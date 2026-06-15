Panna młoda, odcinek 132. Beyza porywa Hancer, a sztuczny brzuch trafia w niepowołane ręce

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"Panna młoda" to nowy hit w TVP. Premiera tureckiego serialu w ojczystym kraju miała miejsce w 2024 roku, natomiast polscy widzowie śledzą ją od 20 stycznia 2026 roku. Hitowy format zastąpił w harmonogramie stacji telewizyjnej uwielbianą „Miłość i nadzieję”. Przedstawiamy najważniejsze wątki sto trzydziestego drugiego spotkania z ulubionymi postaciami.
Panna młoda odcinek 132. Cihan planuje badania, a Hancer zostaje porwana
Nadchodząca odsłona tureckiego hitu przyniesie widzom wiele niespodziewanych zwrotów akcji. Cihan zamierza przetransportować Beyzę na specjalistyczne badania medyczne do Yasemin, co wywołuje u kobiety ogromne przerażenie. W międzyczasie pani Saniye natrafia na ciążowy rekwizyt należący do Beyzy i bezzwłocznie przekazuje ten sztuczny brzuch Hancer. Równolegle rozwija się wątek miłosny, ponieważ Melih decyduje się na oficjalne oświadczyny i prosi Sinem o rękę. Sytuacja diametralnie się komplikuje, gdy zdesperowana Beyza uprowadza główną bohaterkę.
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Obsada serialu Panna młoda. Aktorzy występujący w tureckiej produkcji
Główne postacie w telewizyjnym hicie kreują Talya Çelebi, wcielająca się w Hançer, oraz Türkseve, odgrywający postać Cihana. Na ekranie towarzyszy im szerokie grono utalentowanych artystów, którzy uzupełniają wielowątkową opowieść. W ekipie produkcyjnej znaleźli się również inni aktorzy.
- Can Tarakçı kreujący sylwetkę Cemila,
- Betigül Ceylan jako serialowa Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel występująca w roli Gülsüm,
- Elif Çapkin grająca postać imieniem Yonca,
- Ceren Yuksekkaya przypisana do roli Deryi,
- Sidal Damar pojawiająca się jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül ożywiająca postać Mine,
- Türker Kantar jako telewizyjny Emir,
- Çisel Kuskan wcielająca się w Beyzę,
- Derya Deniz Değirmenci domykająca stawkę jako Yasemin.
Ile odcinków ma Panna młoda? Długa emisja formatu w Polsce
Telewizyjna propozycja znad Bosforu należy do wyjątkowo rozbudowanych projektów. Twórcy zrealizowali do tej pory trzy pełne sezony, zamykając historię w trzystu dwudziestu pięciu oryginalnych epizodach. Ze względu na dwugodzinny czas trwania pojedynczego wydania, polscy dystrybutorzy dzielą je na krótsze fragmenty, co podwaja ogólną pulę. Cykl nagrań w Turcji jest nadal kontynuowany, dlatego ostateczny wynik pozostaje wielką niewiadomą. Krajowi odbiorcy muszą przygotować się na wieloletnie śledzenie perypetii Hançer oraz Cihana, zanim poznają ostateczne rozwiązanie ich losów.