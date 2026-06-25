Przez długi czas małżeństwo głównych bohaterów przypominało prawdziwy front. Choć w 317. odcinku młody Korhan trafił do policyjnego aresztu, Seyran pokazała ogromną determinację i gotowość do największych poświęceń w imię miłości. Zaciekle broniła reputacji swojego ukochanego, skutecznie ratując jego interesy w holdingu przed zagranicznymi inwestorami.

Gdy mąż odzyskał wolność, jego reakcja była dość niespodziewana. Poczuł się potężnie dotknięty i oszukany samodzielnymi decyzjami biznesowymi żony, co w 319. epizodzie zaowocowało głębokim kryzysem w ich relacji. Ostatecznie jednak oboje dojdą do wniosku, że rozstanie nie wchodzi w grę. Ich punkt wyjścia będzie mieszanką skrajnych uczuć, bo pomimo silnego pragnienia spokoju, nadal będą walczyć z dawnymi traumami i lękiem przed tym, co przyniesie los.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

Wizyta w ośrodku i oświadczyny w 322. odcinku serialu Złoty chłopak

Kamieniem milowym dla ich przyszłości okaże się długa nocna wymiana zdań, w trakcie której wyleją z siebie dotychczas tłumione pretensje i obawy. Ferit zapragnie udowodnić ukochanej swoją dojrzałość oraz gotowość do bycia prawdziwą głową rodziny. W tym celu zorganizuje wspólną wizytę w ośrodku adopcyjnym, gdzie po raz kolejny poprosi ją o rękę, sugerując przygarnięcie malucha.

Zaskakująca zgoda Halisa Korhana. Przeszkody w adopcji w 326. odcinku

Niespodziewanie ta śmiała inicjatywa spotka się z pełną aprobatą samego Halisa Korhana, co da im nadzieję na upragnioną stabilizację. W 326. epizodzie szczególną sympatię pary wzbudzi zaledwie czteroletnia dziewczynka o imieniu Zehra. Niestety, na drodze do formalnego stworzenia rodziny zastępczej niespodziewanie pojawią się wstrząsające wieści dotyczące biologicznej matki dziecka.

8

Kiedy i gdzie oglądać 322. odcinek telenoweli Złoty chłopak?

Turecką produkcję "Złoty chłopak" stacja TVP1 emituje regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Premiera pełnego niespodziewanych intryg 322. epizodu odbędzie się w poniedziałek, 29 czerwca 2026 roku. Codzienne pasmo pozwala fanom na bieżąco obserwować zawiłe perypetie Seyran, Ferita, Sinana oraz reszty barwnych postaci.

Obsada i bohaterowie serialu Złoty chłopak. Kto gra główne role?

W produkcji telewizyjnej możemy podziwiać szerokie grono utalentowanych aktorów. W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana

Çetin Tekindor jako Halis Korhan

Şerif Sezer występująca jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu odgrywająca Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jako Abidin

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ grająca Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları w roli Kazıma Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak odgrywająca Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir w roli Tekina Kayi

Binnur Kaya jako Nükhet