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W minionym, 316. odcinku, Wielka Pani posłużyła się bezlitosnym szantażem, zmuszając Sunę do ponownego zamieszkania w swojej rezydencji. Przebywający w areszcie Ferit oraz Abidin przystąpili do realizacji swojego tajnego planu, wywierając ogromną presję psychologiczną na Sadiku. W tym samym czasie Czengiz przekazał Orhanowi i Kazimowi, co zaznacza serwis Eska, że całe policyjne zatrzymanie jest w rzeczywistości ściśle tajną operacją zaplanowaną przez Halisa i prokuraturę. Te szokujące doniesienia sprawiły, że zaniepokojeni rodzice Suny natychmiast ruszyli z odsieczą swojej córce.
Złoty chłopak streszczenie. Co wydarzy się w 317 odcinku?
Pełna determinacji Seyran nie ma zamiaru biernie przyglądać się upadkowi firmy i od razu podejmuje działania ratunkowe po niespodziewanym trafieniu Ferita do aresztu, planując wdrożenie wyjątkowego projektu, który ma przywrócić jej ukochanemu dawną pozycję. Atmosfera gęstnieje jednak z każdą chwilą, gdyż ostateczny werdykt strategicznych inwestorów okazuje się dla klanu Korhanów potężnym szokiem, mającym kluczowy wpływ na ich dalsze losy.
Zatrwożeni rosnącym zagrożeniem ze strony bezwzględnej mafii, Kazim i Esme decydują się na drastyczne środki, formalnie przenosząc się do luksusowej willi, by tam osobiście, niemal całą dobę otoczyć opieką swoją spodziewającą się dziecka córkę Sunę. Równolegle, zamknięci w więziennej celi Ferit i Abidin nie tracą cennego czasu, przechodząc do brutalnych metod zastraszania Sadika, próbując wszelkimi dostępnymi sposobami wydobyć z niego głęboko ukrywaną prawdę.
Złoty chłopak odcinek 317. Kiedy i gdzie oglądać w telewizji?
Turecką telenowelę można śledzić na kanale TVP1, gdzie jest emitowana od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Zbliżający się, 317. odcinek, przepełniony rodzinnymi spiskami i zaskakującymi zwrotami akcji, zostanie wyemitowany na antenie już w poniedziałek, 22 czerwca 2026 roku. Codzienne spotkania przed telewizorem pozwalają fanom na bieżąco analizować zawiłe perypetie Ferita, Seyran, Sinana oraz reszty barwnych postaci występujących w produkcji.
Złoty chłopak. Pełna obsada uwielbianego serialu
W produkcji na ekranie występują między innymi:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet