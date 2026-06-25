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Przez długi czas małżeństwo głównych bohaterów przypominało prawdziwy front. Choć w 317. odcinku młody Korhan trafił do policyjnego aresztu, Seyran pokazała ogromną determinację i gotowość do największych poświęceń w imię miłości. Zaciekle broniła reputacji swojego ukochanego, skutecznie ratując jego interesy w holdingu przed zagranicznymi inwestorami.
Gdy mąż odzyskał wolność, jego reakcja była dość niespodziewana. Poczuł się potężnie dotknięty i oszukany samodzielnymi decyzjami biznesowymi żony, co w 319. epizodzie zaowocowało głębokim kryzysem w ich relacji. Ostatecznie jednak oboje dojdą do wniosku, że rozstanie nie wchodzi w grę. Ich punkt wyjścia będzie mieszanką skrajnych uczuć, bo pomimo silnego pragnienia spokoju, nadal będą walczyć z dawnymi traumami i lękiem przed tym, co przyniesie los.
Wizyta w ośrodku i oświadczyny w 322. odcinku serialu Złoty chłopak
Kamieniem milowym dla ich przyszłości okaże się długa nocna wymiana zdań, w trakcie której wyleją z siebie dotychczas tłumione pretensje i obawy. Ferit zapragnie udowodnić ukochanej swoją dojrzałość oraz gotowość do bycia prawdziwą głową rodziny. W tym celu zorganizuje wspólną wizytę w ośrodku adopcyjnym, gdzie po raz kolejny poprosi ją o rękę, sugerując przygarnięcie malucha.
Zaskakująca zgoda Halisa Korhana. Przeszkody w adopcji w 326. odcinku
Niespodziewanie ta śmiała inicjatywa spotka się z pełną aprobatą samego Halisa Korhana, co da im nadzieję na upragnioną stabilizację. W 326. epizodzie szczególną sympatię pary wzbudzi zaledwie czteroletnia dziewczynka o imieniu Zehra. Niestety, na drodze do formalnego stworzenia rodziny zastępczej niespodziewanie pojawią się wstrząsające wieści dotyczące biologicznej matki dziecka.
Kiedy i gdzie oglądać 322. odcinek telenoweli Złoty chłopak?
Turecką produkcję "Złoty chłopak" stacja TVP1 emituje regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Premiera pełnego niespodziewanych intryg 322. epizodu odbędzie się w poniedziałek, 29 czerwca 2026 roku. Codzienne pasmo pozwala fanom na bieżąco obserwować zawiłe perypetie Seyran, Ferita, Sinana oraz reszty barwnych postaci.
Obsada i bohaterowie serialu Złoty chłopak. Kto gra główne role?
W produkcji telewizyjnej możemy podziwiać szerokie grono utalentowanych aktorów. W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer występująca jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu odgrywająca Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ grająca Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları w roli Kazıma Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak odgrywająca Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir w roli Tekina Kayi
- Binnur Kaya jako Nükhet