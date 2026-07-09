Panna młoda, odcinek 149: Melih oświadczy się Sinem, ale jej ojciec postawi jeden warunek

"Panna młoda" stosunkowo niedawno zadebiutowała w ramówce TVP2. Produkcja, która w Turcji miała swoją premierę w 2024 roku, na polskich ekranach pojawiła się 20 stycznia 2026 roku. Zastąpiła ona popularną wcześniej serię "Miłość i nadzieja". Widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów, a my przychodzimy ze streszczeniem nadchodzących wydarzeń. Co czeka Hancer i Cihana w 149. epizodzie?

"Panna młoda" odc. 149 - ZDJĘCIA

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"Panna młoda" odc. 149 - streszczenie. Emisja 22 lipca 2026

W 149. odcinku tureckiego hitu "Panna młoda", jak zawsze, nie zabraknie emocji. Hancer zajmuje się porządkami w rezydencji, gdzie wdaje się w ostrą wymianę zdań z Beyzą. Tymczasem Cihan odbierze od Ertugrula bolesną życiową lekcję. Główna bohaterka nie pozwala sobie w kaszę dmuchać i stanowczo rozprawia się z narzucającym się jej brygadzistą. Z kolei Melih decyduje się na poważny krok i oświadcza się Sinem, jednak ojciec dziewczyny nie zamierza mu tego ułatwić i stawia twardy warunek.

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"Panna młoda" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?

Warto zaznaczyć, że "Panna młoda" zalicza się do grona najdłuższych tureckich produkcji emitowanych w naszym kraju. Obecnie serial składa się z trzech sezonów, w ramach których wyprodukowano aż 325 odcinków. Biorąc pod uwagę fakt, że oryginalne epizody trwają około dwóch godzin, w polskiej telewizji zostaną one odpowiednio skrócone, co przełoży się na niemal podwojenie ich liczby. Co więcej, w ojczyźnie serialu emisja wciąż trwa, przez co ostateczna liczba odcinków pozostaje niewiadomą. Jedno jest pewne - polska widownia spędzi z Hançer i Cihanem co najmniej kilka długich lat, zanim doczeka się wielkiego finału.

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"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

Trzon obsady "Panny młodej" tworzą Talya Çelebi, wcielająca się w Hançer, oraz Türkseve jako Cihan. Na ekranie towarzyszą im również inni uzdolnieni aktorzy, a wśród nich:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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