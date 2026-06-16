Panna młoda, odcinek 130: Beyza poznaje największą tajemnicę Cihana! Będzie miał na nią haka

"Panna młoda" turecki serial, który zadebiutował u nas 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce emitowanej wcześniej "Miłości i nadziei". Co przygotowali dla nas twórcy tym razem? Omawiamy to w naszym streszczeniu, przybliżając nadchodzące losy głównych postaci 130. odcinka.

"Panna młoda" odcinek 130 - streszczenie. Co się wydarzy 25 czerwca 2026?

Fabuła 130 odcinka "Panny młodej" obfituje w napięcia. Cemil kategorycznie odmawia rozmowy z parą głównych bohaterów. Z kolei intrygantka Beyza, która nadal udaje ciążę, wykorzystuje podstęp, aby znaleźć się w nowym miejscu zamieszkania Hancer. To właśnie tam udaje jej się zgłębić sekrety skrywane przez Cihana. Podsłuchuje rozmowę Hancer i Yasemin o tym, że były mąż chce ją zabrać na badania genetyczne.

W tym samym czasie Mukadder demonstruje swoją siłę, nie uginając się przed Nusretem, natomiast przerażona wizją Tajjara Yonca decyduje się przeczekać u Derji.

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Obsada "Panna młoda": aktorzy występujący w tureckiej telenoweli

Na ekranie podziwiamy gwiazdy: w Hançer wciela się Talya Çelebi, a Cihana portretuje Türkseve. Kto jeszcze pojawi się w serialu? Poniżej pełna lista artystów:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan grająca Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel w roli Gülsüm,

Elif Çapkin (Yonca),

Ceren Yuksekkaya (Derya),

Sidal Damar, czyli serialowa Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar w postaci Emira,

Çisel Kuskan odgrywająca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci, znana z roli Yasemin.

"Panna młoda" – ile łącznie jest odcinków i czy to koniec?

Ten tytuł z pewnością zadowoli miłośników długich historii. Aktualnie powstały już trzy sezony, a całość zamyka się w imponującej liczbie 325 dwugodzinnych odcinków. Z uwagi na różnice w czasie trwania w polskiej telewizji, epizodów będzie niemal dwa razy więcej. Fani muszą też mieć na uwadze, że w Turcji serial nie schodzi z anteny, więc końcowa liczba nie jest jeszcze znana. Jedno jest pewne: przed polskimi widzami rysuje się rozrywka na długie lata u boku Hançer i Cihana.

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