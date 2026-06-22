W minionym, 316. odcinku, Wielka Pani posłużyła się bezlitosnym szantażem, zmuszając Sunę do ponownego zamieszkania w swojej rezydencji. Przebywający w areszcie Ferit oraz Abidin przystąpili do realizacji swojego tajnego planu, wywierając ogromną presję psychologiczną na Sadiku. W tym samym czasie Czengiz przekazał Orhanowi i Kazimowi, co zaznacza serwis Eska, że całe policyjne zatrzymanie jest w rzeczywistości ściśle tajną operacją zaplanowaną przez Halisa i prokuraturę. Te szokujące doniesienia sprawiły, że zaniepokojeni rodzice Suny natychmiast ruszyli z odsieczą swojej córce.

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Złoty chłopak streszczenie. Co wydarzy się w 317 odcinku?

Pełna determinacji Seyran nie ma zamiaru biernie przyglądać się upadkowi firmy i od razu podejmuje działania ratunkowe po niespodziewanym trafieniu Ferita do aresztu, planując wdrożenie wyjątkowego projektu, który ma przywrócić jej ukochanemu dawną pozycję. Atmosfera gęstnieje jednak z każdą chwilą, gdyż ostateczny werdykt strategicznych inwestorów okazuje się dla klanu Korhanów potężnym szokiem, mającym kluczowy wpływ na ich dalsze losy.

Zatrwożeni rosnącym zagrożeniem ze strony bezwzględnej mafii, Kazim i Esme decydują się na drastyczne środki, formalnie przenosząc się do luksusowej willi, by tam osobiście, niemal całą dobę otoczyć opieką swoją spodziewającą się dziecka córkę Sunę. Równolegle, zamknięci w więziennej celi Ferit i Abidin nie tracą cennego czasu, przechodząc do brutalnych metod zastraszania Sadika, próbując wszelkimi dostępnymi sposobami wydobyć z niego głęboko ukrywaną prawdę.

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Złoty chłopak odcinek 317. Kiedy i gdzie oglądać w telewizji?

Turecką telenowelę można śledzić na kanale TVP1, gdzie jest emitowana od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Zbliżający się, 317. odcinek, przepełniony rodzinnymi spiskami i zaskakującymi zwrotami akcji, zostanie wyemitowany na antenie już w poniedziałek, 22 czerwca 2026 roku. Codzienne spotkania przed telewizorem pozwalają fanom na bieżąco analizować zawiłe perypetie Ferita, Seyran, Sinana oraz reszty barwnych postaci występujących w produkcji.

Złoty chłopak. Pełna obsada uwielbianego serialu

W produkcji na ekranie występują między innymi:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet