Panna młoda, odcinek 149: Melih oświadczy się Sinem, ale jej ojciec postawi jeden warunek

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"Panna młoda" stosunkowo niedawno zadebiutowała w ramówce TVP2. Produkcja, która w Turcji miała swoją premierę w 2024 roku, na polskich ekranach pojawiła się 20 stycznia 2026 roku. Zastąpiła ona popularną wcześniej serię "Miłość i nadzieja". Widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów, a my przychodzimy ze streszczeniem nadchodzących wydarzeń. Co czeka Hancer i Cihana w 149. epizodzie?
"Panna młoda" odc. 149 - ZDJĘCIA
"Panna młoda" odc. 149 - streszczenie. Emisja 22 lipca 2026
W 149. odcinku tureckiego hitu "Panna młoda", jak zawsze, nie zabraknie emocji. Hancer zajmuje się porządkami w rezydencji, gdzie wdaje się w ostrą wymianę zdań z Beyzą. Tymczasem Cihan odbierze od Ertugrula bolesną życiową lekcję. Główna bohaterka nie pozwala sobie w kaszę dmuchać i stanowczo rozprawia się z narzucającym się jej brygadzistą. Z kolei Melih decyduje się na poważny krok i oświadcza się Sinem, jednak ojciec dziewczyny nie zamierza mu tego ułatwić i stawia twardy warunek.
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"Panna młoda" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?
Warto zaznaczyć, że "Panna młoda" zalicza się do grona najdłuższych tureckich produkcji emitowanych w naszym kraju. Obecnie serial składa się z trzech sezonów, w ramach których wyprodukowano aż 325 odcinków. Biorąc pod uwagę fakt, że oryginalne epizody trwają około dwóch godzin, w polskiej telewizji zostaną one odpowiednio skrócone, co przełoży się na niemal podwojenie ich liczby. Co więcej, w ojczyźnie serialu emisja wciąż trwa, przez co ostateczna liczba odcinków pozostaje niewiadomą. Jedno jest pewne - polska widownia spędzi z Hançer i Cihanem co najmniej kilka długich lat, zanim doczeka się wielkiego finału.
"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?
Trzon obsady "Panny młodej" tworzą Talya Çelebi, wcielająca się w Hançer, oraz Türkseve jako Cihan. Na ekranie towarzyszą im również inni uzdolnieni aktorzy, a wśród nich:
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
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