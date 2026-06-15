Panna młoda, odcinek 131. Beyza szykuje zamach na życie Cihana i Hancer

Serial "Panna młoda" to propozycja, która od niedawna gości w ramówce Telewizji Polskiej. Produkcja znad Bosforu, zrealizowana w 2024 roku, zadebiutowała u nas 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce wcześniej emitowanego formatu "Miłość i nadzieja". Jakie perypetie czekają główne postaci w najnowszej odsłonie? Prezentujemy opisy nadchodzących wydarzeń ze 131. odcinka.

"Panna młoda" odcinek 131 - streszczenie. Co wydarzy się 26 czerwca?

Cemil unika kontaktu z Hancer i Cihanem, odmawiając jakichkolwiek rozmów. Tymczasem Beyza ucieka się do sprytu, aby przeniknąć do nowej rezydencji Hancer i odkryć sekrety skrywane przez Cihana. Z kolei Mukadder pozostaje niewzruszona na groźby ze strony Nusreta. Yonca, obawiając się Tajjara, decyduje się na dalszy pobyt u Derji.

PRZECZYTAJ TEŻ: Panna młoda, odcinki 126-132: Makabryczny plan Beyzy. Posunie się do próby zabójstwa Hancer i Cihana, a potem porwie żonę byłego męża - ZDJĘCIA

Ile odcinków ma turecki serial "Panna młoda" i kiedy koniec emisji?

Telenowela należy do grona niezwykle rozbudowanych tureckich produkcji. Do tej pory zrealizowano trzy sezony, które łącznie obejmują aż 325 oryginalnych odcinków. Ze względu na fakt, że pojedynczy epizod trwa około dwie godziny, polscy widzowie otrzymają znacznie więcej, krótszych fragmentów. Warto podkreślić, że serial nadal jest tworzony w Turcji, więc ostateczna długość historii pozostaje nieznana. Z pewnością jednak pożegnanie z Hançer i Cihanem na polskim ekranie nie nastąpi szybko – zapowiada się wieloletnia emisja.

Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra kogo?

Główne kreacje w produkcji stworzyli Talya Çelebi, wcielająca się w postać Hançer, oraz Türkseve, odgrywający rolę Cihana. Na ekranie towarzyszą im między innymi:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

49