Napięcie między Aynur a Sinanem potęgowało się od dłuższego czasu, zwłaszcza od momentu, gdy kobieta zorientowała się w jego manipulacjach i postanowiła ostatecznie zakończyć tę znajomość. Jednak prawdziwe kłopoty rozpoczęły się, gdy Aynur przez przypadek zgubiła klucze do apartamentu prokuratora. Niefortunnie wpadły one w ręce złodzieja, który splądrował mieszkanie Sinana, kradnąc cenną rodzinną pamiątkę – zegarek należący do zmarłego brata.

Trawiona wyrzutami sumienia Aynur postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce, aby za wszelką cenę odzyskać skradziony przedmiot. Zdecydowała się na dramatyczny krok - wykradła adres podejrzanego z dokumentów sprawy i uderzyła go, pozbawiając przytomności. Niestety okazało się, że zaatakowany mężczyzna jest ważnym naocznym świadkiem w trwającym dochodzeniu. W rezultacie zdezorientowana Aynur została natychmiast aresztowana pod zarzutem pobicia i przeszkadzania w działaniach wymiaru sprawiedliwości.

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"Dziedzictwo" odc. 953: Sinan zastrasza Aynur podczas przełuchania

W 953. epizodzie tureckiego hitu „Dziedzictwo” fani zobaczą pełne napięcia i dramatyzmu sceny z komisariatu. Sinan, zamiast wyciągnąć pomocną dłoń, postanawia wykorzystać trudne położenie kobiety, by bezlitośnie ją złamać i wymierzyć karę za to, że wcześniej go odtrąciła.

Podczas formalnego przesłuchania prokurator całkowicie pozbywa się dawnych uczuć. Zamiast bezstronnego funkcjonariusza państwowego, Aynur ma przed sobą wściekłego i bezdusznego oskarżyciela. Sinan, pragnąc definitywnie zniechęcić ją do samodzielnego szukania sprawiedliwości, zaczyna ją brutalnie zastraszać. Z lodowatym spokojem i bez emocji na twarzy przekonuje przerażoną kobietę, że jej położenie prawne jest beznadziejne. Sugeruje, że pobicie kluczowego świadka może zakończyć się dla niej wyrokiem więzienia.

Aynur, odizolowana od świata zewnętrznego i osadzona w surowej celi, doświadcza prawdziwego dramatu emocjonalnego. Psychiczne znęcanie się Sinana uderza w nią ze zdwojoną siłą, a perspektywa spędzenia najlepszych lat w surowym więzieniu zaczyna paraliżować ją strachem.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Turecką telenowelę „Dziedzictwo” można oglądać od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Kolejny, 953. odcinek zostanie pokazany w piątek, 19 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie mogą zasiąść przed ekranem w tym czasie, nic nie tracą - wszystkie wyemitowane odcinki, zarówno najnowsze, jak i archiwalne, są dostępne online na platformie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 953. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 19 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

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