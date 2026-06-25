Złoty chłopak, odcinek 322: Ferit i Seyran decydują się na adopcję dziecka. Okaże się jednak, że dziewczynka ma matkę - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-25 13:54

Po długim okresie konfliktów i wzajemnych pretensji, Seyran oraz Ferit podejmują krok, który trwale odmieni ich codzienność. Deklaracja o powiększeniu rodziny i kolejne oświadczyny wywołają ogromne poruszenie w całej rezydencji, zapoczątkowując nieznany etap w ich burzliwym związku. Widzowie będą mogli śledzić ich zmagania z zupełnie nowymi wyzwaniami w 322. epizodzie, zaplanowanym do emisji na poniedziałek, 29 czerwca.

Przez długi czas małżeństwo głównych bohaterów przypominało prawdziwy front. Choć w 317. odcinku młody Korhan trafił do policyjnego aresztu, Seyran pokazała ogromną determinację i gotowość do największych poświęceń w imię miłości. Zaciekle broniła reputacji swojego ukochanego, skutecznie ratując jego interesy w holdingu przed zagranicznymi inwestorami.

Gdy mąż odzyskał wolność, jego reakcja była dość niespodziewana. Poczuł się potężnie dotknięty i oszukany samodzielnymi decyzjami biznesowymi żony, co w 319. epizodzie zaowocowało głębokim kryzysem w ich relacji. Ostatecznie jednak oboje dojdą do wniosku, że rozstanie nie wchodzi w grę. Ich punkt wyjścia będzie mieszanką skrajnych uczuć, bo pomimo silnego pragnienia spokoju, nadal będą walczyć z dawnymi traumami i lękiem przed tym, co przyniesie los.

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Wizyta w ośrodku i oświadczyny w 322. odcinku serialu Złoty chłopak

Kamieniem milowym dla ich przyszłości okaże się długa nocna wymiana zdań, w trakcie której wyleją z siebie dotychczas tłumione pretensje i obawy. Ferit zapragnie udowodnić ukochanej swoją dojrzałość oraz gotowość do bycia prawdziwą głową rodziny. W tym celu zorganizuje wspólną wizytę w ośrodku adopcyjnym, gdzie po raz kolejny poprosi ją o rękę, sugerując przygarnięcie malucha.

Zaskakująca zgoda Halisa Korhana. Przeszkody w adopcji w 326. odcinku

Niespodziewanie ta śmiała inicjatywa spotka się z pełną aprobatą samego Halisa Korhana, co da im nadzieję na upragnioną stabilizację. W 326. epizodzie szczególną sympatię pary wzbudzi zaledwie czteroletnia dziewczynka o imieniu Zehra. Niestety, na drodze do formalnego stworzenia rodziny zastępczej niespodziewanie pojawią się wstrząsające wieści dotyczące biologicznej matki dziecka.

Uśmiechnięta dziewczynka, Zehra, z jasnymi oczami i włosami splecionymi w dwa kucyki, z fioletowymi kolczykami w uszach. To dziecko, które Seyran i Ferit ze Złotego Chłopaka chcą adoptować, lecz pojawią się komplikacje. Więcej o ich losach w Super Seriale.
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Kiedy i gdzie oglądać 322. odcinek telenoweli Złoty chłopak?

Turecką produkcję "Złoty chłopak" stacja TVP1 emituje regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Premiera pełnego niespodziewanych intryg 322. epizodu odbędzie się w poniedziałek, 29 czerwca 2026 roku. Codzienne pasmo pozwala fanom na bieżąco obserwować zawiłe perypetie Seyran, Ferita, Sinana oraz reszty barwnych postaci.

Obsada i bohaterowie serialu Złoty chłopak. Kto gra główne role?

W produkcji telewizyjnej możemy podziwiać szerokie grono utalentowanych aktorów. W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer występująca jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu odgrywająca Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ grająca Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları w roli Kazıma Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak odgrywająca Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir w roli Tekina Kayi
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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