miała swoją premierę w 2024 roku, na polskich ekranach pojawiła się 20 stycznia 2026 roku. Zastąpiła ona popularną wcześniej serię "Miłość i nadzieja". Widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów, a my przychodzimy ze streszczeniem nadchodzących wydarzeń. Co czeka Hancer i Cihana w 149. epizodzie?

"Panna młoda" odc. 149 - ZDJĘCIA

Hancer sprząta w rezydencji, wdaje się w kłótnię.
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"Panna młoda" odc. 149 - streszczenie. Emisja 22 lipca 2026

W 149. odcinku tureckiego hitu "Panna młoda", jak zawsze, nie zabraknie emocji. Hancer zajmuje się porządkami w rezydencji, gdzie wdaje się w ostrą wymianę zdań z Beyzą. Tymczasem Cihan odbierze od Ertugrula bolesną życiową lekcję. Główna bohaterka nie pozwala sobie w kaszę dmuchać i stanowczo rozprawia się z narzucającym się jej brygadzistą. Z kolei Melih decyduje się na poważny krok i oświadcza się Sinem, jednak ojciec dziewczyny nie zamierza mu tego ułatwić i stawia twardy warunek.

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"Panna młoda" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?

Warto zaznaczyć, że "Panna młoda" zalicza się do grona najdłuższych tureckich produkcji emitowanych w naszym kraju. Obecnie serial składa się z trzech sezonów, w ramach których wyprodukowano aż 325 odcinków. Biorąc pod uwagę fakt, że oryginalne epizody trwają około dwóch godzin, w polskiej telewizji zostaną one odpowiednio skrócone, co przełoży się na niemal podwojenie ich liczby. Co więcej, w ojczyźnie serialu emisja wciąż trwa, przez co ostateczna liczba odcinków pozostaje niewiadomą. Jedno jest pewne - polska widownia spędzi z Hançer i Cihanem co najmniej kilka długich lat, zanim doczeka się wielkiego finału.

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"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

Trzon obsady "Panny młodej" tworzą Talya Çelebi, wcielająca się w Hançer, oraz Türkseve jako Cihan. Na ekranie towarzyszą im również inni uzdolnieni aktorzy, a wśród nich:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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