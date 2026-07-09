Dziedzictwo, odcinek 975: Aynur i Sinan zaliczają fatalną wpadkę. Adalet może juz nigdy nie zaufać dziewczynie - ZDJĘCIA

W 974. odcinku doszło do bójki – Poyraz rzucił się z pięściami na Semiha po tym, jak dowiedział się, że Nana znalazła u niego zatrudnienie. W międzyczasie Isl nabrała wątpliwości co do medycznego wykształcenia Aynur. Z kolei Adalet natknęła się na kosztowny podarunek od prokuratora w rzeczach dziewczyny i wprost zarzuciła jej ukrywany romans.

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Wielki popis aktorski przed Adalet w 975. odcinku

Aby uciąć wszelkie spekulacje na temat ich relacji, Aynur i prokurator Sinan układają sprytny plan. Przed wzburzoną Adalet odgrywają karczemną awanturę, chcąc dowieść, że nie są sobie bliscy. Jednak ich starania idą na marne. Chwilę po kłótni Adalet przypadkiem słyszy ich czułą, intymną rozmowę. Kobieta kategorycznie odrzuca tłumaczenia, że to tylko część zaplanowanego teatru dla zmylenia jej matki.

Poyraz demaskuje Cansel w 975. odcinku

W tym samym czasie Poyraz nie daje za wygraną w kwestii Cansel. Mężczyzna ma coraz większe wątpliwości dotyczące medycznych podstaw rzekomego poronienia kobiety. Zaczyna drążyć temat i rusza w pogoń za prawdą, chcąc zdemaskować jej kłamstwa.

Ibrahim sam sobie wysyła pogróżki w 975. odcinku

Z kolei na komisariacie Ibrahim podejmuje desperacką próbę odzyskania przychylności Czarnej. Mężczyzna posuwa się do tego, że sam sobie wysyła anonimowe wiadomości ze śmiertelnymi groźbami. Ma nadzieję, że przerażona wizją jego utraty Czarna zmięknie i w końcu wybaczy mu dawne błędy.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Turecką telenowelę „Dziedzictwo” można oglądać codziennie, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premierowa emisja 975. odcinka zaplanowana jest na sobotę, 11 lipca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły obejrzeć serialu w telewizji, mają możliwość nadrobienia zaległości w sieci – wszystkie dotychczasowe i najnowsze epizody są dostępne na platformie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Historia skupia się na dwóch córkach Yusufa – Seher i Kevser. Choć ich rodzina nie opływa w luksusy, żyją szczęśliwie. Zmiana następuje, gdy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowego rodu Kyrymly. Rodzi syna, któremu nadaje imię po swoim ojcu. Wkrótce jej mąż umiera, a ona sama zapada na ciężką chorobę. Przed śmiercią błaga siostrę, by ta zaopiekowała się jej 5-letnim dzieckiem. Po śmierci Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła surowego Yamana, a Seher stawia sobie za cel odzyskanie siostrzeńca.

Na ekranie pojawiają się m.in.:

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