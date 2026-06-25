Dziedzictwo, odcinek 961: Cansel podsłucha Poyraza i Nanę. Prawda o ślubie wyjdzie na jaw? - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo", odcinek 961. Zmiana planów Nany i nowa rzeczywistość po ślubie

Główna bohaterka w 961. odcinku serialu „Dziedzictwo” zaplanuje wspólny wieczór w towarzystwie Yusufa oraz swojego męża. Zmęczony chłopiec zaśnie jednak znacznie szybciej, niż początkowo zakładano, co pokrzyżuje te zamierzenia. Widząc to, Maryam zdecyduje się pójść do sypialni Poyraza, aby przekazać mu wieści o nagłej zmianie planów. Mężczyzna będzie w tym czasie głęboko zamyślony nad ich niedawną ceremonią zaślubin.

„- Yusuf zasnął wcześniej. Posiedzę chwilę i też pójdę spać. Dobranoc” - oświadczy mu Nana, po czym wyjdzie.

Świeżo upieczony mąż nie pozwoli jednak kobiecie ot tak odejść i natychmiast ruszy w jej kierunku, by ją stanowczo zatrzymać. Poyraz uświadomi partnerce, że po zawarciu związku małżeńskiego obowiązują ich zupełnie nowe zasady i potajemny powrót do dawnej sypialni jest już całkowicie niemożliwy.

„- A dokąd to?” - spyta ją Poyraz.

„- Do mojego pokoju -” powie mu żona.

„- Oszalałaś? Jesteśmy małżeństwem. Będziemy mieszkać w jednym pokoju -” zarządzi jej mąż.

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Poyraz i Nana udadzą przed Cansel. Teatralne zachowanie w 961. odcinku "Dziedzictwa"

Zaskoczona takim obrotem sytuacji Nana początkowo będzie stawiać opór i wyrazi swoje silne niezadowolenie w najnowszym epizodzie telenoweli. Dziewczyna spróbuje szybko znaleźć wymówkę, by za wszelką cenę uniknąć wspólnego mieszkania, ale mężczyzna pozostanie całkowicie nieugięty i wymusi na niej ostateczne posłuszeństwo, by ratować mistyfikację.

„- Musimy?” - upewni się Maryam.

„- Pewnie, że tak” - powie stanowczo Poyraz.

„- Ale... -” spróbuje jeszcze Nana, ale ukochany natychmiast wejdzie jej w słowo - „Żadnych ale. Inaczej nikt nam nie uwierzy.”

Chwilę później na korytarzu rezydencji nieoczekiwanie pojawi się żona Sahina, co wymusi błyskawiczną reakcję. Poyraz diametralnie zmieni swoje nastawienie, w ułamku sekundy wcielając się w rolę do szaleństwa zakochanego męża, byle tylko podejrzliwa bratowa nie zorientowała się w ich spisku i bezwzględnie uwierzyła w prawdziwość niedawnej ceremonii.

„- Chodź kochanie. Jesteśmy zmęczeni” - powie Poyraz, po czym złapie ją za rękę i ruszy z nią w kierunku pokoju, żegnając się przy tym z bratową - „Dobranoc.”

„- Dobranoc” - odpowie im Cansel.

Cansel podsłucha Poyraza pod drzwiami. Sahin przerwie śledztwo żony

Po zamknięciu drzwi w 961. odcinku „Dziedzictwa” Poyraz od razu zacznie się tłumaczyć ze swojego teatralnego zachowania na piętrze. Przez cały czas będzie jednak mocno ściskał dłoń swojej żony, wprawiając ją tym w ogromne zdumienie. Gdy tylko mężczyzna zorientuje się w niezręcznej sytuacji i szybko puści rękę Nany, dziewczyna poczuje się zdecydowanie gorzej, a jej wewnętrzny dyskomfort znacznie wzrośnie.

„- Gdybyś poszła spać do swojego pokoju Cansel od razu by się domyśliła” - wyjaśni jej mąż, a po chwili doda - „Przepraszam, nie mogę wyjść z roli.”

Tymczasem zaintrygowana Cansel zostanie na korytarzu z zamiarem uważnego podsłuchiwania ich rozmów przed drzwiami. Urwane i niezrozumiałe zdania docierające zza ściany wprowadzą jednak w jej głowie jeszcze większy mętlik, zamiast rozwiać dotychczasowe, mnożące się wątpliwości. Zdezorientowana kobieta ostatecznie będzie musiała nagle przerwać swoje prywatne śledztwo i posłusznie wrócić do pokoju, ponieważ Sahin zacznie jej głośno szukać.

„- Zwariować można. Udają czy naprawdę są małżeństwem? -” zacznie zastanawiać się kobieta.

„- Gdzie jesteś Cansel? -” zawoła ją Sahin.

„- A ty zawsze nie w porę” - powie do siebie Cansel.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu