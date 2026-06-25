Wcześniejsze epizody przyniosły aresztowanie Ferita, a Seyran ocaliła rodzinne imperium, serwując inwestorom zmyśloną opowieść o tajnych operacjach ukochanego. Dzięki pomocy Ferita i Abidina w prokuratorskim dochodzeniu, obciążona zeznaniami Sadika Wielka Pani starała się zbiec, natomiast Karam złożył obietnicę krwawego odwetu (odcinek 318). Pomimo napięć między głównymi bohaterami i ucieczki Karama, Gülgün oraz Esme wznowiły pracę w restauracji, co doprowadziło Kazima do furii z powodu zazdrości o kucharza pochodzącego z Antep. Z kolei Suna i Abidin podjęli decyzję o emigracji do Londynu (odcinek 320). Przełomem okazał się uroczysty iftar zorganizowany u Esme. W finale Orhan zdobył się na przeprosiny wobec syna, Seyran zakopała topór wojenny z Kazimem, a zmagająca się z problemami zdrowotnymi Suna wylądowała w placówce medycznej (odcinek 321).

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Ferit i Seyran planują adopcję w 322 odcinku „Złotego chłopaka”

Główni bohaterowie wreszcie zdobywają się na otwartą konwersację o swojej relacji, wewnętrznych obawach oraz perspektywach na przyszłość, co prowadzi do wielkiego pojednania i decyzji o założeniu rodziny. Ferit zabiera ukochaną do biura adopcyjnego, gdzie ponownie prosi ją o rękę, a Seyran z radością przystaje na pomysł wspólnego przysposobienia malucha. W tym samym czasie Karam wymusza na Serpil inwigilowanie klanu Korhanów, zdradzając jej swój plan zniszczenia Abidina w odwecie za zamknięcie matki w więzieniu. O knowaniach Serpil i Karama szybko dowiaduje się Ifakat, która deklaruje wsparcie w uwolnieniu dziewczyny z tej patowej sytuacji.

Serpil szpieguje dla Karama. Streszczenie 323 odcinka „Złotego chłopaka”

Zmuszona do współpracy Serpil w pełnej konspiracji donosi Karamowi o każdym ruchu członków rodziny. Równolegle Gulgun i Esme starają się wspierać Sefikę, próbując pomóc jej stanąć na nogi po tragicznej utracie potomka. Tymczasem Suna nieustannie zmaga się z niepokojącym wrażeniem, że ktoś śledzi każdy jej krok. W życiu Ferita niespodziewanie pojawia się dawna znajoma z czasów jego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Zaniepokojony rozwojem wypadków Orhan stanowczo radzi synowi, aby zachował wyjątkową ostrożność w obliczu nadciągających zagrożeń.

Odwołany ślub w 324 odcinku „Złotego chłopaka”. Ferit aresztuje Karama

Otrzymane wsparcie przynosi rezultaty i Sefika powoli odzyskuje wiarę w lepsze jutro. Ferit trzyma w tajemnicy przed Seyran prawdziwe powody, dla których domaga się drastycznego zmniejszenia liczby zaproszonych na ich ceremonię zaślubin gości. Z kolei Abidin wyrusza w drogę, aby skonfrontować się ze swoim bratem. Wspólnie z funkcjonariuszami policji Ferit doprowadza do ujęcia niebezpiecznego Karama. Dramat rozgrywa się w urzędzie stanu cywilnego, gdzie zniecierpliwiona Seyran oczekuje na narzeczonego, jednak ostatecznie uroczystość zostaje w ostatniej chwili odwołana.

Ślub niespodzianka i romans Ifakat. Co wydarzy się w 325 odcinku „Złotego chłopaka”?

Aby zrekompensować ukochanej wcześniejsze rozczarowanie, Ferit przygotowuje dla Seyran potajemną ceremonię ślubną. Senior rodu, Halis, daje wreszcie zielone światło na przyjęcie pod ich dach obcego dziecka. Choć Karam zostaje zamknięty w zakładzie psychiatrycznym, wciąż potajemnie pociąga za sznurki, kontaktując się ze swoimi podwładnymi. Iskrzące uczucie między Cengizem a Ifakat staje się tajemnicą poliszynela, gdyż ich flirt nie umyka uwadze domowników. Świadomy zagrożenia Abidin alarmuje personel medyczny, twierdząc, że rzekoma choroba psychiczna Karama to tylko sprytna manipulacja.

Seyran trafia do szpitala w 326 odcinku. Tajemnicza matka Zehry

Podczas wizyty w ośrodku adopcyjnym Ferit i Seyran nawiązują więź z czteroletnią Zehrą, kategorycznie postanawiając stworzyć dla niej dom zastępczy, a docelowo pełnoprawnie ją adoptować. Sytuacja mocno się komplikuje, gdy na jaw wychodzi informacja o istnieniu biologicznej matki dziewczynki. Przebywający w zamknięciu Karam nie przestaje terroryzować rodu Korhanów, co skłania Ferita do wniosku, że w ich własnym domu ukrywa się kret przekazujący poufne dane. Ifakat decyduje się na romantyczne spotkanie z Cengizem. Tydzień kończy się dramatycznie, gdy uskarżająca się na silne dolegliwości Seyran musi zostać pilnie hospitalizowana.

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„Złoty chłopak” w TVP1. Kiedy i gdzie oglądać odcinki 322-326?

Turecka produkcja „Złoty chłopak” gości na ekranach od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00 w paśmie TVP1. Najnowsza partia epizodów, oznaczona numerami 322-326, trafi do emisji w okresie od 29 czerwca do 3 lipca 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdążą zasiąść przed telewizorami w porze premiery, mogą nadrobić wszystkie nowości w darmowym serwisie streamingowym TVP VOD. Odcinek 322 zostanie wyemitowany w poniedziałek 29 czerwca. Odcinek 323 pojawi się we wtorek 30 czerwca. Odcinek 324 zaplanowano na środę 1 lipca. Odcinek 325 zobaczymy w czwartek 2 lipca, natomiast odcinek 326 zadebiutuje w piątek 3 lipca. ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jak dobrze znasz turecki serial „Złoty chłopak”? Ten quiz rozwiążą tylko najwięksi fani.

Fabuła i pełna obsada tureckiego hitu „Złoty chłopak”

Telewizyjny przebój przybliża burzliwe perypetie potężnego klanu Korhanów, dla którego honor i nieskazitelny wizerunek to absolutne priorytety. Osią fabuły są losy Ferita, dziedzica wielkiej fortuny, który na co dzień wybiera rozrywkę, skutecznie omijając dorosłe obowiązki. Taka postawa wyczerpuje cierpliwość nestora rodu, Halisa, który bierze sprawy w swoje ręce, by sprowadzić niesfornego wnuka na dobrą drogę. Równocześnie na ekranie śledzimy rozwój skomplikowanej i wystawianej na nieustanne próby miłości Ferita oraz Seyran. Bohaterowie muszą stawiać czoła ingerencji bliskich oraz presji środowiska, tocząc niekończącą się batalię o prawo do własnego szczęścia. Na ekranie pojawiają się między innymi Afra Saracoglu w roli Seyran Sanli oraz Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan. W rolę Halisa Korhana wciela się Cetin Tekindor, z kolei Hattuç Sanli gra Serif Sezer. Na liście płac znajdują się również Gulcin Santircioglu jako Ifakat Korhan, Emre Altug jako Orhan Korhan oraz Gozde Kansu jako Gulgun Korhan. Pozostałe kluczowe postaci odgrywają: Ersin Arici (Abidin), Beril Pozam (Suna Sanli), Irem Altug (Sultan), Oznur Serceler (Asuman Korhan), Hulya Duyar (Sefika), Diren Polatogullari (Kazim Sanli), Sezin Bozaci (Esme Sanli), Yigit Tuncay (Latif), Selen Ozbayrak (Dicle), Umut Gezer (Yusuf), Taro Emir (Tekin Kaya) a także Binnur Kaya (Nukhet).