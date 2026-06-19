Panna młoda, odcinek 125: Fałszywe pojednanie Hancer z Beyzą wpakuje Cihana w kłopoty - ZDJĘCIA

Cihan na celowniku mediów w 125 odcinku "Panna młoda"

W 125 odcinku serialu "Panna młoda" kolejny spisek knującej Beyzy i jej bezwzględnego ojca uderzy przede wszystkim w samego Cihana, a dopiero w drugiej kolejności w Hancer. Kiedy prasa bulwarowa publikuje sensacyjne doniesienia o tym, że wpływowy milioner i prezes rodzinnego imperium Develioglu wziął błyskawiczny rozwód tylko po to, by od razu stanąć na ślubnym kobiercu z nową wybranką oczekującą jego dziecka, bogacz staje się głównym obiektem nagonki paparazzich.

Taki rozwój wydarzeń to jednak wciąż za mało dla chciwego Nusreta. Mężczyzna nieustannie szuka sposobu na przejęcie udziałów w potężnym przedsiębiorstwie byłego zięcia i zgarnięcie jego gigantycznego majątku.

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Podstępny plan Nusreta w 125 odcinku "Panna młoda"

Bezwzględny ojciec Beyzy w 125 odcinku "Panna młoda" opracowuje kolejny niegodziwy scenariusz, mający na celu całkowite zniszczenie wizerunku Cihana i Hancer w opinii publicznej. Podstępny Nusret celowo kieruje pod bramy rezydencji wynajętego fotografa, zlecając mu wykonanie kompromitujących ujęć obu zwaśnionych kobiet. Następnie cynicznie instruuje córkę o kolejnych krokach, zapowiadając jej ostateczną rozgrywkę.

- Kolej na ostatni śmiertelny cios. Wyjdź na balkon... - uprzedzi córkę.

- Po co?

- Na plaży czeka reporter. Zrobi ci zdjęcie, tylko przyjmij ładną pozę.

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Zaskakujące pojednanie Hancer i Beyzy i skandal wokół Cihana w 125 odcinku "Panna młoda"

Niespodziewanie w sypialni Beyzy w 125 odcinku "Panna młoda" zjawia się Hancer, wykazując chęć zakopania topora wojennego ze swoją największą rywalką. Jej głównym celem jest ochrona Cihana, który znalazł się w samym centrum medialnego huraganu. Kobieta dostrzega ciężarną na tarasie i bez wahania dołącza do niej na świeżym powietrzu. Kompletnie nie zdaje sobie sprawy, że na pobliskiej plaży czatuje już gotowy do akcji mężczyzna z wycelowanym obiektywem aparatu.

- W porządku?

- Mdliło mnie i wyszłam na powietrze. O co chodzi?

- Mam dla ciebie propozycję...

- Jakaś nowa taktyka?

- Żadna taktyka. Dużo myślałam. Gdy w domu będziemy się kłócić, Cihan nie wygra poza nim. Te pomówienia nas pogrążą. A nikt z nas na to nie zasłużył...

- Czyli co? Jeśli chcesz się mnie pozbyć, to musisz poczekać - uprzedzi Beyza.

- Nie o to chodzi. Mam dobre zamiary. Znamy prawdę. Ja nie wyszłam za mąż z miłości, ty nie planowałaś ciąży. Przestańmy wzajemnie się obwiniać, skoro tak nas szkalują. Powinniśmy jak najbardziej wspierać Cihana. Taka sytuacja jak z tapetą nie powinna się powtórzyć. Obie jesteśmy zmęczone, nie dokuczajmy sobie więcej, skończmy z tym. Zawrzemy pokój?

- Zgoda. W końcu jedziemy na tym samym wózku. Lepiej się wspierać, dlatego przyjmuję tę propozycję - Beyza uściska dłoń Hancer i nagle w 125 odcinku "Panna młoda" zauważy fotografa. Wpadnie w panikę i zacznie krzyczeć.

- On robił zdjęcia! Fotografował nas! Dowiedzą się, że jestem w ciąży!

Przerażona Hancer w 125 odcinku "Panna młoda" natychmiast alarmuje Meliha, nakazując mu pościg za wścibskim fotografem, jednak uciekinier okazuje się znacznie sprytniejszy i znika bez śladu. Zaledwie parę godzin później do sieci trafiają szokujące kadry przedstawiające ciężarną eksmałżonkę Cihana mieszkającą pod jednym dachem z jego nową partnerką. Taka publikacja błyskawicznie obiega portale plotkarskie, powodując gigantyczny uszczerbek na wizerunku biznesmena.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Kiedy koniec tureckiego serialu w TVP2?

Turecka produkcja "Panna młoda" osiągnęła w swojej ojczyźnie tak spektakularny sukces komercyjny, że twórcy zdecydowali się zrealizować aż trzy pełne sezony, na które składają się łącznie 463 odcinki. W polskiej telewizji zaplanowano na ten moment emisję dwóch serii obejmujących dokładnie 320 odcinków.

Fani muszą jednak brać pod uwagę istotny fakt, iż oryginalne wydania charakteryzują się dłuższym czasem trwania, dlatego numeracja prezentowana przez stację TVP2 znacząco odbiega od pierwowzoru. Emisja serialu "Panna młoda" w Polsce potrwa co najmniej do przyszłego roku, a niewykluczone, że stacja przedłuży ten czas.

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