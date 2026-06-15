Panna młoda, odcinek 132. Beyza porywa Hancer, a sztuczny brzuch trafia w niepowołane ręce

"Panna młoda" to nowy hit w TVP. Premiera tureckiego serialu w ojczystym kraju miała miejsce w 2024 roku, natomiast polscy widzowie śledzą ją od 20 stycznia 2026 roku. Hitowy format zastąpił w harmonogramie stacji telewizyjnej uwielbianą „Miłość i nadzieję”. Przedstawiamy najważniejsze wątki sto trzydziestego drugiego spotkania z ulubionymi postaciami.

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Panna młoda odcinek 132. Cihan planuje badania, a Hancer zostaje porwana

Nadchodząca odsłona tureckiego hitu przyniesie widzom wiele niespodziewanych zwrotów akcji. Cihan zamierza przetransportować Beyzę na specjalistyczne badania medyczne do Yasemin, co wywołuje u kobiety ogromne przerażenie. W międzyczasie pani Saniye natrafia na ciążowy rekwizyt należący do Beyzy i bezzwłocznie przekazuje ten sztuczny brzuch Hancer. Równolegle rozwija się wątek miłosny, ponieważ Melih decyduje się na oficjalne oświadczyny i prosi Sinem o rękę. Sytuacja diametralnie się komplikuje, gdy zdesperowana Beyza uprowadza główną bohaterkę.

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Obsada serialu Panna młoda. Aktorzy występujący w tureckiej produkcji

Główne postacie w telewizyjnym hicie kreują Talya Çelebi, wcielająca się w Hançer, oraz Türkseve, odgrywający postać Cihana. Na ekranie towarzyszy im szerokie grono utalentowanych artystów, którzy uzupełniają wielowątkową opowieść. W ekipie produkcyjnej znaleźli się również inni aktorzy.

Can Tarakçı kreujący sylwetkę Cemila,

Betigül Ceylan jako serialowa Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel występująca w roli Gülsüm,

Elif Çapkin grająca postać imieniem Yonca,

Ceren Yuksekkaya przypisana do roli Deryi,

Sidal Damar pojawiająca się jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül ożywiająca postać Mine,

Türker Kantar jako telewizyjny Emir,

Çisel Kuskan wcielająca się w Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci domykająca stawkę jako Yasemin.

Ile odcinków ma Panna młoda? Długa emisja formatu w Polsce

Telewizyjna propozycja znad Bosforu należy do wyjątkowo rozbudowanych projektów. Twórcy zrealizowali do tej pory trzy pełne sezony, zamykając historię w trzystu dwudziestu pięciu oryginalnych epizodach. Ze względu na dwugodzinny czas trwania pojedynczego wydania, polscy dystrybutorzy dzielą je na krótsze fragmenty, co podwaja ogólną pulę. Cykl nagrań w Turcji jest nadal kontynuowany, dlatego ostateczny wynik pozostaje wielką niewiadomą. Krajowi odbiorcy muszą przygotować się na wieloletnie śledzenie perypetii Hançer oraz Cihana, zanim poznają ostateczne rozwiązanie ich losów.

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