Panna młoda, odcinek 134: Mukadder odkryje szokującą prawdę o ciąży Beyzy, a Cihan odrzuci słowa Hancer o wypadku

Kasia Kowalska
2026-06-16 13:03

Osierocona we wczesnej młodości Hancer z tureckiego serialu "Panna młoda" musiała szybko dorosnąć, by zawalczyć o przetrwanie. Zgodziła się na zaaranżowany ślub z bogatym Cihanem, aby ratować chorego brata, jednak ten chłodny początkowo układ niespodziewanie przerodził się w płomienne uczucie. Kolejny 134 odcinek telenoweli "Panna młoda" zadebiutuje na antenie TVP2 we wtorek, 30 czerwca 2026 r. Przedstawiamy dokładne omówienie nadchodzących wydarzeń, kiedy prawda o ciąży Beyzy wyjdzie na jaw.

Zmarszczona twarz aktorki Betigül Ceylan, wcielającej się w rolę Mukadder Develioglu w serialu Panna młoda, wyrażająca szok. Na jej uchu widoczny jest duży, ozdobny kolczyk z niebieskimi kamieniami. Czytaj o losach bohaterów na Super Seriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube Zmarszczona twarz aktorki Betigül Ceylan, wcielającej się w rolę Mukadder Develioglu w serialu "Panna młoda", wyrażająca szok. Na jej uchu widoczny jest duży, ozdobny kolczyk z niebieskimi kamieniami. Czytaj o losach bohaterów na Super Seriale.

Turecka telenowela "Panna młoda" to stosunkowo nowa propozycja w ramówce stacji TVP2. Serial miał swoją oryginalną premierę nad Bosforem w 2024 roku, natomiast polscy widzowie śledzą losy bohaterów od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to format oficjalnie zastąpił uwielbianą "Miłość i nadzieję".

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejne zwroty akcji na ekranie. Poniżej ujawniamy szczegółowo, jak potoczą się losy kluczowych postaci w 134 odcinku "Panna młoda". 

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Zacznijmy od czegoś prostego. Ta postać pochodzi z serialu...

Streszczenie 134. odcinka "Panna młoda" Cihan odrzuca oskarżenia Hancer, że Beyza spowodowała wypadek 

W zbliżającym się wielkimi krokami 134 odcinku "Panna młoda" będziemy świadkami niezwykle dramatycznych chwil. Derya we współpracy z Cemilem postanawiają wesprzeć ciężarną Yoncę w jej trudnym położeniu. Z kolei w szpitalu dochodzi do przełomowego odkrycia, kiedy to Mukadder dociera do informacji, że ciąża Beyzy była wielkim kłamstwem.

W międzyczasie Nusret decyduje się na radykalny krok i stawia Mukadder twarde ultimatum. Napięta sytuacja narasta również między małżonkami, ponieważ Cihan absolutnie nie potrafi uwierzyć słowom Hancer, która twierdzi, że Beyza celowo doprowadziła do tragicznego w skutkach wypadku drogowego.

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Obsada Panny młodej. Kto wciela się w Cihana, Hancer i resztę bohaterów?

Główne skrzypce w tej wciągającej historii grają Talya Çelebi, występująca w roli Hançer, oraz Türkseve, który portretuje postać bezkompromisowego Cihana. Na szklanym ekranie towarzyszy im cała plejada uzdolnionych aktorów drugoplanowych, którzy budują napięcie i liczne intrygi. Pełna lista zaangażowanych gwiazd prezentuje się następująco:

  • Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,
  • Betigül Ceylan wcielająca się w bezwzględną Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel występująca jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin kreująca postać Yoncy,
  • Ceren Yuksekkaya jako serialowa Derya,
  • Sidal Damar pojawiająca się na ekranie jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül w roli Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan odgrywająca intrygantkę Beyzę,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Finał serialu Panna młoda w Polsce. Ile odcinków łącznie zobaczą polscy widzowie?

Ten konkretny tytuł zalicza się do grona wyjątkowo rozbudowanych tureckich tasiemców. Obecnie produkcja może pochwalić się trzema pełnymi sezonami, które zamykają się w gargantuicznej liczbie 325 odcinków. Biorąc pod uwagę fakt, że oryginalne epizody trwają około dwóch godzin, polski nadawca konsekwentnie dzieli je na krótsze formaty, co w praktyce podwaja całkowitą ich liczbę w naszym kraju. Należy mieć także na uwadze, że twórcy z Turcji nie zakończyli jeszcze prac na planie zdjęciowym, przez co ostateczna długość tego telewizyjnego fenomenu wciąż pozostaje wielką niewiadomą. Rodzimi fani muszą uzbroić się w anielską cierpliwość, gdyż zakończenie historii Hançer i Cihana to perspektywa co najmniej kilku najbliższych lat przed telewizorami.

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