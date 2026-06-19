Panna młoda, odcinek 136: Ostatnia noc Hancer i Cihana. Podejmie dramatyczną decyzję o odejściu - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 136. Rozstanie Hancer i Cihana?

W 136. odcinku tureckiej telenoweli „Panna młoda" Hancer uzna, że nie zamierza dłużej niszczyć szans na szczęśliwą rodzinę swojego męża oraz Beyzy. Ostateczna decyzja o odejściu od Cihana zostanie jednak poprzedzona powrotem całej trójki do ogromnej rezydencji milionera. Kobiety będą powoli wracać do zdrowia po niebezpiecznym wypadku samochodowym. Początkowo domownicy uznają, że najgorszy kryzys minął, jednak to będzie wyłącznie pozorne poczucie bezpieczeństwa.

Ukochana Cihana w 136 odcinku "Panna młoda" nie będzie w stanie zapomnieć o zachowaniu męża tuż po zderzeniu aut. Mężczyzna ruszył na ratunek swojej byłej żonie i jej nienarodzonemu dziecku, kompletnie ignorując los Hancer.

Główna bohaterka uświadomi sobie, że gdyby nie uciekła z wraku o własnych siłach, poniosłaby śmierć na miejscu. To bolesne doświadczenie ostatecznie udowodni jej, że przedłużenie rodu Develioglu stanowi dla Cihana najwyższą wartość, z którą ich uczucie nigdy nie wygra.

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Romantyczna kolacja i pożegnanie Hancer i Cihana w 136 odcinku "Panna młoda"

Ostateczne wyprowadzenie się Hancer w 136 odcinku "Panna młoda" poprzedzi kolacja w ich starym domu na terenie wielkiej posiadłości. Kobieta przeniesie się tam celowo, aby uniknąć kolejnych spotkań z rywalką. Wieczorne rozmowy małżonków zdominują wspomnienia początków ich ogromnej miłości oraz najszczęśliwszych wspólnych chwil. Romantyczna kolacja szybko zmieni swój charakter, kiedy główna bohaterka zaprosi Cihana do łóżka. Poranne przebudzenie przyniesie jednak bardzo trudne zderzenie z nową, samotną rzeczywistością.

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Hancer ucieknie w 136 odcinku "Panna młoda". Cihan nie zareaguje

Główna bohaterka w 136 odcinku "Panna młoda" opuści teren posiadłości wczesnym rankiem. Hancer zdecyduje się na wyjście bez jakiegokolwiek słowa pożegnania czy wyjaśnienia. Nie obudzi śpiącego Cihana, choć powstrzymanie się przed ostatnim pocałunkiem w policzek będzie kosztowało ją ogromnie dużo wysiłku. Kiedy biznesmen ostatecznie otworzy oczy, znajdzie w sypialni wyłącznie pozostawioną koszulę nocną swojej żony. Zrezygnuje z poszukiwań ukochanej, w milczeniu akceptując jej bolesną decyzję o rozstaniu.

Bezpośrednio po potajemnym opuszczeniu męża, Hancer zgłosi się z prośbą o podwózkę do zaufanego kierowcy Meliha. Mężczyzna przetransportuje kobietę najpierw pod główny budynek korporacji Develioglu, a następnie zawiezie ją pod adres lekarki Yasemin. To właśnie u dobrej znajomej swojego dawnego partnera uciekinierka znajdzie bezpieczne i spokojne schronienie. Bogaty biznesmen nie podejmie najmniejszej próby odnalezienia zaginionej żony.

Kiedy 136 odcinek serialu "Panna młoda" w TVP2?

Emisja 136 odcinka serialu "Panna młoda", w którym Hancer i Cihan spędzą ostatnią noc razem, planowana jest na piątek, 3.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2.

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