Panna młoda, odcinek 116: Hancer zobaczy, jak Cihan traktuje ciężarną Beyzę! Przywoła męża do porządku, ale jeszcze za to oberwie - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 116 - sobota, 6.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2
Udawana ciąża Beyzy w połączeniu z idealnie odgrywaną depresją w 116 odcinku "Panna młoda" wzbudzą coraz większą litość Cihana. Zwłaszcza po tym, jak przyjaciółka i lekarka Yasemin zwróci mu uwagę na to, że teraz Beyza szczególnie potrzebuje opieki i troski. Nie zważając na uczucia żony Cihan zajmie się Beyzą, która demonstracyjnie odmówi jedzenia! Udając przygnębienie i smutek wykorzysta Cihana do tego, żeby pokazać Hancer, że to ona jest górą! Bo w końcu spodziewa się jego dziecka!
Hancer nie zniesie widoku Cihana z ciężarną Beyzą w 116 odcinku "Panna młoda"
Kiedy Hancer w 116 odcinku "Panna młoda" przez otwarte drzwi w sypialni Beyzy zobaczy, jak Cihan traktuje swoją byłą żonę, przeżyje szok! Widząc, że ukochany karmi swoją byłą żonę, dba o to, żeby zjadła chociaż kilka łyżek zupy, natychmiast zawoła go po imieniu. Cihan odwróci się w jej stronę z winą wypisaną na twarzy. Intrygantka Beyza znów odegra niewiniątko!
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Cihan w 116 odcinku "Panna młoda" zacznie naciskać, by Beyza zrobiła badania genetyczne ich dziecka
- Pewnie chce ci coś powiedzieć. Chyba źle zrozumiała to, co zobaczyła... - Beyza w 116 odcinku "Panna młoda" spróbuje zgadnąć, o co może chodzić Hancer.
- Nie sądzę, ale pójdę, a ty dokończ zupę. Yasemin mówiła mi o badaniach. Pamiętaj... - Cihan zacznie naciskać na badania genetyczne dziecka, aby mieć pewność, że ich syn urodzi się zdrowy.
- Tak, załatwię to - utnie szybko Beyza.
- Chodźmy razem... Chcę pójść razem z tobą - doda mężczyzna.
- Nie ma potrzeby. Nie mogę przeszkadzać ci w pracy. Dawno nie widziałam się z ojcem. Pójdę z nim... Więcej nie mogę. Wystarczy - Beyza będzie świadoma tego, że jeśli Cihan pójdzie z nią na badania, to wyda się, że wcale nie jest w ciąży.
- Obiecaj mi coś? Masz zjadać wszystko, co ci podadzą. Będę to sprawdzał. Pójdę już. Odpoczywaj. Dokończ to... - Cihan po tych słowach od razu pójdzie do Hancer.
Hancer w 116 odcinku "Panna młoda" wykrzyczy Cihanowi, że depresja Beyzy to podstęp
Między głównymi bohaterami serialu "Panna młoda" w 116 odcinku od razu wywiąże się awantura. Cihan zarzuci Hancer, że reaguje zbyt emocjonalnie na ciążę Beyzy! Mimo że zgodziła się zostać z nim w rezydencji, nie podejrzewała nawet, że mąż zacznie skupiać całą uwagę na Beyzie.
- Co z tobą?
- Nic, a z tobą?
- Namawiałem Beyzę, by jadła...
- Karmiąc ją?
- Jest osłabiona i przygnębiona. Pomogłem jej. Słyszałaś, co mówiła Yasemin...
- Jej depresja to zwykły podstęp! Nie widzisz, że wykorzystuje tę sytuację! - krzyknie oburzona Hancer.
- Hancer, dość tego! Sama kazałaś mi na nią wpłynąć! Co cię napadło? - Cihan wścieknie się coraz bardziej.
- Nie o to mi chodziło! Ona zrobiła to celowo, bo wiedziała, że zobaczę!
Wściekły Cihan w 116 odcinku "Panna młoda" oskarży Hancer, że go poniża
W tym momencie w 116 odcinku "Panna młoda" Cihan zacznie bronić ciężarnej Beyzy, zarzucając Hancer, że go poniża i wyrządza mu krzywdę swoim zachowaniem. Awantura małżonków skończy się nagłym rozstaniem!
- Hancer, poniżasz zarówno mnie jak i siebie! Zostałaś tu świadoma tej sytuacji, co więc teraz wyprawiasz?! Może żałujesz, że wróciłaś? Twoja niepotrzebna zazdrość naraża nasz związek... Nic nie mów, bo powiem coś, czego będę żałował! A teraz pomyśl o krzywdzie, jaką mi wyrządziłaś!