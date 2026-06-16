Panna młoda, odcinek 130: Beyza poznaje największą tajemnicę Cihana! Będzie miał na nią haka

Kasia Kowalska
2026-06-16 8:00

"Panna młoda" (oryginalny tytuł "Gelin") to opowieść o pięknej Hancer, która, by opłacić leczenie brata, zgadza się na propozycję bogatej rodziny - zaaranżowane małżeństwo z niejakim Cihanem. To, co miało być zwykłą transakcją zmienia się jednak w wielką miłość. 130. odcinek "Panny młodej" ukaże się w TVP2 w czwartek, 25 czerwca 2026 r. Co się w nim wydarzy? Oto szczegółowe streszczenie.

Obraz bez opisu - materiał na naszym portalu
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube Obraz bez opisu - materiał na naszym portalu

"Panna młoda" turecki serial, który zadebiutował u nas 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce emitowanej wcześniej "Miłości i nadziei". Co przygotowali dla nas twórcy tym razem? Omawiamy to w naszym streszczeniu, przybliżając nadchodzące losy głównych postaci 130. odcinka.

"Panna młoda" odcinek 130 - streszczenie. Co się wydarzy 25 czerwca 2026?

Fabuła 130 odcinka "Panny młodej" obfituje w napięcia. Cemil kategorycznie odmawia rozmowy z parą głównych bohaterów. Z kolei intrygantka Beyza, która nadal udaje ciążę, wykorzystuje podstęp, aby znaleźć się w nowym miejscu zamieszkania Hancer. To właśnie tam udaje jej się zgłębić sekrety skrywane przez Cihana. Podsłuchuje rozmowę Hancer i Yasemin o tym, że były mąż chce ją zabrać na badania genetyczne.

W tym samym czasie Mukadder demonstruje swoją siłę, nie uginając się przed Nusretem, natomiast przerażona wizją Tajjara Yonca decyduje się przeczekać u Derji.

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Obsada "Panna młoda": aktorzy występujący w tureckiej telenoweli

Na ekranie podziwiamy gwiazdy: w Hançer wciela się Talya Çelebi, a Cihana portretuje Türkseve. Kto jeszcze pojawi się w serialu? Poniżej pełna lista artystów:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan grająca Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel w roli Gülsüm,
  • Elif Çapkin (Yonca),
  • Ceren Yuksekkaya (Derya),
  • Sidal Damar, czyli serialowa Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar w postaci Emira,
  • Çisel Kuskan odgrywająca Beyzę,
  • Derya Deniz Değirmenci, znana z roli Yasemin.

"Panna młoda" – ile łącznie jest odcinków i czy to koniec?

Ten tytuł z pewnością zadowoli miłośników długich historii. Aktualnie powstały już trzy sezony, a całość zamyka się w imponującej liczbie 325 dwugodzinnych odcinków. Z uwagi na różnice w czasie trwania w polskiej telewizji, epizodów będzie niemal dwa razy więcej. Fani muszą też mieć na uwadze, że w Turcji serial nie schodzi z anteny, więc końcowa liczba nie jest jeszcze znana. Jedno jest pewne: przed polskimi widzami rysuje się rozrywka na długie lata u boku Hançer i Cihana.

Panna młoda, odcinki 126-132: Makabryczny plan Beyzy. Posunie się do próby zabójstwa Hancer i Cihana, a potem porwie żonę byłego męża - ZDJĘCIA
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