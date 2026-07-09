Hotel Paradise 14 potwierdzony! Ruszyły castingi do nowej edycji programu

Hotel Paradise 14. Produkcja oficjalnie rozpoczęła castingi

Fani „Hotelu Paradise” nie będą musieli długo zastanawiać się, czy program doczeka się kolejnej odsłony. Na oficjalnym profilu reality show na Instagramie pojawiła się informacja o rozpoczęciu naboru do nowej edycji. Chętni mogą już zgłaszać swoje kandydatury, a to oznacza jedno, produkcja kompletuje obsadę kolejnego sezonu.

Choć w ogłoszeniu nie padł jeszcze numer edycji, wszystko wskazuje na to, że chodzi właśnie o 14. sezon. Powód jest prosty. 13. edycja została już nagrana i czeka jedynie na emisję.

13. sezon jest już gotowy. Zdjęcia zakończyły się w Tajlandii

Nie wszyscy widzowie zdają sobie sprawę, że zdjęcia do 13. sezonu zakończyły się już kilka miesięcy temu. Produkcja ponownie pracowała w Tajlandii, gdzie zrealizowano wszystkie odcinki nowej edycji. Program ma trafić na antenę jesienią 2026 roku. Do tego czasu uczestnicy nie mogą zdradzać szczegółów swojej przygody ani ujawniać, że brali udział w nagraniach.

To właśnie dlatego rozpoczęcie castingów nie dotyczy jesiennego sezonu. Jego uczestnicy są już wybrani, a cały materiał został zarejestrowany.

Kiedy ruszą zdjęcia do 14. edycji „Hotelu Paradise”?

Choć produkcja nie zdradziła jeszcze szczegółowego harmonogramu, wiele wskazuje na to, że zdjęcia do 14. sezonu odbędą się zimą, podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach. TVN od dłuższego czasu stosuje podobny model realizacji programu. Nagrania odbywają się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, dzięki czemu ekipa może spokojnie przygotować kolejne edycje jeszcze przed ich telewizyjną premierą.

Na razie nie wiadomo również, czy uczestnicy ponownie zamieszkają w Tajlandii, czy produkcja zdecyduje się na zupełnie nowy egzotyczny kierunek. Tego typu decyzje zazwyczaj ogłaszane są dopiero bliżej rozpoczęcia zdjęć. Jedno jest jednak pewne, „Hotel Paradise” nie zwalnia tempa. 13. sezon czeka już na jesienną emisję, a produkcja oficjalnie rozpoczęła poszukiwania uczestników do kolejnej, 14. edycji programu.