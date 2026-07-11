Panna młoda, odcinek 142: Beyza nawet na pogrzebie Yasemin nie przestanie knuć! Nikt nie będzie jej podejrzewał o zabójstwo - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 142 - sobota, 11.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Beyza pozostanie bezkarna w 142 odcinku "Panna młoda", bo po śmierci Yasemin nikomu nawet przez myśl nie przejdzie, że to właśnie ona zabiła lekarkę, że to wcale nie był nieszczęśliwy wypadek w mieszkaniu! Morderczyni zatarła prawie wszystkie ślady, zmyła odciski palców, ale nie zauważyła istotnego szczegóły. Na podłodze w kuchni ofiary zbrodni została jej bransoletka, którą Yasemin zerwała Beyzie podczas szarpaniny. To będzie jedyny dowód winy Beyzy!

Intryga Beyzy na pogrzebie Yasemin w 142 odcinku "Panna młoda"

Podczas pogrzebu Yasemin w 142 odcinku "Panna młoda" bezwzględna zabójczyni będzie lustrowała wzrokiem całą rodzinę Cihana, snując domysły, czy ktoś podejrzewa ją o udział w śmierci lekarki. Poza tym Beyza będzie się bała tego, że wyniki badania krwi, które miała w swoim telefonie Yasemin, poznała już Hancer. A to by oznaczało, że ukochana Cihana wie, że ona wcale nie jest w ciąży!

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Beyza wypyta Hancer o śmierć Yasemin w 142 odcinku "Panna młoda"

Kiedy trumna z ciałem Yasemin spocznie w grobie, a Cihan i Engin w 142 odcinku "Panna młoda" będą zasypywali ją ziemią, Beyza podejdzie do Hancer i znów posunie się do kolejnych intryg. Udając, że śmierć Yasemin bardzo ją poruszyły, postanowi wybadać, czy była żona Cihana wie coś więcej.

- To bardzo przykre... W takiej chwili zapomnijmy o uprzedzeniach. Znalazłaś ją, nie wyobrażam sobie, jaki szok musiałaś przeżyć. Może nie zdążyłyście powiedzieć sobie "dzień dobry"... Życie dziwne się plecie. Widziałyście się tego ranka?

- Odprowadziła mnie. Miała coś załatwić i przyjść do sądu. Widocznie było mi to pisane... - odpowiedź Hancer uspokoi Beyzę.

Groźby Beyzy na pogrzebie Yasemin w 142 odcinku "Panna młoda"

Zaraz potem morderczyni Yasemin w 142 odcinku "Panna młoda" stanie obok swojej wspólniczki, służącej Gulsum, żeby ostrzec ją przed próbą zdrady. Z ust Beyzy padną kolejne groźby.

- Wszyscy umieramy, lecz zdrajcy na pewno wcześniej... Dlatego musimy działać rozważnie, podejmować właściwie decyzje, by przypadkiem nie zejść na złą drogę, z której nie będzie powrotu. Bo z tamtej strony nie ma powrotu, prawda?

Dopiero po kilku dniach od pogrzebu Yasemin jej brat Engin znajdzie bransoletkę Beyzy w mieszkaniu. Ale nie będzie wiedział, do kogo ona należy...

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