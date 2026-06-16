Panna młoda, odcinek 133: Beyza spowoduje wypadek! Hancer w śmiertelnym niebezpieczeństwie

Turecka telenowela "Panna młoda" zagościła na antenie TVP2, zastępując zakończoną produkcję "Miłość i nadzieja". Serial zadebiutował w Turcji w 2024 roku, a w Polsce premierowe odcinki można oglądać od 20 stycznia 2026 roku. Jak potoczą się dalsze losy Hancer i Cihana? Przekonajmy się, analizując streszczenie 133 odcinka "Panny młodej".

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Panna młoda odcinek 133. Emisja 29 czerwca 2026 w TVP2

Zbliżający się 133 odcinek "Panna młoda" przyniesie mrożące krew w żyłach chwile. Zdesperowana Bayza decyduje się na ostateczny krok i doprowadza do wypadku, celując w Hancer. W tym samym czasie Nusret ujawnia Cihanowi wstrząsającą prawdę, przyznając się do spisku z Beyzą. Z kolei Sinem mówi "tak" na oświadczyny Meliha.

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Ile odcinków ma turecki serial Panna młoda?

Produkcja ta należy do grona niezwykle rozbudowanych opowieści, licząc obecnie trzy sezony i imponującą liczbę 325 odcinków w oryginalnej wersji. Ze względu na dwugodzinny format turecki, polscy widzowie otrzymają znacznie więcej, krótszych epizodów. Biorąc pod uwagę fakt, że serial wciąż powstaje nad Bosforem, ostateczna liczba odcinków pozostaje niewiadomą, zapowiadając długoletnią obecność tytułu w polskiej telewizji.

Obsada serialu Panna młoda. Kto gra główne role?

Na ekranie w kluczowych postaciach błyszczą Talya Çelebi jako urocza Hançer oraz Türkseve wcielający się w postać Cihana. W pozostałych rolach w serialu występują:

Can Tarakçı odgrywający Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel w roli Gülsüm,

Elif Çapkin kreująca postać Yoncy,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar wcielająca się w Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci odgrywająca Yasemin.

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