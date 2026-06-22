Złoty chłopak, odcinek 317: Dramat po aresztowaniu Ferita! Seyran podejmie desperacką decyzję - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-22 13:51

Nadchodzący 317 odcinek tureckiego serialu "Złoty chłopak" dostarczy widzom potężnej dawki wrażeń, ponieważ Seyran podejmie heroiczną próbę ratowania imperium po głośnym zatrzymaniu Ferita. Wybór zagranicznych inwestorów wstrząśnie jednak wszystkimi bohaterami. Równocześnie Kazim i Esme zdecydują się na odważny krok, wprowadzając się do posiadłości Wielkiej Pani, aby na miejscu strzec bezpieczeństwa Suny. Tymczasem przebywający za kratami Ferit oraz Abidin przystąpią do brutalnej ofensywy przeciwko Sadikowi. Zobacz, co wydarzy się w 317 odcinku "Złotego chłopaka", którego emisja już 22 czerwca.

W minionym, 316. odcinku, Wielka Pani posłużyła się bezlitosnym szantażem, zmuszając Sunę do ponownego zamieszkania w swojej rezydencji. Przebywający w areszcie Ferit oraz Abidin przystąpili do realizacji swojego tajnego planu, wywierając ogromną presję psychologiczną na Sadiku. W tym samym czasie Czengiz przekazał Orhanowi i Kazimowi, co zaznacza serwis Eska, że całe policyjne zatrzymanie jest w rzeczywistości ściśle tajną operacją zaplanowaną przez Halisa i prokuraturę. Te szokujące doniesienia sprawiły, że zaniepokojeni rodzice Suny natychmiast ruszyli z odsieczą swojej córce.

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Złoty chłopak streszczenie. Co wydarzy się w 317 odcinku?

Pełna determinacji Seyran nie ma zamiaru biernie przyglądać się upadkowi firmy i od razu podejmuje działania ratunkowe po niespodziewanym trafieniu Ferita do aresztu, planując wdrożenie wyjątkowego projektu, który ma przywrócić jej ukochanemu dawną pozycję. Atmosfera gęstnieje jednak z każdą chwilą, gdyż ostateczny werdykt strategicznych inwestorów okazuje się dla klanu Korhanów potężnym szokiem, mającym kluczowy wpływ na ich dalsze losy.

Zatrwożeni rosnącym zagrożeniem ze strony bezwzględnej mafii, Kazim i Esme decydują się na drastyczne środki, formalnie przenosząc się do luksusowej willi, by tam osobiście, niemal całą dobę otoczyć opieką swoją spodziewającą się dziecka córkę Sunę. Równolegle, zamknięci w więziennej celi Ferit i Abidin nie tracą cennego czasu, przechodząc do brutalnych metod zastraszania Sadika, próbując wszelkimi dostępnymi sposobami wydobyć z niego głęboko ukrywaną prawdę.

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan, z bliska, patrzący w górę z lekko otwartymi ustami, z widocznym zarostem, w dialogu z Abidinem w 317. odcinku serialu „Złoty chłopak”. Więcej informacji o serialu znajdziesz na Super Seriale.
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Złoty chłopak odcinek 317. Kiedy i gdzie oglądać w telewizji?

Turecką telenowelę można śledzić na kanale TVP1, gdzie jest emitowana od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Zbliżający się, 317. odcinek, przepełniony rodzinnymi spiskami i zaskakującymi zwrotami akcji, zostanie wyemitowany na antenie już w poniedziałek, 22 czerwca 2026 roku. Codzienne spotkania przed telewizorem pozwalają fanom na bieżąco analizować zawiłe perypetie Ferita, Seyran, Sinana oraz reszty barwnych postaci występujących w produkcji.

Złoty chłopak. Pełna obsada uwielbianego serialu

W produkcji na ekranie występują między innymi:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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